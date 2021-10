En tant que gestionnaire du Centre Vidéotron et de la Baie de Beauport , et propriétaire du Théâtre Capitole , Gestev détient tous les outils nécessaires afin de faire rayonner les talents québécois et internationaux et réaliser une excellente promotion de ses événements au Québec. « Le Casino de Montréal est un symbole fort de la Ville de Montréal et c'est avec beaucoup d'enthousiasme et de fierté que nous embarquons dans cette nouvelle aventure qui est d'opérer, diffuser et offrir une programmation unique aux milliers de visiteurs qui viendront vivre l' Expérience Gestev au Cabaret du Casino de Montréal, souligne Martin Tremblay, chef de l'exploitation du Groupe Sports et divertissement de Québecor. D'ailleurs, je souhaite remercier toute l'équipe de Loto-Québec et ses filiales avec qui nous aurons la chance de collaborer au cours des prochaines années afin de déployer ce beau grand projet ! »

Le Cabaret du Casino de Montréal, situé dans le pavillon du Québec, a été entièrement rénové en 2015. C'est une salle multifonctionnelle avec une qualité acoustique exceptionnelle. C'est d'ailleurs la première salle du Québec à s'être dotée d'installations sonores à trois dimensions qui transportent le spectateur au cœur d'une expérience mémorable. « Nous sommes heureux de pouvoir compter sur une équipe d'expérience qui saura assurément offrir des spectacles diversifiés et de grande qualité. Nous avons hâte de recommencer à y accueillir les amateurs de spectacles », a ajouté Luc Morin, directeur général du Casino de Montréal.

La programmation dévoilée jusqu'aux Fêtes

Les équipes des Productions Martin Leclerc, de ComediHa! et de Musicor Spectacles ont mis en place une toute nouvelle programmation pour le Cabaret du Casino de Montréal. Celle-ci est d'ailleurs confirmée pour les prochaines semaines et les billets seront en vente dès 9 h aujourd'hui ! Que ce soit en matinée ou en soirée, les amateurs de musique et d'humour en quête de divertissement et de nouveautés seront comblés. C'est donc à partir du 27 octobre prochain que la salle du Cabaret du Casino de Montréal sera animée à nouveau avec le spectacle « Dalida » interprété par Joan Bluteau. Suivront les performances de Rita Tabbakh avec son spectacle « Sous le Ciel de Paris », de Julie Massicotte avec l'hommage à l'œuvre de Ginette Reno « Je ne suis qu'une chanson », de la formation Kaïn, de Irvin Blais, de Ludovick Bourgeois, de Brigitte Boisjoli, de Maxime Landry et du spectacle de Rock Story.

Les Mercredis ComediHa! seront également au programme pour les amateurs d'humour qui seront de passage au Casino de Montréal. « Toute l'équipe de ComediHa! affiche un grand sourire à l'idée de participer au rayonnement du talent artistique québécois en contribuant - de concert avec Les Productions Martin Leclerc et Musicor Spectacles - à la programmation présentée au Cabaret du Casino de Montréal, souligne Sylvain Parent-Bédard, Président et chef de la direction de ComediHa!. Programmer du contenu humoristique mettant de l'avant sur la magnifique scène du Cabaret toute la créativité des artistes et artisans de l'industrie de l'humour et du divertissement en général, ça nous rend des plus heureux. Proposer au public des spectacles leur permettant de rire un bon coup et de s'évader de leur quotidien, ça nous rend encore plus heureux. »

Avec un spectacle préparé exclusivement pour le Cabaret du Casino de Montréal, Marc Dupré, auteur-compositeur-interprète incontournable de la chanson pop-rock québécoise, marquera sans contredit cette nouvelle programmation. Sur scène quatre soirs consécutifs, soit du 17 au 20 novembre prochain, il interprétera non seulement de nouvelles chansons, mais aussi ses plus grands succès et, fidèle à lui-même, nous réserve plusieurs surprises pour chacune de ses représentations. « Nous sommes fiers d'offrir une programmation diversifiée au Cabaret du Casino de Montréal qui permettra de faire briller nos plus grands artistes québécois », souligne Sébastien G. Côté, Directeur principal, division Management et Spectacles de Musicor Spectacles.

Sans compter Noël, qui sera évidemment la vedette du mois de décembre avec la présentation des spectacles de La Famille Dion chante Noël, de Noël une tradition en chanson, de Johanne Blouin, Marie-Michèle Desrosiers et nul autre que 2Frères avec leur spectacle Casinoël ! De belles occasions pour se réunir entre amis ou en famille pour souligner la période des Fêtes et revivre l'énergie d'un spectacle en salle. « Depuis leur création, les Productions Martin Leclerc se sont toujours fait un devoir et un plaisir de présenter des spectacles populaires, inventifs et d'une large palette, explique Martin Leclerc. En fait, nous proposons ce que nous aimons, et nous aimons beaucoup de choses. La salle de spectacle du Casino de Montréal est un écrin qui mérite le meilleur de la création artistique; et son public aussi. Nous avons donc la ferme intention d'y présenter des productions originales ou des créations qui ont fait leurs preuves ici comme ailleurs. Un tel lieu nous stimule et nous poussera à toujours proposer de l'inédit comme du classique, du beau comme de l'audacieux, mais toujours avec un souci d'excellence. »

Québecor au cœur de l'industrie culturelle au Québec

« Depuis des décennies, nous sommes engagés dans la culture et accompagnons les talents qu'ils soient émergents ou bien implantés au Québec, souligne Pierre Karl Péladeau, président et chef de la direction de Québecor. L'annonce d'aujourd'hui démontre une fois de plus que nous poursuivons cette mission d'être au cœur de l'activité culturelle au Québec. »

Pour tous les détails de la programmation et pour l'achat de billets, rendez-vous sur cabaretducasino.ca .

À propos du Casino de Montréal

Ouvert en 1993, le Casino de Montréal est un établissement de jeux de calibre international et un chef-d'œuvre de l'architecture montréalaise. Il est le plus grand casino de la province, mais également au pays. Réputé pour la variété de ses jeux et l'excellence de son service à la clientèle, le Casino de Montréal propose une vaste gamme de divertissements, grâce à une offre attrayante, novatrice et compétitive, tout en demeurant un chef de file mondial en matière de commercialisation responsable.

À propos de Gestev

Créée en 1992, Gestev est une firme spécialisée dans l'organisation et la création de concepts événementiels qui se sont démarqués tant au Québec qu'à l'échelle internationale. Experte en production, en diffusion et en promotion d'événements culturels et sportifs, elle fait rayonner les talents québécois et internationaux dans son marché. Filiale de Québecor Sports et divertissement, regroupant également le Centre Vidéotron, la Baie de Beauport, le Théâtre Capitole, Musicor et le Cabaret du Casino de Montréal, Gestev se distingue par ses événements de qualité, propulsés par de nombreuses opportunités de convergence rendues possibles grâce à la force du groupe Québecor. Le Red Bull Crashed Ice, le Vélirium, les Championnats du monde UCI de vélo de montagne, les événements Je Cours QC et les Coupes du monde FIS de ski de fond ne sont que quelques exemples de projets d'envergure menés à bien par la firme qui s'occupe également de sa propre agence de marketing expérientiel à Québec et Montréal.

À propos de Productions Martin Leclerc

Productions Martin Leclerc occupe une place prépondérante au Québec dans la production de spectacles musicaux, le management d'artistes, ainsi qu'à titre de maison de disques. Représentant des artistes tant du Québec que de la France, les gens qui œuvrent au sein de notre société sont avant tout des artisans attentionnés et d'expérience, des rêveurs qui réalisent leurs rêves, autant que ceux des artistes avec lesquels ils travaillent, tout en valorisant une démarche personnalisée et complice avec eux.

À propos de ComediHa! - Voir la vie en drôle

ComediHa! est un important créateur et producteur de contenus humoristiques exploités sur de multiples plateformes de diffusion, dont le spectacle vivant et la télévision. La passion de ses équipes (80 permanents et plus de 2400 temporaires) basées à Québec, Montréal et Hollywood contribue à « Faire rire le monde partout dans le Monde »; soit plusieurs millions de fans. En août de chaque année, ComediHa! organise également le ComediHa! Fest-Québec, le plus important festival d'humour francophone et rendez-vous mondial de l'industrie. Fondée en 1997, ComediHa! a produit plusieurs milliers de spectacles et plusieurs centaines d'émissions de télévision.

ENTREVUES : Martin Tremblay (Québecor Sports et divertissement - Gestev), Eric Rufer (Casino de Montréal), Martin Leclerc (Productions Martin Leclerc), Sylvain Parent-Bédard (ComediHa!) et Sébastien Côté (Musicor Spectacles) seront disponibles pour des entrevues individuelles directement au Cabaret du Casino de Montréal aujourd'hui, de 11 h à 13 h . Marc Dupré sera également disponible par téléphone pendant cette période. RSVP OBLIGATOIRE auprès de Marie-Michelle Gagné.

SOURCE Québecor Sports et divertissement

Renseignements: Québecor Sports et divertissement / Gestev, Directrice des communications, Marie-Michelle Gagné, 418 561-6762, [email protected]; Loto-Québec, Renaud Dugas, Porte-parole et chef de service des relations de presse, 514 499-5208, [email protected]