ABBOTSFORD, BC, le 12 nov. 2025 /CNW/ - L'évolution du système commercial mondial cause d'énormes perturbations et de l'incertitude pour la population canadienne. Le monde a changé, et la stratégie économique du Canada doit aussi changer.

Le Budget 2025 : Un Canada fort est notre plan pour transformer notre économie, qui dépend actuellement d'un seul partenaire commercial, en une économie plus forte, autonome et résiliente face aux secousses mondiales. Le budget prévoit des investissements de 1 billion de dollars au cours des cinq prochaines années. Il s'agit d'un plan pour que le Canada donne plus à sa population que ce que tout gouvernement étranger pourrait lui enlever. Un plan pour bâtir un Canada fort.

La construction est au cœur de ce plan : d'importantes infrastructures, des millions de logements supplémentaires et des collectivités fortes. À cette fin, le gouvernement du Canada a notamment lancé Maisons Canada, qui aidera à doubler le rythme de la construction résidentielle au cours de la prochaine décennie afin d'accroître l'offre de logements. Ce nouvel organisme fédéral transformera aussi la collaboration entre les secteurs public et privé et veillera à la mise en œuvre de méthodes de construction modernes, en vue de catalyser la création d'un tout nouveau secteur canadien de l'habitation. Il stimulera la construction de logements abordables à grande échelle, y compris des logements de transition et des logements avec services de soutien, des logements très abordables et des logements communautaires, et des logements abordables pour la classe moyenne au Canada.

Pour bâtir un secteur de l'habitation solide au pays, une collaboration ciblée sera essentielle. Il faudra travailler avec les secteurs privé et sans but lucratif pour réduire les coûts et construire des logements à une échelle et à une vitesse inégalées depuis des générations. Ces investissements permettront aussi d'offrir à la population canadienne un accès accru à des logements abordables et durables.

Pour résoudre la crise du logement au pays, il faut prendre des mesures immédiates afin de réduire les coûts, de diminuer les formalités administratives et d'accélérer la construction. Dans le cadre des efforts globaux du gouvernement du Canada pour s'attaquer à la crise du logement, des initiatives ont lieu dans l'ensemble du continuum du logement pour répondre aux besoins des collectivités partout au Canada.

À cette fin, le Programme de prêts pour la construction d'appartements (PPCA) offre des prêts à faible taux d'intérêt entièrement remboursables afin d'encourager la construction d'un plus grand nombre de logements locatifs pour la classe moyenne au Canada. Aujourd'hui, le gouvernement fédéral, la Province de la Colombie-Britannique, la Ville d'Abbotsford et Affordable Housing Societies ont annoncé un financement fédéral d'environ 72 millions de dollars pour aider à construire 234 logements locatifs sûrs dans deux ensembles résidentiels à Abbotsford.

L'annonce a été faite au 2946 Horn Street, où 104 logements locatifs sont en construction pour les familles, les personnes âgées et les personnes à revenu moyen ou modeste. Il s'agit du premier ensemble résidentiel en construction qui découle de l'Entente entre le Canada et BC Builds. Aux termes de cette entente historique, les deux gouvernements s'engagent à verser conjointement 4 milliards de dollars en prêts remboursables pour accroître le nombre de logements et améliorer l'abordabilité à un niveau qui n'aurait pu être égalé sans cette collaboration. L'ensemble comprendra des logements d'une, de deux et de trois chambres qui répondront aux divers besoins des résidents. Il y aura aussi des aires communautaires intérieures et extérieures, ainsi que de nouveaux sentiers de marche qui faciliteront l'accès aux écoles du quartier.

Par l'intermédiaire de BC Builds, un programme offert par BC Housing, le gouvernement provincial fournit une subvention de 13,2 millions de dollars pour soutenir l'aménagement de ces logements. Cet investissement fait partie de la stratégie globale de la Province en matière de logement, dotée d'une enveloppe de 19 milliards de dollars. Il reflète aussi son engagement à offrir des logements abordables aux familles, aux personnes âgées et aux personnes seules à revenu moyen.

Montecito, le deuxième ensemble recevant du financement fédéral, ajoutera 130 logements locatifs à Abbotsford. Situés au 32123, George Ferguson Way, les logements seront conçus pour s'adapter à l'évolution des besoins des résidents et comprendront un certain nombre de petits logements autonomes très recherchés par divers groupes démographiques.

L'annonce a été faite par l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique, ainsi que par Ernie Klassen, député fédéral de South Surrey-White Rock, Ross Siemens, maire d'Abbotsford, et Stephen Bennett, chef de la direction d'Affordable Housing Societies.

La dernière année a révélé qu'il y a des limites à l'indépendance économique du Canada. Le Budget 2025 s'attaque de front à ce défi. Nous avons l'intention de prendre les rênes et de bâtir l'avenir que nous voulons pour nous-mêmes. Nous voulons bâtir un Canada fort.

« Ces deux ensembles résidentiels à Abbotsford changeront vraiment les choses pour les gens de cette ville. C'est aussi un pas de plus vers la réalisation de notre plan audacieux et ambitieux pour bâtir un Canada fort. Notre gouvernement est fier de soutenir cette initiative, qui s'inscrit dans nos efforts continus pour bâtir des collectivités fortes et abordables partout au pays. » - L'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique

« Le gouvernement du Canada est déterminé à accroître l'offre de logements afin d'améliorer l'abordabilité. Ces deux projets sont un bon exemple de ce qu'il est possible d'accomplir lorsque tous les ordres de gouvernement et le secteur privé unissent leurs forces. C'est aussi un pas de plus vers la réalisation de notre plan ambitieux pour bâtir un Canada fort. » - Ernie Klassen, député fédéral de South Surrey-White Rock

« Ce projet marque une importante collaboration avec le Canada et témoigne de la confiance envers le travail que nous faisons en Colombie-Britannique pour offrir des logements à la population. Grâce à ce soutien, nous contribuons à bâtir un avenir où les familles et les travailleurs à revenu moyen peuvent se permettre de vivre et de s'épanouir dans les collectivités qu'ils aiment. Ces 104 logements de BC Builds à Abbotsford offriront un chez-soi sûr à leurs résidents, et changeront vraiment les choses pour les personnes qui contribuent à la solidité de nos communautés. » - L'honorable Christine Boyle, ministre du Logement et des Affaires municipales de la Colombie-Britannique

« Abbotsford est une ville en croissance rapide, et l'accès à des logements sûrs et abordables demeure une priorité absolue pour notre collectivité. Cet investissement des gouvernements du Canada et de la Colombie-Britannique dans la construction de logements locatifs ici, à Abbotsford est encourageant, et nous en sommes reconnaissants. Ce partenariat permet à un plus grand nombre de personnes et de familles de trouver un chez-soi, de s'y établir et de bâtir leur avenir ici même, dans notre ville. » - Ross Siemens, maire d'Abbotsford

« Nous sommes reconnaissants des incroyables engagements financiers dans ces ensembles résidentiels qui ont été pris par le gouvernement du Canada, par l'intermédiaire de la SCHL, et par la Province de la Colombie-Britannique, par l'intermédiaire de BC Builds. Nous remercions aussi la Ville d'Abbotsford pour son soutien indéfectible à l'égard de ce projet depuis que nous avons présenté le concept au conseil municipal. Avec nos partenaires, nous sommes impatients d'assister à la construction de ces immeubles. Nous avons hâte de constater les effets que ces logements sûrs et abordables auront sur les familles et les personnes de la collectivité d'Abbotsford. » - Stephen Bennett, chef de la direction, Affordable Housing Societies

« Wiebe Properties est un chef de file dans l'aménagement et la gestion d'immeubles collectifs depuis plus de 50 ans. Nous aimerions remercier la SCHL et la Ville d'Abbotsford, qui ont soutenu ce projet. L'immeuble Douglas, actuellement en construction au 32123 George Ferguson Way, comprend 130 nouveaux logements destinés à la location qui seront climatisés et dotés d'une buanderie. De plus, l'immeuble aura une suite d'invités pour accueillir la famille et les amis. Nous avons hâte d'ouvrir les portes aux résidents à l'automne 2026. » - Lara Holtby,chef des finances, Wiebe Properties

Le Programme de prêts pour la construction d'appartements (PPCA) est doté d'une enveloppe de 55 milliards de dollars. Il offre un financement à faible coût pour soutenir la construction de plus de 131 000 logements locatifs partout au Canada d'ici 2031-2032. Le PPCA offre des prêts à faible taux d'intérêt entièrement remboursables afin d'encourager la construction d'un plus grand nombre de logements locatifs pour les personnes de la classe moyenne au Canada. Le PPCA a un impact positif sur le système de logement, à un coût minime pour les contribuables. Une offre stable de logements destinés à la location est essentielle pour que plus de personnes au Canada aient accès à un logement qui répond à leurs besoins. En juin 2025, la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) avait engagé 24,9 milliards de dollars en prêts par l'intermédiaire du PPCA pour soutenir la création de plus de 63 500 logements locatifs. Le PPCA fait partie des nombreux programmes et initiatives de la Stratégie nationale sur le logement (SNL) conçus pour aider à répondre aux besoins en matière de logement dans l'ensemble du continuum du logement. Il complète d'autres initiatives de la SNL qui mettent l'accent sur le financement de logements abordables pour les ménages à faible revenu.

est doté d'une enveloppe de 55 milliards de dollars. Il offre un financement à faible coût pour soutenir la construction de plus de 131 000 logements locatifs partout au Canada d'ici 2031-2032. L'entente entre le Canada et BC Builds prévoit de nouveaux investissements d'environ 5 milliards de dollars des deux ordres de gouvernement pour créer au moins 9 000 logements locatifs, dont un minimum de 1 800 seront abordables pendant 35 ans pour les personnes à revenu moyen de la Colombie-Britannique. L'investissement total comprend 950 millions de dollars en contributions de la Colombie-Britannique et 2 milliards de dollars en financement provincial, auxquels s'ajoutent des prêts remboursables fédéraux à faible coût de 2 milliards de dollars. Aux termes de cette entente, la Colombie-Britannique s'associe à des organismes sans but lucratif, à des administrations locales, à des Premières Nations et à des constructeurs d'habitations pour trouver des terrains disponibles et sous-utilisés. Grâce à des taux d'emprunt gouvernementaux bas, la Province pourra offrir du financement à faible coût pour construire des logements supplémentaires. En collaborant, en accélérant les approbations, en simplifiant l'administration et en allégeant les formalités administratives, nous créerons environ 1 000 logements de plus que si les mêmes investissements étaient faits séparément. BC Builds fait partie de l'investissement de 19 milliards de dollars de la Colombie-Britannique dans le logement. Depuis que ce programme existe, les constructeurs ont commencé la production de plus de 3 900 habitations afin d'offrir plus d'options de logement aux personnes à revenu moyen dans la province. Depuis 2017, la Province a financé plus de 93 600 logements qui ont été achevés ou qui sont en construction un peu partout en Colombie-Britannique.

Le financement pour ces ensembles résidentiels est le suivant :

2946 Horn Street 31,7 millions de dollars du gouvernement fédéral, par l'intermédiaire du Programme de prêts pour la construction d'appartements de la Stratégie nationale sur le logement (montant réservé pour l'entente Canada-BC Builds); 13,2 millions de dollars sous forme de subvention de BC Builds; 9,8 millions de dollars sous forme d'investissement foncier et de contribution financière d'Affordable Housing Societies.

Montecito - 3123 George Ferguson Way 40 millions de dollars du gouvernement fédéral par l'intermédiaire du Programme de prêts pour la construction d'appartements; 7,3 millions de dollars sous forme de contribution financière et d'investissement foncier de Wiebe Properties; 457 218 $ de la Ville de Abbotsford .



Visitez le site canada.ca/logement pour obtenir les renseignements sur le logement du gouvernement du Canada qui sont les plus demandés.

Pour savoir comment la Colombie-Britannique travaille à offrir plus de logements aux gens, consultez le site : https://gov.bc.ca/homesforpeople.

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

