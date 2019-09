Le café Ninety Plus® de Panama établit un nouveau record, son prix atteignant 10 000 $ US le kilo

Un lot expérimental de café Gesha (Geisha) créé par le fondateur de Ninety Plus , Joseph Brodsky, a ravi l'entrepreneur émirien Ibrahim Al Mallouhi, fondateur de The Espresso Lab, qui a convaincu Brodsky de lui vendre un peu de café, lequel sera commercialisé au détail à 250 $ US par tasse. Les prototypes sont le fruit d'un milieu de culture très contrôlé et utilisent des souches de levure locale lors de la fermentation en plusieurs étapes.

Les cafés Ninety Plus ont remporté 5 championnats World Brewers Cup et obtenu plus d'évaluations de 97 points que toute autre plantation de café au monde. Ces prototypes « sont la clé des produits véritables de l'avenir et représentent une toute nouvelle frontière sur le plan gustatif », selon Al Mallouhi.

Joseph Brodsky a fondé Ninety Plus en 2006 avant de s'établir en Éthiopie, où il a mis au point de nouvelles formes de transformation en collaboration avec les producteurs locaux. Ces cafés sont rapidement devenus les plus onéreux de la planète. Il a ensuite transposé ces méthodes au sein d'un milieu plus contrôlé, soit à Volcan, dans la province de Chiriqui, au Panama, siège des plus récentes éruptions du volcan Baru. Il a commencé à travailler avec la variété éthiopienne ancienne Gesha.

Le travail de Brodsky a donné lieu à une vague de changement au Panama, déjà considéré comme l'un des principaux terroirs de café au monde. Les cafés Boquete, à proximité, se vendaient en juillet 2 263 $ US le kilogramme lors d'une enchère. Aux côtés de Brodsky, des producteurs visionnaires du Panama ont continué de faire évoluer leurs pratiques pour atteindre des degrés sensoriels inconnus jusqu'alors. L'un de ces pionniers est le nouvel associé de Brodsky, le Panaméen Guillermo de Saint Malo Eleta, chef de la direction du fonds d'investissement ELETA. ELETA, qui est aussi une société productrice de café, a vu l'occasion d'élargir le développement durable des cafés uniques du Panama : « Notre partenariat reflète l'engagement de favoriser la collaboration entre tous les producteurs de café panaméens pour améliorer la justice sociale et la pérennité environnementale au sein de la chaîne de valeur. »

Ninety Plus a aussi repensé son modèle de reboisement, produisant son café sous le couvert forestier. Le peuple autochtone Ngäbes (qui vit dans l'ouest du Panama) gagne d'excellents salaires et fait partie du cycle d'innovation. « La plantation a l'allure d'une réserve naturelle, les gens et le café ne faisant qu'un avec l'écosystème », affirme Brodsky.

Comme on l'a fait avec le tourisme vinicole partout dans le monde, les producteurs du Panama ont mis sur pied un circuit avec l'appui du gouvernement panaméen et du ministère du Tourisme, permettant aux exploitations d'offrir des visites et des expériences de dégustation. Il est possible de découvrir les plantations Ninety Plus sur réservation.

Ayant comme principes directeurs le goût, l'humanité et l'écologie, Ninety Plus® Coffee est un cultivateur et un producteur d'une seule variété de café issue d'un même point d'origine, soit le Panama et l'Éthiopie, qui se consacre à créer une expérience gustative remarquable par l'innovation des procédés. Pour en savoir plus, veuillez visiter : https://www.ninetypluscoffee.com

