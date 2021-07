GATINEAU, QC, le 2 juill. 2021 /CNW/ - Tout le monde au Canada mérite un chez-soi sûr et abordable. Grâce aux investissements du gouvernement du Canada, la population de Gatineau aura bientôt accès à une offre plus stable de logements locatifs.

Aujourd'hui, l'honorable Ahmed Hussen, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), en compagnie de Greg Fergus, député fédéral de Hull, a annoncé un investissement de 70 millions de dollars pour la construction d'un immeuble résidentiel, le bloc 10 de Zibi, situé au 10, rue Jos-Montferrand, à Gatineau. Cet investissement permettra également de soutenir la diminution importante de la consommation d'énergie et des émissions de gaz à effet de serre pour Zibi, une communauté de 34 acres dotée d'un plan directeur dont Dream Unlimited Corp. et Dream Impact Trust sont à la fois propriétaires et promoteurs.

Le bloc 10 de Zibi reçoit un prêt à faible coût de 60 millions de dollars, dans le cadre de l'initiative Financement de la construction de logements locatifs (iFCLL), pour la construction du bloc 10, un immeuble de 15 étages qui fournira 162 nouveaux logements locatifs dont Gatineau a grandement besoin. Bien situé, le projet fait partie de Zibi. Il est à proximité des transports publics et des services pour les familles, dans les environs de la Colline du Parlement. Il chevauche Ottawa et Gatineau et surplombe les chutes de la Chaudière, juste au sud du centre-ville de Gatineau et à l'ouest du quartier central des affaires d'Ottawa.

Zibi a également reçu un prêt à faible coût de 10 millions de dollars dans le cadre du Fonds d'innovation pour le logement abordable de la Stratégie nationale sur le logement (SNL) afin d'aider à produire 200 logements abordables à accès égal et équitable au premier système énergétique de quartier sans carbone de la région, qui utilise l'énergie des déchets post-industriels pour le chauffage et la rivière des Outaouais pour la climatisation. À terme, Zibi a pour objectif de fournir un chauffage et une climatisation sans émission de carbone à tous les locataires et les résidents et résidentes de la communauté riveraine de 34 acres. Le bloc 10 de Zibi accueillera la centrale thermique de quartier du système énergétique de quartier qui desservira les besoins en énergie de la communauté. Une fois la construction de la communauté achevée, le système énergétique de quartier, un partenariat entre Hydro Ottawa et Zibi, sera le premier système de récupération de chaleur qui utilise l'énergie de déchets post-industriels à être incorporé à une communauté dotée d'un plan directeur en Amérique du Nord. Il s'agira également du premier système de chauffage et de climatisation de quartier sans émission de carbone dans la région de la capitale nationale.

Citations :

« Tout le monde au Canada mérite d'avoir un chez-soi sûr et abordable. Notre gouvernement prend des mesures, avec des ensembles comme celui-ci, pour accroître l'offre de logements locatifs abordables. Le bloc 10 de Zibi sera en mesure d'offrir aux familles de Gatineau l'accès dont elles ont besoin aux emplois, services et commodités. De plus, dans le cadre du Fonds pour l'innovation, nous encourageons les moyens novateurs de réduire la consommation d'énergie et les émissions de gaz à effet de serre. C'est la Stratégie nationale sur le logement à l'œuvre. » - L'honorable Ahmed Hussen, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

« Dans le cadre de la Stratégie nationale sur le logement, notre gouvernement accroît l'offre de logements locatifs. Ce type d'investissements permet aussi de créer de bons emplois et de faire croître l'économie locale, et contribue grandement à façonner un avenir plus durable en offrant davantage de logements écoénergétiques et abordables. Cet investissement est une excellente nouvelle pour les familles de Gatineau et d'Ottawa, qui auront bientôt une plus grande offre de logements locatifs. » - Greg Fergus, député fédéral de Hull

« Nous sommes reconnaissants au gouvernement du Canada et à la SCHL pour leur soutien à la création de centaines de nouveaux logements locatifs à Zibi. Nous sommes également enchantés de leur soutien pour notre système énergétique de quartier de Zibi, un outil clé pour la réalisation de notre communauté à bilan carbone nul. La production de logements abordables et accessibles, la création de collectivités inclusives et l'efficacité des ressources sont au cœur de notre engagement chez Dream Impact, et nous sommes très heureux de les voir se concrétiser ici, à Zibi. » - Jamie Cooper, directeur d'Impact Investments, Dream

Faits en bref :

Le mot algonquin « Zibi » signifie « rivière » et Zibi est un site de grande importance pour les Premières Nations de la région. Celles-ci font partie intégrante de la collectivité de Zibi et Zibi s'est fixé comme priorité absolue de consulter les Algonquins Anishinabe et de collaborer avec eux à chaque étape du processus de développement du projet.

Zibi est une communauté riveraine de 34 acres, une ville dans 2 provinces qui comprendra 2100 unités de logement, conçue, développée et détenue par Dream Unlimited Corp. et les filiales ou entreprises affiliées de Dream Impact Trust.

Zibi transforme cette ancienne friche industrielle en un ensemble accessible, axé sur le transport en commun, durable, inclusif, diversifié et entièrement intégré d'espaces résidentiels, commerciaux et récréatifs sur la rivière des Outaouais, avec vue sur la Colline du Parlement. Une fois le projet terminé, Zibi disposera de plus de 8 acres d'espaces verts, de parcs et de places en bordure de la rivière, avec une superficie totale d'environ 4 millions de pieds carrés. Plus de 6 000 emplois seront créés et plus de 5 000 personnes de tous les horizons se sentiront chez elles à Zibi.

Alignée sur l'objectif de Dream Impact de créer des logements abordables, l'inclusivité et la gestion des ressources, Zibi est la première communauté au Canada à faire partie du mouvement One Planet Community, et l'entreprise s'efforcera d'adhérer aux 10 principes du cadre One Planet Living , de l'élimination des sources d'énergie émettrices de GES à l'encouragement de l'équité sociale.

à faire partie du mouvement One Planet Community, et l'entreprise s'efforcera d'adhérer aux 10 principes du cadre , de l'élimination des sources d'énergie émettrices de GES à l'encouragement de l'équité sociale. Le bloc 10 de Zibi est accessible sans obstacle avec au moins deux logements de conception universelle et au moins deux logements adaptables, en plus du minimum de 10 % des logements de l'ensemble qui respectent ou dépassent les normes locales en matière d'accessibilité.

Le bloc 10 de Zibi vise à réduire d'au moins 20 % la consommation énergétique et de 40,4 % les émissions de gaz à effet de serre par rapport aux exigences du Code national de l'énergie pour les bâtiments - Canada 2015.

Le bloc 10 de Zibi comptera au moins 44 logements abordables avec des loyers égaux ou inférieurs à 30 % du revenu médian des ménages. L'abordabilité sera maintenue pendant au moins 16 ans.

Grâce au Fonds pour l'innovation, 200 logements locatifs supplémentaires de Zibi seront abordables.

Grâce à l'iFCLL, le gouvernement du Canada encourage la construction de plus de 71 000 logements locatifs.

encourage la construction de plus de 71 000 logements locatifs. Une offre stable de logements locatifs est indispensable pour faire en sorte qu'un plus grand nombre de personnes au Canada aient accès à un logement abordable qui répond à leurs besoins. Le logement locatif est une excellente option pour les gens de la classe moyenne au Canada qui éprouvent des problèmes d'abordabilité dans plusieurs marchés où le prix des habitations ne cesse d'augmenter et où l'offre de logements locatifs est insuffisante.

aient accès à un logement abordable qui répond à leurs besoins. Le logement locatif est une excellente option pour les gens de la classe moyenne au qui éprouvent des problèmes d'abordabilité dans plusieurs marchés où le prix des habitations ne cesse d'augmenter et où l'offre de logements locatifs est insuffisante. Lancée en avril 2017, l'iFCLL a été très bien accueillie dans le secteur, ce qui a entraîné un élargissement du programme. Dans son budget de 2019, le gouvernement du Canada a porté le montant total des prêts offerts à 13,75 milliards de dollars. Étant donné la forte demande pour le programme, le gouvernement a de nouveau élargi l'iFCLL dans l'Énoncé économique de l'automne de 2020 en y ajoutant 12 milliards de dollars sur sept ans, à compter de 2021-2022. Le programme totalise maintenant 25,75 milliards de dollars en prêts à faible coût.

a porté le montant total des prêts offerts à 13,75 milliards de dollars. Étant donné la forte demande pour le programme, le gouvernement a de nouveau élargi l'iFCLL dans l'Énoncé économique de l'automne de 2020 en y ajoutant 12 milliards de dollars sur sept ans, à compter de 2021-2022. Le programme totalise maintenant 25,75 milliards de dollars en prêts à faible coût. Le budget de 2021 propose d'investir 600 millions de dollars de plus sur sept ans, à compter de 2021-2022, pour renouveler et élargir le Fonds d'innovation pour le logement abordable, qui encourage de nouveaux modèles de financement et des techniques de construction novatrices dans le secteur du logement abordable.

La Stratégie nationale sur le logement (SNL) du Canada est un plan de plus de 72 milliards de dollars sur 10 ans qui permettra à un plus grand nombre de personnes au Canada d'avoir un chez-soi.

Liens connexes :

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada, la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à faire en sorte que, d'ici 2030, tout le monde au Canada pourra se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir davantage, rendez-vous au schl.ca ou suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook.





Pour en savoir plus sur la Stratégie nationale sur le logement, consultez le site www.chezsoidabord.ca.

