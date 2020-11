Protéger des volumes croissants de données, qui sont des actifs décisifs, grâce à l'accélération numérique

TORONTO, le 6 nov. 2020 /CNW/ - EY Canada rehausse son offre de service en cybersécurité en accueillant aujourd'hui IDMSense dans ses rangs. IDMSense est une entreprise spécialisée dans les identités numériques qui excelle dans les solutions émergentes, notamment en matière de gestion des accès privilégiés (PAM), de gestion des secrets et de gestion infonuagique des identités.

« À mesure que progresse l'accélération numérique, les organisations introduisent de plus en plus d'utilisateurs, de données et, par conséquent, de cyberrisques dans leurs activités quotidiennes, déclare Linda Williams, associée directrice, Consultation, EY Canada. Les solutions d'identité numérique sont le fondement de tout programme de sécurité de l'information, car elles permettent aux organisations de gérer et de contrôler l'accès à leurs données. Nous sommes heureux d'accueillir chez EY des spécialistes de haut niveau avec qui nous pourrons encore mieux protéger ce qui compte le plus pour nos clients. »

IDMSense fournit à des clients d'envergure de secteurs variés des solutions d'identité numérique innovatrices et sécurisées et offre un soutien pratique aux fins de leur intégration. Les membres de l'équipe d'IDMSense se joindront à un réseau mondial intégré de plus de 6 000 spécialistes en cybersécurité d'EY répartis dans 150 pays, en vue d'offrir des solutions d'identité numérique de pointe.

« En unissant nos forces à celles d'EY, nous réunissons des équipes de penseurs agiles et novateurs et nous nous assurons ainsi une présence plus forte dans le marché, déclare Omer Arshed, associé directeur d'IDMSense. Nous sommes fiers de la capacité de service de pointe que nous avons bâtie, et en collaboration avec les professionnels de cybersécurité compétents des réseaux locaux et mondiaux d'EY, nous nous réjouissons de pouvoir présenter de toutes nouvelles solutions aux clients. »

L'architecture et la mise en place d'une stratégie de gestion des accès privilégiés efficace peuvent aider les organisations à se protéger des cyberattaques, ce qui revêt de nos jours une importance accrue, 66 % des entreprises canadiennes étant contraintes, comme le révèle une récente étude d'EY, de parer un plus grand nombre de tentatives d'attaque. On s'attend à ce qu'un tel chiffre continue d'augmenter, puisque les menaces évoluent pour mieux exploiter la situation liée à la COVID-19.

« Parce que les cybermenaces auxquelles sont confrontés nos clients ne cessent de se diversifier, l'expertise d'IDMSense nous rendra encore plus aptes à aider les entreprises à mieux se protéger contre les menaces de la part d'initiés et les cyberattaques provenant de l'extérieur grâce à la gestion, tout au long de leur cycle de vie, des identités numériques associées aux gens, aux systèmes et aux services, déclare Yogen Appalraju, leader, Cybersécurité, EY Canada. La mise en place d'une solution d'identité numérique efficace contribue à atténuer les cyberrisques auxquels sont exposées les entreprises et à réduire les coûts qui en découlent, tout en améliorant les plateformes numériques et la satisfaction des utilisateurs finaux. »

IDMSense s'inscrit dans de nombreux investissements qu'effectue EY dans les capacités poussées en cybersécurité. EY Canada a récemment assuré l'expansion de ses capacités gérées de détection et d'intervention en unissant ses forces à celles d'ElevatedPrompt Solutions Inc. La Société a également lancé pour ses clients une gamme complète de services d'intervention en cas de violation de données, en collaboration avec Norton Rose Fulbright et Provident Communications Inc.

Voyez comment l'acquisition d'IDMSense contribue à rehausser l'offre de service en identité numérique d'EY et aide les organisations à trouver un équilibre entre une excellente expérience utilisateur et un système de sécurité et de protection des données à caractère personnel intelligent qui répond à leurs besoins.

