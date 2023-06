YELLOWKNIFE, NT, le 30 juin 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, l'honorable Helena Jaczek, ministre des Services publics et de l'Approvisionnement, Michael McLeod, député fédéral des Territoires du Nord-Ouest, l'honorable Paulie Chinna, ministre responsable d'Habitation Territoires du Nord-Ouest et ministre responsable de l'itinérance, et Rebecca Alty, mairesse de la Ville de Yellowknife, ont annoncé un financement de 7,9 millions de dollars pour créer 36 logements abordables permanents à Yellowknife.

L'immeuble Aspen Apartments sera composé d'anciens logements pour employés fédéraux convertis en logements permanents et abordables. Ces logements pourront accueillir des Autochtones, des femmes et leurs enfants et des personnes qui sont en situation d'itinérance ou qui risquent de s'y retrouver. Une fois achevés, ils appartiendront à Habitation Territoires du Nord-Ouest, qui les exploitera.

Le financement annoncé aujourd'hui découle de l'investissement supplémentaire de 1,5 milliard de dollars par le gouvernement du Canada dans l'Initiative pour la création rapide de logements (ICRL). L'enveloppe budgétaire totale du programme est donc portée à 4 milliards de dollars pour soutenir les personnes les plus vulnérables du pays. Cet investissement devrait permettre de créer au moins 4 500 autres logements abordables pour les personnes ayant de graves besoins en matière de logement, partout au pays. De plus, 25 % des investissements seront consacrés à des ensembles d'habitation destinés aux femmes.

L'ICRL fournit du financement pour faciliter la construction rapide de logements et l'acquisition d'immeubles existants en vue de leur remise en état ou de leur conversion en logements abordables permanents. Le financement supplémentaire pour la troisième phase de l'ICRL sera divisé en deux volets : le volet des projets (1 milliard de dollars) et le volet des villes (500 millions de dollars).

L'immeuble, qui appartenait auparavant à Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC), est transféré à la collectivité dans le cadre de l'Initiative des terrains fédéraux (ITF). Ce programme fournira 200 millions de dollars sur 10 ans pour soutenir la cession de terrains fédéraux excédentaires à des promoteurs admissibles, à coût réduit ou nul. Il permettra de promouvoir l'aménagement de logements abordables, durables, accessibles et socialement inclusifs.

Voici certains détails du financement pour ce projet :

Un montant de 5 millions de dollars dans le cadre du volet des villes de la phase 3 de l'ICRL.

Un montant de 2,9 millions de dollars dans le cadre de l'Initiative des terrains fédéraux pour soutenir la cession des terrains à Habitation Territoires du Nord-Ouest.

Citations :

« Tout le monde mérite un chez-soi sûr et abordable. Grâce à cet investissement combiné de 7,9 millions de dollars dans le cadre de la Stratégie nationale sur le logement de notre gouvernement, nous offrons rapidement de nouveaux logements abordables aux personnes qui en ont le plus besoin ici même, à Yellowknife. En travaillant en étroite collaboration avec nos partenaires pour créer plus de logements abordables pour les personnes ayant des besoins impérieux en matière de logement, nous continuons d'obtenir des résultats significatifs pour la population canadienne. Voilà entre autres comment, grâce à notre Stratégie nationale sur le logement, nous pouvons continuer de veiller à ce que personne ne soit laissé pour compte. » - L'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion

« Mon ministère examine activement la manière dont il peut optimiser son portefeuille de biens immobiliers, notamment en recensant les immeubles qui peuvent être convertis en habitations dans le cadre de l'Initiative des terrains fédéraux. Nous sommes heureux de collaborer avec nos partenaires de la Société canadienne d'hypothèques et de logement au projet Aspen Apartments, dont la population de Yellowknife profitera pendant des années. » - L'honorable Helena Jaczek, ministre des Services publics et de l'Approvisionnement

« L'itinérance est une réalité pour trop de gens à Yellowknife. Nous nous efforçons de faire en sorte que tout le monde dans notre collectivité ait un chez-soi sûr, tout en créant des emplois pour soutenir l'économie locale. Cet investissement, par l'entremise de l'Initiative pour la création rapide de logements et de l'Initiative des terrains fédéraux, aidera nos citoyens les plus vulnérables et contribuera aux efforts en cours pour mettre fin à l'itinérance et garantir l'abordabilité du logement dans les Territoires du Nord-Ouest et partout au pays. » - Michael McLeod, député fédéral des Territoires du Nord-Ouest

« Cet investissement important aidera à créer des logements abordables permanents à Yellowknife pour les personnes qui en ont le plus besoin. Habitation Territoires du Nord-Ouest et ses partenaires ont travaillé fort pour accroître notre parc de logements de qualité, écoénergétiques et abordables afin d'aider les gens en situation d'itinérance ou à risque de s'y retrouver. Nous sommes toujours aussi déterminés à accroître le nombre de logements publics et à offrir des solutions de logement durable aux personnes qui en ont le plus besoin. » - L'honorable Paulie Chinna, ministre responsable d'Habitation Territoires du Nord-Ouest et ministre responsable de l'itinérance

« La Ville de Yellowknife est heureuse d'apporter sa contribution de 5 millions de dollars à la rénovation d'Aspen Apartments dans le cadre de l'Initiative pour la création rapide de logements du gouvernement fédéral. Nous avons hâte de voir ces logements pour employés fédéraux transformés en logements abordables pour les personnes dans le besoin. » - Rebecca Alty, mairesse de Yellowknife

Faits en bref :

La Stratégie nationale sur le logement (SNL) du gouvernement fédéral est un plan ambitieux de plus de 82 milliards de dollars sur 10 ans qui donnera un chez-soi à un plus grand nombre de personnes au Canada .

. Lancée en 2020, l'Initiative pour la création rapide de logements (ICRL) est administrée par la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) dans le cadre de la SNL.

Les deux premières phases de l'ICRL ont dépassé les attentes et devraient permettre la création de plus de 10 000 logements au lieu des 7 500 initialement prévus, dont plus de 3 300 logements pour soutenir les femmes et plus de 4 200 logements destinés aux Autochtones.

L'ICRL utilise une approche du logement axée sur les droits de la personne. Elle aide des personnes en situation d'itinérance ou à risque de s'y trouver, ainsi que d'autres personnes vulnérables ciblées par la SNL : les femmes et les enfants fuyant une situation de violence familiale, les personnes âgées, les jeunes adultes, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale et de toxicomanie, les anciens combattants, les membres de la communauté 2SLGBTQI+, les groupes racisés, ainsi que les personnes nouvellement immigrées ou réfugiées.

L'Initiative des terrains fédéraux est un programme de 200 millions de dollars sur 10 ans visant à soutenir la cession de terrains fédéraux excédentaires pour construire des logements abordables. Il s'agit d'un partenariat entre la SCHL, Services publics et Approvisionnement Canada et la Société immobilière du Canada , ainsi que d'autres partenaires fédéraux ayant des terrains excédentaires.

, ainsi que d'autres partenaires fédéraux ayant des terrains excédentaires. Nous sommes les gardiens d'environ 25 % (6,9 millions de mètres carrés) des biens immobiliers du gouvernement du Canada (GC) en fonction de leur superficie (par exemple, Cité parlementaire, entrepôts, structures maritimes, installations de chauffage et de refroidissement et locaux à bureaux). De cette superficie totale, environ 6,2 millions de mètres carrés sont considérés comme étant des immeubles de bureaux

Liens connexes :

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement

Renseignements: Shiraz Keushgerian, Cabinet du ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, [email protected] ; Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected] ; Relations avec les médias, Services publics et Approvisionnement Canada, [email protected]