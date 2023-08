NEWMARKET, ON, le 10 août 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, Tony Van Bynen, député fédéral de Newmarket-Aurora, au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, ainsi que John Taylor, maire de Newmarket et Bob Kwapis, conseiller municipal du quartier 5 de Newmarket, sont fiers d'annoncer la construction de 175 logements expressément destinés à la location à Newmarket. La création de ces logements est rendue possible grâce à un prêt à faible taux d'intérêt entièrement remboursable de plus de 77 millions de dollars consenti dans le cadre de l'initiative Financement de la construction de logements locatifs (iFCLL).

Au Canada, la construction de logements locatifs n'a pas suivi le rythme de la croissance des villes et de la population. Par conséquent, le parc locatif existant diminue depuis des décennies et se fait vieillissant. Pour aider à régler ce problème, le gouvernement du Canada a lancé l'iFCLL pour stimuler la construction de logements locatifs partout au pays. Il est essentiel d'accroître l'offre globale de logements locatifs au Canada pour créer des collectivités plus fortes et plus dynamiques où les gens peuvent être fiers de vivre. Le gouvernement du Canada reconnaît que les logements construits expressément pour la location sont une composante importante du marché de l'habitation et qu'il faut augmenter l'offre pour répondre à la demande croissante sur le marché locatif.

L'annonce d'aujourd'hui a été faite au 200, chemin Deerfield, où The Rose Corporation construit The Bakerfield Phase II. L'immeuble offrira des logements locatifs traditionnels à des personnes et à des familles à revenu moyen. Des 175 logements offerts, 31 seront accessibles, et l'ensemble résidentiel sera certifié conforme à la Loi sur l'accessibilité pour les personnes handicapées de l'Ontario (LAPHO).

Construit dans un souci de durabilité et d'efficacité énergétique, cet immeuble sera géré avec savoir-faire de manière à répondre aux besoins uniques de chaque personne qui y vivra. Grâce à des aménagements soigneusement choisis, il vise à fournir un espace de vie moderne et confortable, en veillant à ce que tous les résidents puissent jouir de leur futur logement.

La construction a commencé en mars 2022 et devrait atteindre l'étape de l'achèvement substantiel à l'automne 2024.

« Trop de personnes au Canada ont de la difficulté à trouver un logement locatif qui deviendra leur chez-soi. Le gouvernement fédéral est déterminé à renverser cette tendance. Grâce à des programmes comme l'initiative Financement de la construction de logements locatifs, nous stimulons la création de logements locatifs dont nous avons grandement besoin, comme ces 175 logements construits ici même, à Newmarket. De tels investissements aideront à accroître l'offre de logements. Notre gouvernement continuera de faire des investissements stratégiques pour que tout le monde au Canada ait un chez-soi sûr qui lui inspire de la fierté. » - L'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Le financement de 77 millions de dollars annoncé aujourd'hui pour l'immeuble de The Rose Corporation situé au 200, chemin Deerfield contribuera à un accroissement important du parc de logements locatifs à Newmarket. Pour bâtir des collectivités dynamiques où il fait bon vivre, il est essentiel d'avoir des logements locatifs à long terme situés à proximité des transports en commun et des commodités recherchées par les gens lorsqu'ils choisissent leur lieu de résidence. Fournir des prêts à faible taux d'intérêt entièrement remboursables à des promoteurs comme The Rose Corporation n'est qu'une des façons dont notre gouvernement s'efforce d'offrir des options de logement abordable. » - Tony Van Bynen, député fédéral de Newmarket-Aurora

« Le Conseil régional de York s'est engagé à appuyer les collectivités en leur offrant une gamme complète d'options de logement pour répondre aux besoins des résidents de tous âges, de toutes capacités, de tous niveaux de revenu et à toutes les étapes de la vie. Il devient de plus en plus difficile pour les résidents de la région de York de trouver et d'accéder à des options de logements abordables, et tous les ordres de gouvernement et les partenaires communautaires doivent travailler ensemble pour relever ces défis en matière de logement abordable. Au nom du Conseil régional de York et des plus de 1,2 million de résidents qui considèrent nos collectivités comme leur chez-soi, je remercie le gouvernement du Canada d'appuyer la construction de 175 logements locatifs dans la ville de Newmarket. » - Wayne Emmerson, président du conseil de la municipalité régionale de York

« Dans nos efforts pour construire plus de logements, nous devons nous concentrer sur des logements abordables pour les personnes de tous les niveaux de revenu. L'annonce d'aujourd'hui est un bon exemple de la façon dont les différents ordres de gouvernement et les constructeurs d'habitations peuvent s'associer pour améliorer la variété des logements. Pour nous attaquer à la crise de l'abordabilité, nous devrons construire plusieurs types de logements, notamment plus de logements locatifs traditionnels, comme ceux du chemin Deerfield. » - John Taylor, maire de Newmarket

« Je suis ravi qu'aujourd'hui, la Rose Corporation ait apporté 175 logements locatifs, dont 31 sont des logements accessibles certifiés LAPHO. Cela rehausse la variété des choix de location dans notre centre-ville de Newmarket. » - Bob Kwapis, conseiller municipal du quartier 5 de Newmarket

« The Rose Corporation est déterminée à créer des logements locatifs et des logements pour propriétaire-occupant qui sont accessibles dans les collectivités où nous menons nos activités. En travaillant de concert avec tous les ordres de gouvernement - le gouvernement fédéral (SCHL), la Région de York et la Ville de Newmarket -, nous sommes en mesure de créer des options de logement et d'ajouter au parc résidentiel des unités dont on a grandement besoin. Tout cela est rendu possible grâce à la force de cette collaboration entre le secteur public et le secteur privé. Les phases I et II de l'ensemble résidentiel Bakerfield témoignent de l'efficacité de l'initiative Financement de la construction de logements locatifs de la SCHL. Nous sommes fiers de ce nouveau complexe de logements locatifs traditionnels, qui répondra aux besoins d'expansion de Newmarket pendant de nombreuses années. Jusqu'à présent, la demande d'appartements de tous types dans la phase I de l'ensemble The Bakerfield a été forte, et nous avons hâte d'accueillir d'autres résidents dans notre communauté. » - Daniel Berholz, The Rose Corporation

La Stratégie nationale sur le logement (SNL) du gouvernement fédéral est un plan ambitieux de plus de 82 milliards de dollars sur 10 ans qui donnera un chez-soi à un plus grand nombre de personnes au Canada .

du gouvernement fédéral est un plan ambitieux de plus de 82 milliards de dollars sur 10 ans qui donnera un chez-soi à un plus grand nombre de personnes au . L'initiative Financement de la construction de logements locatifs (iFCLL) offre des prêts à faible taux d'intérêt entièrement remboursables afin d'encourager la construction d'un plus grand nombre de logements expressément destinés à la location pour les personnes à revenu moyen au Canada . Cette initiative a un impact positif sur le système de logement à un coût minime pour les contribuables.

offre des prêts à faible taux d'intérêt entièrement remboursables afin d'encourager la construction d'un plus grand nombre de logements expressément destinés à la location pour les personnes à revenu moyen au . Cette initiative a un impact positif sur le système de logement à un coût minime pour les contribuables. L' iFCLL fait partie des nombreux programmes et initiatives de la Stratégie nationale sur le logement (SNL) conçus pour aider à répondre aux besoins en matière de logement dans l'ensemble du continuum du logement.

fait partie des nombreux programmes et initiatives de la Stratégie nationale sur le logement (SNL) conçus pour aider à répondre aux besoins en matière de logement dans l'ensemble du continuum du logement.

Elle complète d'autres initiatives de la SNL qui mettent l'accent sur le financement de logements abordables pour les ménages à faible revenu.



Grâce à l' iFCLL , le gouvernement fédéral encourage la construction de plus de 71 000 logements locatifs.

, le gouvernement fédéral encourage la construction de plus de 71 000 logements locatifs.

Une offre stable de logements destinés expressément à la location est essentielle pour que plus de personnes au Canada aient accès à un logement qui répond à leurs besoins.

