LE CANADA ANNONCE DAVANTAGE DE LOGEMENTS ABORDABLES QUI SERONT BIENTÔT OFFERTS À YELLOWKNIFE

YELLOWKNIFE, NT, le 7 nov. 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, était accompagné de l'honorable Daniel Vandal, ministre des Affaires du Nord, Michael McLeod, député des Territoires du Nord-Ouest, l'honorable Paulie Chinna, ministre responsable du Logement dans les Territoires du Nord-Ouest (Logement T.N.-O.), et Rebecca Alty, mairesse de Yellowknife, ont annoncé un financement conjoint de plus de 23 millions de dollars pour la création de 63 logements locatifs abordables pour les personnes à risque.

Logo du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest (Groupe CNW/Société canadienne d'hypothèques et de logement)

Lynn's Place II, situé au 4904, rue 54, est un ensemble locatif abordable de 21 logements pour les femmes et les enfants. Le gouvernement du Canada verse 12,5 millions de dollars par l'entremise du Fonds national de co-investissement pour le logement (FNCIL) et 5 millions de dollars à la Ville de Yellowknife dans le cadre de la deuxième phase de l'Initiative pour le logement rapide (ICR), qui ira à Lynn's Place II. Cet investissement fédéral dans le cadre de la Stratégie nationale sur le logement s'accompagne des contributions et des soutiens du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest par l'entremise de Housing NWT.

La YWCA a versé une contribution financière de plus de 1 million de dollars et exploitera l'immeuble Lynn's Place II. La SHTNO a mis en place des ententes de financement pluriannuelles pour fournir à la YWCA un financement d'exploitation et un financement dans le cadre de l'initiative de plus de 500 000 $. Les travaux de construction ont commencé en mai 2022 et devraient être achevés d'ici juillet 2023.

Spruce Bough, anciennement l'Arnica Inn et situé au 4115, rue Franklin, comprend 42 studios pour les hommes et les femmes à risque de la communauté. Le gouvernement du Canada fournit 6 millions de dollars par l'entremise du FNCIL. Le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, par l'entremise de Housing NWT, a fait une contribution en espèces de 620 000 $ en capital, tandis que la Yellowknife Women's Society a donné 150 000 $ en capitaux propres en espèces et que les propriétaires précédents des sites ont fait un généreux don de 300 000 $.

Du personnel de soutien sera disponible en tout temps, et l'immeuble comprendra des aires communes et des bureaux pour les programmes administrés par la Yellowknife Women's Society. La construction devrait être terminée d'ici décembre 2023.

Citations :

« Tout le monde mérite un chez-soi sûr et abordable. C'est pourquoi nous créons 63 logements locatifs abordables et services de soutien sur place dont Yellowknife a grandement besoin. La construction de logements comme Lynn's Place II et Spruce Bough est essentielle pour mettre fin au cycle de l'itinérance et de la violence familiale. Notre gouvernement demeure déterminé à travailler avec ses partenaires pour offrir plus d'options de logement à Yellowknife et dans le Nord. C'est l'une des nombreuses façons dont la Stratégie nationale sur le logement de notre gouvernement continue de veiller à ce que personne ne soit laissé pour compte» - L'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion

« Une maison, c'est plus que quatre murs et un toit - c'est un endroit sûr pour habiter, élever une famille, vivre dans la dignité. Notre gouvernement continue de faire des investissements historiques dans le logement abordable dans les Territoires du Nord-Ouest et partout au pays afin d'aider à créer des emplois et d'améliorer la qualité de vie des personnes qui en ont le plus besoin. Une fois terminés, ces deux nouveaux ensembles permettront d'offrir 63 logements locatifs abordables de plus aux familles de Yellowknife. » - L'honorable Daniel Vandal, ministre des Affaires du Nord

« Grâce à cette annonce, nous offrons aux résidents les plus vulnérables de Yellowknife des logements locatifs sûrs, avec services de soutien et abordables qui aideront à apporter un changement positif à leur vie. Grâce à des partenariats avec tous les ordres de gouvernement et les intervenants locaux, nous veillons à ce que tous les habitants de Yellowknife et de notre territoire aient un logement sûr et abordable. - Michael McLeod, député des Territoires du Nord-Ouest

« Les personnes qui vivent dans les Territoires du Nord-Ouest doivent avoir accès à un chez-soi sûr et abordable. Nous accueillons favorablement ce partenariat dans le cadre du Fonds national de co-investissement pour le logement. Nous avons hâte de trouver d'autres moyens de collaborer efficacement pour accroître le bien-être des gens et des collectivités en offrant un accès équitable à des logements de qualité aux personnes qui en ont le plus besoin. Ce n'est qu'en collaborant et en travaillant en partenariat que nous serons en mesure de régler efficacement la crise du logement dans les Territoires du Nord-Ouest. » - L'honorable Paulie Chinna, ministre responsable de la Société d'habitation des Territoires du Nord-Ouest

« Répondre aux besoins en matière de logement de toute la population de Yellowknife, y compris les femmes et les enfants, est très important pour notre collectivité et la Ville de Yellowknife. Cet ensemble d'habitation aidera à combler une lacune importante et permettra qu'un plus grand nombre de femmes et d'enfants aient accès à des logements sûrs, abordables et avec des services de soutien essentiels, qui peuvent changer la vie de nombreuses personnes pour les années à venir. Je suis très heureuse de constater que les travaux ont déjà commencé et j'ai hâte de voir les possibilités et les partenariats futurs pour accroître le nombre de logements abordables à Yellowknife. » - Rebecca Alty, mairesse de Yellowknife

« Un logement abordable, sûr et sécuritaire est essentiel à la sécurité des femmes et à la sécurité économique. Nous éprouvons une profonde reconnaissance à l'égard du soutien et de la vision de nos partenaires de financement qui ont contribué à faire de ce bâtiment tant attendu une réalité. Ce projet repose sur la conviction qu'ensemble, nous pouvons favoriser l'équité et créer une collectivité saine et sûre. Dans quelques mois seulement, nous offrirons avec fierté un centre de soutien global dans un espace sûr où les femmes et les familles pourront réaliser leur plein potentiel. » - Hawa Dumbuya-Sesay, directrice générale, YWCA des Territoires du Nord-Ouest

« Le financement fourni pour l'achat de l'immeuble Spruce Bough et pour les rénovations qui se déroulent actuellement sur les lieux a permis d'établir un engagement de 20 ans pour fournir des logements sûrs avec services de soutien aux personnes âgées vulnérables en situation d'itinérance dans la collectivité. Cette vision a commencé en 2018 et a été tout un parcours, mais le résultat sera digne de l'attente. » - Carla Smith, directrice des finances, Yellowknife Women's Society

Faits en bref :

Le FNCIL est un programme de la SNL qui accorde la priorité aux ensembles de logements destinés aux gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes.

est un programme de la SNL qui accorde la priorité aux ensembles de logements destinés aux gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes. Doté d'un budget de 13,2 milliards de dollars, le FNCIL prévoit :





créer jusqu'à 60 000 logements;





réparer jusqu'à 240 000 logements;





créer ou réparer au moins 4 000 places en maisons d'hébergement pour les victimes de violence familiale;





créer au moins 7 000 logements pour les personnes âgées;





créer au moins 2 400 logements pour les personnes ayant une déficience développementale.

Le budget de 2022 propose de verser un financement de 2,9 milliards de dollars dans le cadre du FNCIL en vue d'accélérer la création d'un maximum de 4 300 logements et la réparation d'un maximum de 17 800 logements.

L' ICRL est un programme de 2,5 milliards de dollars dans le cadre de la SNL visant à répondre aux besoins urgents en matière de logement des personnes vulnérables au Canada , surtout dans le contexte de la pandémie de COVID-19, grâce à la construction rapide de plus de 10 000 logements abordables.

est un programme de 2,5 milliards de dollars dans le cadre de la SNL visant à répondre aux besoins urgents en matière de logement des personnes vulnérables au , surtout dans le contexte de la pandémie de COVID-19, grâce à la construction rapide de plus de 10 000 logements abordables. L'ICRL utilise une approche du logement axée sur les droits de la personne. Elle aide des personnes en situation d'itinérance ou à risque de s'y trouver, ainsi que d'autres personnes vulnérables : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les jeunes adultes, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants, les membres des communautés LGBTQ2S+, les personnes racisées et noires du Canada , ainsi que les personnes nouvellement immigrées ou réfugiées.

, ainsi que les personnes nouvellement immigrées ou réfugiées. Les logements doivent être construits dans les 12 mois suivant l'octroi du financement aux demandeurs du programme (à quelques exceptions près). Les logements dans les collectivités nordiques et éloignées doivent être construits dans un délai de 18 mois.

Le budget de 2022 propose de fournir 1,5 milliard de dollars au cours des 2 prochaines années pour prolonger l'ICRL et créer 4 500 logements abordables supplémentaires partout au Canada . Au moins 25 % du financement sera consacré à des ensembles résidentiels destinés aux femmes.

. Au moins 25 % du financement sera consacré à des ensembles résidentiels destinés aux femmes. La SNL du gouvernement fédéral est un plan ambitieux de plus de 72 milliards de dollars sur 10 ans qui donnera un chez-soi à un plus grand nombre de personnes au Canada .

Liens connexes :

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada , la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à faire en sorte que, d'ici 2030, tout le monde au Canada pourra se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir davantage, suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook.

, la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à faire en sorte que, d'ici 2030, tout le monde au pourra se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir davantage, suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook. Consultez la carte des initiatives de financement pour le logement de la Stratégie nationale sur le logement pour voir les ensembles de logements abordables qui ont été aménagés au Canada .

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement

Renseignements: Personnes-ressources pour les médias : Arevig Afarian, Cabinet du ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, [email protected]; Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]; Cabinet Communications,Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, [email protected]