OTTAWA, ON, le 31 août 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, Anita Vandenbeld, députée fédérale d'Ottawa-Ouest--Nepean, au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, ainsi que Sean Devine, conseiller municipal de la Ville d'Ottawa, ont annoncé les détails du financement de 18,5 millions de dollars pour la Ville d'Ottawa. Celle-ci est l'un des 41 bénéficiaires du volet des villes de la troisième phase de l'Initiative pour la création rapide de logements (ICRL).

Dans le cadre de son plan d'investissement pour le volet des villes, la Ville d'Ottawa, en partenariat avec Salus Ottawa, construira un immeuble de quatre étages comptant 54 appartements à Nepean. L'ensemble de logements avec services de soutien consistera en une communauté de soins pour personnes âgées. Il leur offrira la possibilité de vieillir chez soi, un élément clé pour vivre dans la dignité et de façon autonome. Situé au 56, promenade Capilano, l'immeuble de Salus offrira un soutien à des adultes autonomes aux prises avec de graves maladies mentales et des problèmes connexes comme les dépendances, l'itinérance et les cycles d'hospitalisation. L'on prévoit de dépasser les exigences locales des codes sur l'environnement et l'accessibilité afin d'appliquer les pratiques exemplaires du vieillissement chez soi. De plus, l'organisme mettra en œuvre des programmes de soutien qui valorisent les forces et les compétences des locataires et les mettent en relation avec des ressources dans l'ensemble de la collectivité. Les services de soutien sur place pourront comprendre : du personnel en réadaptation et en développement communautaire, du soutien aux pairs, de l'ergothérapie, des loisirs, du soutien en toxicomanie et des services de soutien communautaire en santé mentale.

Le projet est rendu possible grâce à l'investissement supplémentaire de 1,5 milliard de dollars du gouvernement du Canada dans l'ICRL. L'enveloppe budgétaire totale du programme est donc portée à 4 milliards de dollars pour soutenir les personnes les plus vulnérables du pays. Le financement supplémentaire pour la troisième phase de l'ICRL sera divisé en deux volets : le volet des projets (1 milliard de dollars) et le volet des villes (500 millions de dollars). Cet investissement devrait permettre de créer au moins 4 500 autres logements abordables pour les personnes ayant de graves besoins en matière de logement, partout au pays. De plus, 25 % des investissements seront consacrés à des ensembles d'habitation destinés aux femmes.

« Tout le monde mérite un chez-soi sûr et abordable. Grâce à l'Initiative pour la création rapide de logements, nous offrons rapidement de nouvelles habitations abordables aux personnes qui en ont le plus besoin, partout au Canada, y compris ici, à Ottawa. » - L'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« En aidant les personnes les plus vulnérables de notre collectivité, nous faisons plus que simplement leur fournir un toit. Nous contribuons à bâtir les fondements de la réussite sociale et économique de ces gens. Grâce à de solides partenariats avec les municipalités et les organismes locaux, l'Initiative pour la création rapide de logements permet de produire des résultats pour la population canadienne. » - Anita Vandenbeld, députée fédérale d'Ottawa-Ouest--Nepean

« Je suis heureux de constater que l'organisme Salus Ottawa participe à cette initiative. Cet investissement aidera à créer 54 logements avec services de soutien dans un contexte de renforcement continu des capacités. Il est encourageant de constater que notre collectivité compte maintenant plus de logements avec services de soutien que de places permanentes en maison d'hébergement. Je tiens à remercier le gouvernement fédéral pour son soutien ainsi que l'équipe de Salus Ottawa pour son travail dans la réalisation de ce projet. » - Mark Sutcliffe, maire de la Ville d'Ottawa

La Stratégie nationale sur le logement (SNL) du gouvernement fédéral est un plan ambitieux de plus de 82 milliards de dollars sur 10 ans qui donnera un chez-soi à un plus grand nombre de personnes au Canada .

. Lancée en 2020, l'Initiative pour la création rapide de logements (ICRL) est administrée par la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) dans le cadre de la SNL.

Les deux premières phases de l'ICRL ont dépassé les attentes et devraient permettre la création de plus de 10 000 logements au lieu des 7 500 initialement prévus, dont plus de 3 300 logements pour soutenir les femmes et plus de 4 200 logements destinés aux Autochtones.

L'ICRL utilise une approche du logement axée sur les droits de la personne. Elle aide des personnes en situation d'itinérance ou à risque de s'y trouver, ainsi que d'autres personnes vulnérables ciblées par la SNL : les femmes et les enfants fuyant une situation de violence familiale, les personnes âgées, les jeunes adultes, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale et de toxicomanie, les anciens combattants, les membres de la communauté 2SLGBTQI+, les groupes racisés, ainsi que les personnes nouvellement immigrées ou réfugiées.

En près de 50 ans, Salus a bâti un vaste portefeuille de logements avec services de soutien à Ottawa pour les adultes aux prises avec de graves maladies mentales et des problèmes coexistants comme les dépendances, l'itinérance et les cycles d'hospitalisation.

