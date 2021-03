L'honorable Ahmed Hussen, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), Terry Duguid, député fédéral de Winnipeg-Sud et Brian Bowman, maire de Winnipeg, ont annoncé aujourd'hui l'investissement de 22,85 millions de dollars dans la construction de 87 logements situés au 140, boulevard Transcona, à Winnipeg.

L'immeuble O de l'ensemble Park City Commons, un immeuble collectif de six étages construit par EdgeCorp Developments Ltd., reçoit un prêt à faible coût dans le cadre de l'initiative Financement de la construction de logements locatifs (iFCLL) du gouvernement du Canada, un programme de la Stratégie nationale sur le logement (SNL) administré par la SCHL qui soutient la construction de logements locatifs. Ce programme favorise la stabilité de l'offre de logements locatifs pour les familles de la classe moyenne dans les marchés où le logement coûte cher.

Cet ensemble résidentiel, construit sur d'anciennes aires réservées aux travaux publics de la Ville de Winnipeg, offrira aux familles de Winnipeg de nouvelles options de logement près des transports en commun, des écoles et des services.

Citations

« Tous les Canadiens méritent d'avoir un chez-soi sûr et abordable. L'annonce d'aujourd'hui aidera à créer plus de logements locatifs pour les familles canadiennes. Notre gouvernement est déterminé à répondre aux besoins des résidents de Winnipeg en matière de logement. Nous continuerons d'accroître l'offre de logements locatifs pour les Canadiens, tout en créant des emplois pour la classe moyenne et en renforçant notre économie. » - L'honorable Ahmed Hussen, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

« Les familles de la classe moyenne de Winnipeg travaillent fort et méritent d'avoir un chez-soi sûr et abordable où elles peuvent s'épanouir et consacrer plus de temps à leurs enfants. Je tiens à féliciter EdgeCorp Developments, car il s'agit de son deuxième ensemble de logements locatifs à Winnipeg que nous avons le plaisir d'annoncer dans le cadre de l'initiative Financement de la construction de logements locatifs. » - Terry Duguid, député fédéral de Winnipeg-Sud

« Je suis heureux de ce soutien fédéral accordé au secteur du logement, qui permettra la construction de 87 nouveaux logements dans un secteur de la ville en pleine croissance. Cet ensemble est situé sur un ancien terrain des travaux publics de la Ville de Winnipeg, et la Ville a été un partenaire actif dans cette entreprise, notamment en contribuant à la remise en état du terrain et à l'obtention de subventions provenant du Fonds municipal vert. Alors que Winnipeg s'approche du cap du million d'habitants, la demande de logements progressera elle aussi, et l'annonce d'aujourd'hui aidera à combler cette demande » - Brian Bowman, maire de Winnipeg

« Le programme de financement de l'iFCLL nous a permis d'obtenir des droits de financement moins élevés ainsi que des taux d'intérêt et conditions favorables qui nous ont permis de créer un milieu de vie propice à l'abordabilité des loyers et à l'accessibilité. » - Keith Merkel, président, EdgeCorp Developments

Faits en bref

Le gouvernement du Canada reconnaît que l'ensemble Park City Commons, immeuble O, est situé sur le territoire visé par le Traité numéro 1, le territoire traditionnel des Anishinabés, des Cris, des Oji-Cris, des Dakotas et des Dénés, ainsi que sur le territoire de la Nation métisse.





reconnaît que l'ensemble Park City Commons, immeuble O, est situé sur le territoire visé par le Traité numéro 1, le territoire traditionnel des Anishinabés, des Cris, des Oji-Cris, des Dakotas et des Dénés, ainsi que sur le territoire de la Nation métisse. L'immeuble sera accessible sans obstacles. Au moins deux logements seront de conception universelle et au moins deux seront adaptables. De plus, neuf logements de l'ensemble respecteront ou dépasseront les normes d'accessibilité locales.





L'immeuble vise à réaliser des économies d'énergie de 26,4 % et à réduire les émissions de gaz à effet de serre de 36,2 % par rapport aux exigences du Code national de l'énergie pour les bâtiments - Canada 2015.





2015. Les travaux de construction ont commencé en avril 2020 et devraient être essentiellement achevés d'ici juillet 2021.





devraient être essentiellement achevés d'ici juillet 2021. La SNL du Canada est un plan de plus de 70 milliards de dollars sur 10 ans qui permettra à un plus grand nombre de Canadiens d'avoir un chez-soi - ce qui comprend plus de 12 milliards de dollars engagés dans le cadre de l'Énoncé économique de l'automne 2020.





est un plan de plus de 70 milliards de dollars sur 10 ans qui permettra à un plus grand nombre de Canadiens d'avoir un chez-soi - ce qui comprend plus de 12 milliards de dollars engagés dans le cadre de l'Énoncé économique de l'automne 2020. L'iFCLL, une initiative de la SNL mise en œuvre par la SCHL, appuie des projets de construction de logements locatifs afin d'assurer une offre stable de logements locatifs partout au pays pour les ménages de la classe moyenne qui éprouvent des difficultés là où le logement coûte cher.





Les nouvelles mesures présentées dans l'Énoncé économique de l'automne, le 30 novembre 2020, s'appuient sur les investissements antérieurs du gouvernement visant à améliorer l'abordabilité du logement pour les personnes qui en ont le plus besoin. Ces mesures comprennent l'élargissement de l'iFCLL, au coût de 12 milliards de dollars sur sept ans, à compter de 2021-2022, pour soutenir la construction de 28 500 logements locatifs supplémentaires. Ces fonds supplémentaires soutiendront maintenant la construction de 71 000 logements locatifs, ce qui portera le programme à un total de 25,75 milliards de dollars en prêts à faible coût.

Liens connexes

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada , la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. Pour plus de renseignements, consultez notre site Web ou suivez-nous sur Twitter, YouTube, LinkedIn, Instagram et Facebook.





, la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. Pour plus de renseignements, consultez notre site Web ou suivez-nous sur Twitter, YouTube, LinkedIn, Instagram et Facebook. Pour en savoir plus sur la Stratégie nationale sur le logement, consultez le site www.chezsoidabord.ca.

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement

Renseignements: sur ce communiqué : Mikaela Harrison, Attachée de presse, Cabinet du ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, [email protected] ; Leonard Catling, Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, 604-737-4029, [email protected] ; Ville de Winnipeg, [email protected], 204-986-6000

Liens connexes

www.cmhc-schl.gc.ca