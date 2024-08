Le Café Refuge lance sa campagne de sociofinancement sur La Ruche

LÉVIS, QC, le 15 août 2024 /CNW/ - Le Café Refuge, premier café félin à Lévis, annonce le lancement de sa campagne de sociofinancement sur La Ruche. Fondé par Alexandra Vadnais et Gaétan Simard, ce projet vise à créer un espace chaleureux où les visiteurs peuvent savourer un café de qualité tout en interagissant avec des chats en attente d'adoption.

Promouvoir l'adoption responsable

Gaétan Simard et Alexandra Vadnais, Fondateurs du Café Refuge (Groupe CNW/Le Café Refuge inc.)

Le Café Refuge se distingue par son partenariat avec un refuge local, offrant aux chats un foyer temporaire tout en sensibilisant le public à l'adoption responsable. "Nous veillerons à évaluer les motivations des adoptants pour nous assurer qu'ils sont prêts à répondre aux besoins des chats," explique Alexandra Vadnais. L'objectif est de garantir que chaque adoption est une décision réfléchie, assurant ainsi un foyer aimant et permanent pour chaque chat. "Nous pourrons accueillir entre 10 et 15 chats," déclare Gaétan Simard.

Un espace dédié aux chats

Les chats auront leur propre espace, conçu par un designer spécialisé en comportement félin, pour garantir un environnement optimal à leur bien-être. Les visiteurs pourront entrer dans cet espace pour interagir et se détendre avec les chats. Pour les personnes souffrant d'allergies, l'espace étant fermé, il sera possible de venir déguster votre boisson préférée et profiter de l'ambiance sans contact direct avec les félins.

À quoi serviront les contributions

Les fonds collectés lors de cette campagne serviront à la construction et à l'aménagement de l'espace-chat. "Chaque contribution peut faire une différence," ajoute Alexandra Vadnais.

Ouverture du café

Plusieurs locaux ont été visités et l'emplacement du café sera communiqué dès qu'une décision aura été prise. L'ouverture officielle du café est prévue pour le début de l'année 2025.

Pour plus d'informations et pour soutenir le projet, visitez la page de la campagne sur La Ruche : https://laruchequebec.com/lecaferefuge.

Pour les médias : des interviews avec les fondateurs sont possibles sur demande.

SOURCE Le Café Refuge inc.

Contact presse: Nom : Gaétan Simard & Alexandra Vadnais, Courriel : [email protected], Téléphone : 418-476-8454