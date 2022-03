MONTRÉAL, le 3 mars 2022 /CNW Telbec/ - À l'heure où les besoins de recrutement de cadres sont en hausse, où la concurrence est mondiale, les entreprises doivent pouvoir compter sur des chasseurs de têtes bien au fait des enjeux, mais aussi bien positionnés pour les démarquer dans ce contexte global. Établi à Montréal depuis 2016, le cabinet PIXCELL, spécialisé en recherche de cadres, est fier de se joindre au réseau international de CFR Global Executive Search à titre de partenaire exclusif canadien.

Cette alliance stratégique permettra à PIXCELL de bénéficier du réseau international de cadres de CFR et de bonifier son offre de services. Les besoins en recrutement de cadres ne cessent d'augmenter au Canada, alors que la pénurie de talents perdure. Ainsi, avoir accès à un large bassin mondial de candidats hautement qualifiés et spécialisés est devenu un incontournable pour l'entreprise.

Selon de nombreuses études réalisées pendant la pandémie, notamment celle menée par Solutions Mieux-être LifeWorks et Deloitte Canada (juillet 2021), près du quart des 1 200 cadres supérieurs sondés (soit 23 %) envisagent de démissionner, et 82 % admettent être physiquement et mentalement épuisés à la fin de leur journée de travail. Et pourtant, avec la transformation des organisations, les entreprises ont besoin plus que jamais de cadres supérieurs et de gestionnaires bien outillés pour naviguer avec doigté et bienveillance et guider les équipes au fil des étapes de leur croissance.

« Nous sommes très heureux de nous joindre à CFR Global Executive Search. Ce partenariat nous permettra d'appuyer davantage nos clients qui souhaitent étendre leurs opérations ailleurs dans le monde, tout en accédant plus facilement à un bassin mondial de candidats. La demande de postes concurrentiels est grandissante, surtout dans un contexte comme celui que nous vivons, où l'épuisement et les départs ont été nombreux. Alors que les technologies permettent de collaborer et de gérer à distance, notre travail prend des dimensions mondiales, et CFR promet d'être un levier de plus pour relever nos défis. Sur un plan plus personnel, je suis ravi de pouvoir collaborer avec MM. Jorge Segovia Fernandez et Carl Denny, partenaires exclusifs du Mexique et des États-Unis, pour créer un réseau nord-américain solide. »

- François Piché-Roy, président et associé directeur, PIXCELL

« C'est avec grand plaisir que CFR Global Executive Search étend son empreinte au Canada avec PIXCELL. Nous sommes très heureux d'accueillir ce cabinet d'élite, qui a fait ses preuves dans son marché local tout en ayant une bonne compréhension des enjeux mondiaux. Depuis plus de 20 ans, nous bâtissons un réseau international de recruteurs indépendants. Alors que la pandémie a poussé la pénurie mondiale de talents à un niveau record, créer des ponts au-delà des frontières s'avère plus crucial que jamais. »

- Rašo Pazarkić, chef de la direction de CFR Global Executive Search

À propos de PIXCELL

Fondée en 2016, PIXCELL est un cabinet de recherche de cadres établi à Montréal. Enracinée dans les principaux marchés au Canada (Montréal, Toronto et Québec), son équipe de cinq consultants possède une expertise dans plusieurs industries, notamment en technologies de l'information, dans le secteur manufacturier, le commerce de détail et la distribution, la finance, ainsi que dans les secteurs public et parapublic. Pour en savoir plus, visitez le pixcell.co.

À propos de CFR Global Executive Search

Fondée en 1997, CFR Global Executive Search est une alliance croissante de sociétés indépendantes de recherche de dirigeants. Grâce à son réseau de plus de 350 consultants issus de 30 pays de partout dans le monde, elle offre la puissance d'un réseau international de chasseurs de têtes avec le service personnalisé du cabinet de recrutement de cadres local.

SOURCE PIXCELL

Renseignements: Source : François Piché-Roy, Président et associé directeur, PIXCELL - Recruteurs d'élite, 514-812-1099, [email protected]