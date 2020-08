Le Conseil canadien des normes et UL s'associent pour contribuer à l'établissement des lignes directrices pour la création d'un comité technique ISO sur le cannabis

TORONTO, 4 août 2020 /CNW/ - La demande envers les produits médicinaux et récréatifs issus du cannabis est en hausse et on estime que sa valeur pourrait atteindre 103,9 milliards $ US d'ici 2024. En raison de la croissance rapide de ce secteur d'activité et des défis associés à la sûreté, à la sécurité et à la viabilité des établissements, des locaux, des installations et des opérations de manutention du cannabis, le Canada animera un atelier international ISO pour élaborer des lignes directrices à ces égards.

Le Canada se trouve dans une position unique pour offrir un leadership éclairé reposant sur les initiatives prises à ce jour afin de tenir compte des considérations liées à la sûreté, à la sécurité et à la viabilité en coordination avec les organismes de réglementation, les autorités gouvernementales et les parties prenantes de l'industrie depuis la légalisation du cannabis en 2018 à des fins récréatives et médicinales.

« L'expérience acquise par le Canada pour traiter les enjeux associés à la production de cannabis a incité les acteurs de l'industrie et les organismes de réglementation à demander la mise en place de pratiques exemplaires afin de réduire les risques pour la santé et la sécurité des employés, des intervenants d'urgence et de la population en général », déclare Chantal Guay, directrice générale du Conseil canadien des normes. « Le CCN est ravi de s'associer à UL pour animer cette discussion internationale à l'ISO et établir des directives qui profiteront au marché mondial. »

« La société UL est heureuse de travailler avec le CCN et de soutenir le Canada et la collectivité internationale pour mettre au point des lignes directrices destinées aux industries émergentes comme celle du cannabis désormais légal », affirme Joseph Hosey, vice-président et directeur général à UL Canada. « Pour réussir au Canada et sur la scène mondiale, les sociétés doivent disposer d'un modèle reproductible pour les aider à protéger leurs employés, leurs installations et les consommateurs. Nous avons discuté avec des acteurs clés qui établissent des marques de premier rang, et la sûreté et la sécurité de leurs activités sont d'une importance capitale. »

L'atelier se tiendra en novembre 2020 et portera sur trois thèmes : La sûreté des installations, de l'équipement et des activités d'extraction d'huile de cannabis; La gestion sécuritaire des installations, des opérations et du transport de cannabis; et Le guide des pratiques exemplaires de production de cannabis. Le but de l'atelier est de mener à la publication de directives qui seront déposées auprès de l'ISO comme documents de base pour la constitution d'un comité technique ISO sur le cannabis. Consultez ce site pour obtenir plus d'information sur l'atelier international.

À propos du CCN

Société d'État facilitant l'élaboration et l'utilisation de normes nationales en vue d'améliorer la compétitivité du Canada et le bien-être collectif de la population canadienne, le Conseil canadien des normes (CCN) encourage la participation des Canadiens et des Canadiennes aux démarches de normalisation afin que leur pays ait voix au chapitre dans le façonnement des normes de demain. En tant qu'organisme d'accréditation national, le CCN accrédite les organismes d'évaluation de la conformité, selon des normes reconnues à l'échelle internationale et nationale, ainsi que les organismes d'élaboration de normes qui forment le réseau de normalisation canadien.

À propos d'UL

UL aide à créer un monde meilleur en appliquant la science dans le but de résoudre les défis relatifs à la sûreté, la sécurité et la durabilité. Nous engendrons la confiance en permettant l'adoption sécuritaire de nouvelles technologies et de produits novateurs. Tous les employés d'UL sont mus par la passion de rendre le monde plus sûr. L'ensemble de notre travail, qu'il s'agisse de recherche indépendante ou d'établissement de normes en passant par la mise à l'essai et l'homologation ainsi que la prestation de solutions numériques et analytiques, contribue à l'amélioration du bien-être de la planète. Les entreprises, les industries, les gouvernements, les organismes de réglementation de même que le public se fient à nous pour pouvoir prendre des décisions plus réfléchies. Pour en apprendre plus, visitez le UL.com. Pour en apprendre plus sur nos activités à but non lucratif, visitez le UL.org.

