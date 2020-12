LONDON, ON, le 7 déc. 2020 /CNW/ - La sécurité et le bien-être des Canadiens demeurent la priorité absolue du gouvernement du Canada alors que la pandémie de COVID-19 se poursuit. Le gouvernement fédéral prend des mesures décisives pour soutenir les familles, les entreprises et les collectivités, et continue de se tourner vers l'avenir pour voir ce qu'on peut faire de plus. Les investissements dans les infrastructures pour créer des emplois et renforcer les économies locales sont un élément clé de ces initiatives.

London n'est pas à l'abri de fréquentes intempéries provoquées par le changement climatique. Pas plus tard que janvier 2020, des précipitations record dans la région ont entraîné des inondations extrêmes le long de la rivière Thames, provoquant une forte pression sur les réseaux d'eaux usées et d'eaux pluviales de London. En investissant dans la protection des infrastructures essentielles de nos communautés, le gouvernement du Canada peut contribuer à atténuer les dommages causés par les inondations à l'avenir et à éviter que des eaux usées non traitées ou partiellement traitées ne se déversent dans la rivière lors d'inondation.

Aujourd'hui, avec Josh Morgan, maire suppléant de London, Kate Young, députée de London-Ouest et secrétaire parlementaire de la ministre du Développement économique et des Langues officielles (FedDev Ontario), et Peter Fragiskatos, député de London-Centre-Nord, tous deux au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, ont annoncé un financement visant la modernisation de la station d'épuration des eaux usées de Greenway et d'Adelaide.

Le projet prévoit la construction et la remise en état des stations d'épuration des eaux usées de Greenway et d'Adelaide. Les travaux comprendront une barrière contre les inondations et une station de pompage des effluents afin de protéger ces infrastructures essentielles et de réduire les impacts environnementaux sur la rivière Thames, le lac Érié et les collectivités avoisinantes. La modernisation de la station permettra également d'atténuer les conséquences des inondations et de mieux protéger les habitants de London.

Le gouvernement du Canada investit plus de 19,8 millions de dollars dans ce projet dans le cadre du Fonds d'atténuation et d'adaptation en matière de catastrophes (FAAC). La Ville de London fait une contribution de plus de 29,7 millions de dollars au projet.

Il s'agit de l'un des nombreux projets liés aux inondations financés dans le Sud-Ouest de l'Ontario. Ces projets comprennent aussi des investissements pour lutter contre les inondations à Tecumseh et LaSalle.

Citations

« Comme dans de nombreuses régions du Canada, les habitants de la ville de London subissent les effets des changements climatiques. L'investissement dans la station d'épuration des eaux usées de Greenway permettra de réduire au minimum les effets coûteux des phénomènes météorologiques extrêmes et de garantir la protection des infrastructures importantes, telles que les maisons, les écoles et les entreprises, pour les années à venir. »

Kate Young, députée de London-Ouest et secrétaire parlementaire de la ministre du Développement économique et des Langues officielles (FedDev Ontario), au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« Les phénomènes météorologiques extrêmes sont en augmentation, et il est impératif que nous investissions dans des infrastructures qui protègent les Canadiens, leurs maisons et leurs biens. La modernisation de la station d'épuration des eaux usées d'Adelaide assurera la protection de la rivière Thames et du lac Érié, préservant ainsi London et les plans d'eau naturels environnants. Le plan d'infrastructure du Canada prévoit des investissements dans des milliers de projets, crée des emplois dans tout le pays et construit des communautés plus propres et plus inclusives. »

Peter Fragiskatos, député de London-Nord-Centre, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« Cet important investissement dans la station d'épuration des eaux usées de London nous aide à mieux résister aux phénomènes météorologiques extrêmes et protège nos infrastructures essentielles contre les inondations le long de la rivière. En agissant maintenant, nous pouvons mieux garantir le bon état de la rivière Thames à l'avenir pour London, ainsi que pour les collectivités avoisinantes. »

Ed Holder, maire de London

Faits en bref

Le Fonds d'atténuation et d'adaptation en matière de catastrophes (FAAC) est un programme de 2 milliards de dollars sur 10 ans visant à aider les collectivités à mettre en place les infrastructures dont elles ont besoin pour mieux résister aux risques naturels tels que les inondations, les incendies, les tremblements de terre et les sécheresses.

À ce jour, des fonds de plus de 1,9 milliard de dollars ont été annoncés dans le cadre du FAAC pour 68 projets d'infrastructure à grande échelle qui contribueront à protéger les collectivités de tout le pays contre les menaces liées aux changements climatiques.

Le FAAC fait partie du plan Investir dans le Canada du gouvernement fédéral, qui prévoit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans pour des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, et les collectivités rurales et nordiques.

Fonds d'atténuation et d'adaptation en matière de catastrophes

http://www.infrastructure.gc.ca/dmaf-faac/index-fra.html

Projets du Fonds d'atténuation et d'adaptation en matière de catastrophes en Ontario

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/prog-proj-on-fra.html#1.3

Carte des projets du plan Investir dans le Canada

http://www.infrastructure.gc.ca/gmap-gcarte/index-fra.html

Site Web : Infrastructure Canada

www.infrastructure.gc.ca