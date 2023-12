Le CABHI aide 22 organismes de santé à innover pour améliorer la vie des personnes âgées au Canada

Jusqu'à 3,3 millions de dollars dédiés à l'innovation dans les soins de santé

TORONTO, le 5 déc. 2023 /CNW/ - Pour répondre aux besoins changeants des personnes âgées, le Centre d'innovation canadien sur la santé du cerveau et le vieillissement (CABHI) est heureux d'annoncer son soutien à 22 organismes canadiens pour les aider à adopter des innovations.

Le programme Découvrir et Adopter (D+A) du CABHI octroie du financement et forme des établissements de soins de longue durée, des maisons de retraite et des organismes de soins de santé à domicile pour les aider à instaurer, à mettre en œuvre et à appuyer des innovations visant à pallier leurs points faibles. « Bien que les organismes manifestent de l'intérêt pour les idées et les approches nouvelles qui amélioreraient la prestation de soins, elles n'ont pas toujours le temps, les ressources et l'expérience nécessaires pour trouver, mettre à l'essai et soutenir des innovations dans leur propre milieu », déclare la Dre Allison Sekuler, présidente et scientifique en chef du CABHI. « Le programme D+A fournit aux organismes des outils pratiques, des conseils et des solutions d'apprentissage entre pairs afin de les accompagner à mettre en œuvre des solutions novatrices et d'améliorer la qualité de vie et les soins des personnes âgées. »

S'appuyant sur le succès de la première cohorte, CABHI élargit cette année la portée du programme D+A en l'étendant aux organisations de tout le Canada. Cette année marque également le lancement d'un nouveau partenariat stratégique entre le CABHI et l'Association médicale canadienne (AMC). L'AMC complète le financement de CABHI pour soutenir l'adoption d'innovations, en particulier dans les soins de santé à domicile et dans les milieux communautaires. "L'AMC collabore avec un large éventail d'intervenants pour répondre aux besoins d'une population vieillissante, et nous sommes ravis de nous associer à CABHI pour faire progresser nos objectifs communs, à savoir aider les personnes âgées à vieillir dans la dignité au sein de la collectivité et dans les établissements de soins partout au pays ", a déclaré Allison Seymour, vice-présidente exécutive, Stratégie et partenariats, de l'AMC et présidente de la Fondation de l'AMC.

Pour en savoir plus sur les points faibles relevés par les organismes financés cette année, veuillez consulter l'Appel à l'innovation.

Voici la liste des organismes financés :

Alberta : Alberta Health Services, Brenda Strafford Foundation

Colombie-Britannique : Island Health

Manitoba : Riverview Health Centre

Ontario : Baycrest, Bruyère : Résidence Saint-Louis, Circle of Care, North York General Hospital, Oak Valley Health, Perley Health, Right at Home Canada, St. Joseph Healthcare Hamilton, St. Joseph Healthcare London, Scarborough Centre for Healthy Communities, Schlegel Villages, VHA Home Healthcare

Québec : CIUSSS du Nord de l'île de Montréal, Groupe Santé Sedna, Villa Ste-Rose,

Nouveau-Brunswick : York Care Centre

Nouvelle-Écosse : NorthwoodCare, Shannex

À PROPOS DU CABHI

Le CABHI est un stimulateur de solutions pour le secteur du vieillissement et de la santé du cerveau. Il fournit du financement et du soutien aux innovateurs en vue de l'élaboration, de la mise à l'essai et de la diffusion d'idées et de technologies nouvelles qui répondent aux besoins non satisfaits relativement à la santé du cerveau et aux soins aux personnes âgées. Établi en 2015, il est le résultat du plus important investissement dans la santé du cerveau et le vieillissement de l'histoire du Canada. Le CABHI résulte d'une collaboration unique de partenaires des soins de santé, des sciences, de l'industrie, du secteur sans but lucratif et des gouvernements; son but est de contribuer à améliorer la qualité de vie de la population mondiale vieillissante, en permettant aux personnes âgées de vieillir en toute tranquillité dans le cadre de leur choix tout en maintenant leur bien-être cognitif, émotionnel et physique.

Le CABHI remercie sincèrement ses investisseurs, soit le gouvernement de l'Ontario par l'entremise du ministère des Collèges et Universités, ainsi que le gouvernement du Canada par l'intermédiaire de l'Agence de la santé publique du Canada.

