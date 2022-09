Le BY-XM6 Mini : BOYA annonce une nouvelle version de son système de microphone sans fil de 2,4 GHz

SHENZHEN, Chine, 22 septembre 2022 /CNW/ - BOYA est heureuse de présenter le BY-XM6 Mini , un système de microphone sans fil avancé et polyvalent de 2,4 GHz qui s'appuie sur le succès de la gamme classique de microphones BY-XM6 tout en offrant une meilleure portabilité. Grâce à ses caractéristiques d'appareil ultra-compact, de transmission de signal stable et de tournage à deux personnes, il permet de capter un son clair et limpide et de faire le mixage de l'audio ensemble ou dans un canal distinct. De plus, les émetteurs peuvent se jumeler automatiquement au récepteur lorsqu'ils sont allumés, et grâce à la conception ultra-compacte, ils peuvent être facilement accrochés aux vêtements sans que l'utilisateur les sente, lui offrant ainsi une expérience d'enregistrement de haute qualité, en particulier lors d'activités extérieures.

Le système de microphone sans fil de 2,4 GHz BY-XM6 Mini de BOYA

Mini mais puissant

Pour ce qui est de la conception du BY-XM6 Mini, la priorité a été accordée à la légèreté et au confort procuré par l'appareil; ainsi, chaque émetteur ne pèse que 14,5 g et le récepteur, 34 g, ce qui représente un progrès très impressionnant et en fait un microphone sans fil « compact, mais polyvalent ». De plus, le récepteur est doté d'un écran OLED affichant toutes les informations vitales, ce qui permet de s'assurer que chaque détail pendant le tournage demeure sous contrôle.

Technologie sans fil de bande ISM de 2,4 GHz à fréquence libre globale

Grâce à l'introduction d'une technologie de transmission sans fil de bande industrielle, scientifique et médicale (ISM) de 2,4 GHz de pointe, d'un microphone omnidirectionnel intégré et d'une fonction de sauts de fréquence automatiques, le système de microphone BY-XM6 Mini produit un son professionnel de haute qualité avec une sensibilité impressionnante de -39 dB et évite efficacement le bruit statique et les pertes de niveau automatiques. De plus, il assure une transmission de signal stable et sans interférence avec une portée allant jusqu'à 100 m sans obstacle.

Batterie à haute performance et grande compatibilité

Le BY-XM6 Mini est conçu pour être parfaitement compatibles avec les appareils photo reflex mono-objectif numériques, les appareils photo sans miroir, les mixeurs, les ordinateurs modernes, les téléphones intelligents, les tablettes et plus encore. De plus, l'émetteur et le récepteur sont tous deux équipés d'une batterie au lithium-ion rechargeable intégrée, ce qui fait de l'appareil une option intéressante pour les créateurs de contenu qui tournent constamment à l'extérieur.

À propos de BOYA

BOYA est une entreprise de solutions d'équipement audio professionnel dont le siège social se trouve en Chine. Mettant l'accent sur l'innovation et la qualité, BOYA est reconnue pour ses excellents produits électroacoustiques et ses exceptionnelles solutions audio professionnelles, y compris une vaste gamme de microphones, d'écouteurs et de périphériques audio photographiques. Pour en savoir plus, consultez le site https://www.boya-mic.com.

