CHARLOTTETOWN, PE, le 18 mars 2021 /CNW/ - Tous les Canadiens méritent un chez-soi sûr et abordable. Grâce à des investissements du gouvernement du Canada, les résidents de Charlottetown auront bientôt accès à une offre plus stable de logements locatifs.

L'honorable Ahmed Hussen, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), et Sean Casey, député fédéral de Charlottetown, ont annoncé aujourd'hui 13,75 millions de dollars pour la construction de 60 logements situés au 5, chemin Towers, à Charlottetown.

L'ensemble Geneva Place, un immeuble collectif de quatre étages réalisé par Geneva Place Inc., reçoit un prêt à faible coût dans le cadre de l'initiative Financement de la construction de logements locatifs (iFCLL) du gouvernement du Canada, un programme de la Stratégie nationale sur le logement (SNL) administré par la SCHL qui soutient la construction de logements locatifs. Ce programme favorise la stabilité de l'offre de logements locatifs pour les familles de la classe moyenne dans les marchés où le logement coûte cher.

Cet ensemble offrira aux familles de Charlottetown de nouvelles options de logements situés près des transports en commun, des écoles et des services.

Citations

« Tous les Canadiens méritent d'avoir un chez-soi sûr et abordable. Notre gouvernement est déterminé à répondre aux besoins de logement des résidents, ici même à Charlottetown, et l'annonce d'aujourd'hui aidera à créer plus de logements locatifs pour les familles. Nous continuerons d'accroître l'offre locative pour les Canadiens, tout en créant des emplois bien rémunérés pour la classe moyenne et en renforçant notre économie. » - L'honorable Ahmed Hussen, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

« Le manque de logements abordables est plus marqué à Charlottetown que presque partout ailleurs au Canada. L'investissement annoncé aujourd'hui est la plus récente manifestation de l'engagement du gouvernement du Canada pour contrer ce problème. Tout le monde mérite d'avoir un chez-soi sûr, et la Stratégie nationale sur le logement, au moyen d'investissements comme celui-ci, apporte de l'espoir aux habitants de l'île. » Sean Casey, député fédéral de Charlottetown

« Geneva Place Inc. est très heureuse de collaborer avec la SCHL pour offrir un nouvel ensemble de logements locatifs abordables à notre collectivité. Les personnes à la recherche d'un nouvel appartement auront un très bon choix grâce aux 60 logements d'une ou de deux chambres proposés. Geneva Place Inc. tient à remercier le maire Philip Brown et le conseil municipal pour leur soutien constant. Un merci spécial à toute l'équipe de Brighton Construction Inc. pour la construction de l'ensemble dans les temps et dans le respect du budget! Les membres de Geneva Place Inc. ont hâte d'aider les futurs locataires à trouver puis à préserver leur nouveau logement. » - Wayne Carew, Business Consultant, Geneva Place Inc.

Faits en bref

Le gouvernement du Canada reconnaît que l'ensemble Geneva Place est situé sur le territoire traditionnel non cédé de la Première Nation des Mi'kmaq d'Abegweit.

reconnaît que l'ensemble est situé sur le territoire traditionnel non cédé de la Première Nation des Mi'kmaq d'Abegweit. Tous les logements de l'immeuble auront des loyers annuels nettement inférieurs à 30 % du revenu médian des ménages de la région. Les loyers abordables d'au moins 23 logements seront maintenus pendant au moins 11 ans à compter de la date de la première occupation.

Au moins six logements répondront aux exigences municipales en matière d'accessibilité et comprendront des logements de conception universelle et adaptable.

L'immeuble vise à réaliser des économies d'énergie et à réduire les émissions de gaz à effet de serre de 27,6 % par rapport aux exigences du Code national de l'énergie pour les bâtiments - Canada 2015.

2015. Les travaux de construction ont commencé en décembre 2019 et devraient être essentiellement achevés d'ici juin 2021.

devraient être essentiellement achevés d'ici juin 2021. L'iFCLL a pour but d'accroître l'offre de logements neufs expressément destinés à la location pour les familles de la classe moyenne partout au Canada , ce qui leur permettra de vivre dans les villes et les collectivités où elles travaillent.

, ce qui leur permettra de vivre dans les villes et les collectivités où elles travaillent. Grâce à l'iFCLL, le gouvernement du Canada encourage la construction de plus de 71 000 logements locatifs.

encourage la construction de plus de 71 000 logements locatifs. Une offre stable de logements locatifs est indispensable pour faire en sorte qu'un plus grand nombre de Canadiens aient accès à un logement abordable qui répond à leurs besoins. Le logement locatif est une excellente option pour les Canadiens de la classe moyenne, qui éprouvent des problèmes d'abordabilité dans plusieurs marchés où le prix des habitations ne cesse d'augmenter et où l'offre de logements locatifs est insuffisante.

Lancée en avril 2017, l'iFCLL a été très bien accueillie dans le secteur, ce qui a entraîné un élargissement du programme. Dans le budget de 2019, le gouvernement du Canada a porté le montant total des prêts offerts à 13,75 milliards de dollars.

a porté le montant total des prêts offerts à 13,75 milliards de dollars. Étant donné la forte demande pour le programme, le gouvernement a de nouveau élargi l'iFCLL dans l'Énoncé économique de l'automne de 2020 en y ajoutant 12 milliards de dollars sur sept ans, à compter de 2021-2022. Le programme totalise maintenant 25,75 milliards de dollars en prêts à faible coût.

La SNL du Canada est un plan de plus de 70 milliards de dollars sur 10 ans qui permettra à un plus grand nombre de Canadiens d'avoir un chez-soi - ce qui comprend plus de 12 milliards de dollars engagés dans le cadre de l'Énoncé économique de l'automne 2020.

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada, la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à faire en sorte que, d'ici 2030, tout le monde au Canada pourra se payer un logement qui répond à ses besoins.





Pour en savoir plus sur la Stratégie nationale sur le logement, consultez le site www.chezsoidabord.ca.

