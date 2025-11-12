TORONTO, le 12 nov. 2025 /CNW/ - L'évolution du système commercial mondial cause d'énormes perturbations et de l'incertitude pour la population canadienne. Le monde a changé, et la stratégie économique du Canada doit aussi changer.

Le Budget 2025: Un Canada fort est notre plan pour transformer notre économie, qui dépend actuellement d'un seul partenaire commercial, en une économie plus forte, autonome et résiliente face aux secousses mondiales. Le budget prévoit des investissements de 1 billion de dollars au cours des cinq prochaines années. Il s'agit d'un plan pour que le Canada donne plus à sa population que ce que tout gouvernement étranger pourrait lui enlever. Un plan pour bâtir un Canada fort.

La construction est au cœur de ce plan : d'importantes infrastructures, des millions de logements supplémentaires et des collectivités fortes. À cette fin, le gouvernement du Canada a notamment lancé Maisons Canada, qui aidera à doubler le rythme de la construction résidentielle au cours de la prochaine décennie afin d'accroître l'offre de logements. Ce nouvel organisme fédéral transformera aussi la collaboration entre les secteurs public et privé et veillera à la mise en œuvre de méthodes de construction modernes, en vue de catalyser la création d'un tout nouveau secteur canadien de l'habitation. Il stimulera la construction de logements abordables à grande échelle, y compris des logements de transition et des logements avec services de soutien, des logements très abordables et des logements communautaires, et des logements abordables pour la classe moyenne au Canada.

Pour bâtir un secteur de l'habitation solide au pays, une collaboration ciblée sera essentielle. Il faudra travailler avec les secteurs privé et sans but lucratif pour réduire les coûts et construire des logements à une échelle et à une vitesse inégalées depuis des générations. Ces investissements permettront aussi d'offrir à la population canadienne un accès accru à des logements abordables et durables.

Pour résoudre la crise du logement au pays, il faut prendre des mesures immédiates afin de réduire les coûts, de diminuer les formalités administratives et d'accélérer la construction. Dans le cadre des efforts globaux du gouvernement du Canada pour s'attaquer à la crise du logement, des initiatives ont lieu dans l'ensemble du continuum du logement pour répondre aux besoins des collectivités partout au Canada.

À cette fin, le Programme de développement de coopératives d'habitation (PDCH) est le plus important investissement fédéral dans le développement de coopératives d'habitation en plus de 30 ans, avec un financement de 1,5 milliard de dollars.

Aujourd'hui, le gouvernement fédéral a annoncé un financement de plus de 137 millions de dollars pour aider à construire 245 logements locatifs sûrs à Toronto.

L'immeuble de 21 étages situé au 2, rue Dunelm, sera aménagé par Options for Homes. Il comprendra un mélange de studios et d'appartements d'une, de deux et de trois chambres. Cet immeuble se trouve à proximité des transports en commun, d'écoles, de parcs et de commerces dans le secteur de Scarborough Village.

L'annonce a été faite par Jennifer McKelvie, secrétaire parlementaire du ministre du Logement et de l'Infrastructure et députée fédérale d'Ajax, au nom de l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique, ainsi que par l'honorable Gary Anandasangaree, ministre de la Sécurité publique et député fédéral de Scarborough-Guildwood-Rouge Park, l'honorable Bill Blair, député fédéral de Scarborough-Sud-Ouest et l'honorable Adam van Koeverden, secrétaire d'État (Sports) et député fédéral de Burlington-Nord-Milton-Ouest.

La dernière année a révélé qu'il y a des limites à l'indépendance économique du Canada. Le Budget 2025 s'attaque de front à ce défi. Nous avons l'intention de prendre les rênes et de bâtir l'avenir que nous voulons pour nous-mêmes. Nous voulons bâtir un Canada fort.

« Notre gouvernement est fier de soutenir cette initiative, qui s'inscrit dans nos efforts continus pour bâtir des collectivités fortes et abordables partout au pays. La tour sud de la coopérative The Cedars changera vraiment les choses pour les gens de Scarborough. C'est aussi un pas de plus vers la réalisation de notre plan audacieux et ambitieux pour bâtir un Canada fort. » - L'honorable Gary Anandasangaree, ministre de la Sécurité publique et député fédéral de Scarborough-Guildwood-Rouge Park

« Notre gouvernement investit dans des coopératives d'habitation à Scarborough afin que les gens puissent rester dans les communautés qu'ils aiment. Ces logements permettent aux résidents de rester près de leur famille, de leur travail et de leurs réseaux de soutien, sans être exclus par les coûts. Cela s'inscrit dans le cadre de notre plan plus large visant à soutenir les communautés à travers le pays en leur offrant des logements stables et abordables.» - L'honorable Bill Blair, député fédéral de Scarborough-Sud-Ouest

« Notre gouvernement concentre ses efforts sur la création de logements pour les gens de Toronto et de partout au pays. Soutenir la tour sud de la coopérative The Cedars est l'une des façons d'y arriver. Je suis fier de notre participation à ce projet, qui changera concrètement la vie des personnes de cette collectivité. » - L'honorable Adam van Koeverden, secrétaire d'État (Sports) et député fédéral de Burlington-Nord-Milton-Ouest

« Les logements abordables sont essentiels à l'amélioration des résultats économiques, scolaires et en matière de santé. L'annonce faite aujourd'hui dans le cadre du Programme de développement de coopératives d'habitation constitue une nouvelle étape vers la création de logements plus équitables et abordables pour les membres de notre communauté. Nous continuerons de travailler en étroite collaboration avec tous nos partenaires afin de créer davantage de logements abordables qui répondent aux besoins actuels et futurs des Canadiens. » - Jennifer McKelvie, secrétaire parlementaire du ministre du Logement et de l'Infrastructure et députée fédérale d'Ajax

« Aujourd'hui, à Scarborough, trop de ménages de travailleurs qui gagnent bien leur vie sont exclus des collectivités auxquelles ils appartiennent. Nous sommes honorés de disposer du financement et du soutien de la SCHL pour la coopérative de logements locatifs The Cedars. Ce financement important démontre l'ampleur de ce qui peut être réalisé lorsqu'on harmonise les visions et les ressources du gouvernement et des organismes sans but lucratif pour offrir des logements qui répondent à la diversité des besoins des ménages qui travaillent dans nos villes. » - Daniel Ger, chef de la direction, Options for Homes.

Le Programme de développement de coopératives d'habitation (PDCH) est le plus important investissement fédéral dans le développement de coopératives d'habitation en plus de 30 ans, avec un financement de 1,5 milliard de dollars. Il soutient la création de logements coopératifs plus abordables que les logements locatifs du marché privé, ce qui offre des options aux ménages à revenu moyen. Le PDCH a été conçu conjointement avec la Fédération de l'habitation coopérative du Canada et le secteur de l'habitation coopérative pour s'assurer qu'il répond aux besoins uniques du secteur. Il offre notamment du soutien aux demandeurs pour le développement des capacités.

est le plus important investissement fédéral dans le développement de coopératives d'habitation en plus de 30 ans, avec un financement de 1,5 milliard de dollars. Il soutient la création de logements coopératifs plus abordables que les logements locatifs du marché privé, ce qui offre des options aux ménages à revenu moyen. Le gouvernement fédéral a aussi récemment publié 50 trousses de conception technique téléchargeables pour le Catalogue de conception de logements. Celles-ci comprennent des plans normalisés de maisons en rangée, de quadruplex, de sixplex et de logements accessoires partout au pays. Ces conceptions à densité légère aident les constructeurs et les collectivités à réduire le temps et les coûts d'élaboration des plans de construction, ce qui aide à accélérer les approbations et les mises en chantier. Il sera plus facile d'ajouter de nouvelles options de logement dans les quartiers établis. La priorité sera accordée à la construction à ossature de bois, une méthode qui soutient les emplois locaux et fait croître notre économie.

Le financement fourni pour l'ensemble situé au 2, rue Dunelm est le suivant : 137 millions de dollars du gouvernement fédéral dans le cadre du PDCH;



