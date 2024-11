Le Camp artistique DEVIENS pour les jeunes des Premières Nations dévoile sa programmation complète - inscriptions ouvertes jusqu'au 29 novembre !

WENDAKE, QC, le 27 nov. 2024 /CNW/ - La Fondation Nouveaux Sentiers est fière d'annoncer que la programmation du Camp artistique DEVIENS, qui se tiendra du 9 au 14 décembre 2024 au Camp Papillon à Saint-Alphonse-Rodriguez, est désormais complète. Ce projet unique, conçu pour les jeunes des Premières Nations âgés de 13 à 17 ans, s'articule autour de la fierté identitaire et de l'expression artistique.

Avec l'ajout de Catherine Boivin et Eruoma Awashish aux côtés de Aroussen Gros-Louis et du porte-parole Xavier Watso, le camp promet une semaine d'échanges enrichissants, de création et de réflexion en pleine nature.

Une programmation artistique complète et inspirante

Xavier Watso , Abenaki, animateur et porte-parole : En tant que militant, Xavier offrira un atelier de fierté identitaire, sous forme de cercle de partage.

, Abenaki, animateur et porte-parole : Aroussen Gros-Louis , Nation huronne-wendat, danseuse et éducatrice culturelle : Aroussen va participer à la soirée festive de fermeture du camp. Elle sera présente pour danser avec les jeunes pour un mini pow-wow.

, Nation huronne-wendat, danseuse et éducatrice culturelle : Catherine Boivin , Atikamekw Nehirowisiw, artiste multidisciplinaire : Catherine sera présente pour la sortie culturelle, elle présentera sa murale au Musée d'art de Joliette .

, Atikamekw Nehirowisiw, artiste multidisciplinaire : Eruoma Awashish , Atikamekw Nehirowisiw, artiste en arts visuels et spiritualité : Eruoma proposera un atelier de linogravure en lien avec ce qui représente les jeunes, leur identité.

, Atikamekw Nehirowisiw, artiste en arts visuels et spiritualité :

Rappel : Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 29 novembre

Les jeunes des Premières Nations qui souhaitent participer doivent :

Être âgés de 13 à 17 ans.

Être membres d'une Première Nation.

Être recommandés par un enseignant ou un intervenant scolaire.

Le formulaire d'inscription est disponible en ligne, et les candidats sélectionnés seront contactés rapidement.

Une occasion unique de se reconnecter à soi et à sa culture

Le Camp artistique DEVIENS est bien plus qu'une expérience créative : c'est une immersion en pleine nature où l'art devient un outil puissant pour renforcer la fierté culturelle et identitaire. En s'inspirant de modèles autochtones et en explorant des formes d'expression diversifiées, les participants auront l'opportunité de se découvrir, de se connecter à leur communauté et de célébrer leur héritage.

REMERCIEMENTS

Ce projet a été rendu possible grâce au Gouvernement du Canada.

SOURCE Fondation Nouveaux Sentiers

Source: Danisse Neashit, Responsable des communications et du développement philanthropique - Fondation Nouveaux Sentiers; Relations de presse, Stéphanie Culakowa, Conseillère principale - Rugicomm, [email protected]