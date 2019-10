Le Bureau du taxi reçoit une mention dans la catégorie Innovation numérique pour son Registre des taxis, lors de la soirée de remise des prix Jalon de la mobilité qui s'est tenue à Montréal le 17 octobre dernier

Pour cette première édition, animée par le journaliste, animateur et producteur Stéphan Bureau, les prix Jalon de la mobilité ont présenté une vingtaine d'entreprises mettant en valeur la mobilité durable et intelligente au cœur de leurs projets. Nommé dans les catégories Mobilité collective et partagée et Innovation numérique , c'est dans le cadre de cette dernière que le Registre des taxis a reçu une mention. « Nous sommes fiers de cette mention car la qualité des projets présentés était réellement impressionnante. Cette reconnaissance nous valorise beaucoup et nous encourage à poursuivre notre travail », se réjouit André Poisson, directeur général du Bureau du taxi de Montréal (BTM).

Développé par le Bureau du taxi de Montréal, en collaboration avec le Service des technologies de l'information de la Ville de Montréal et le Laboratoire de l'innovation urbaine (LIUM), le Registre est également issu des efforts conjugués de plusieurs autres partenaires de l'industrie du taxi de la métropole, réunis dans un comité de travail multipartite.

Le Registre des taxis, c'est une plateforme qui recueille en temps réel des données sur l'emplacement et la disponibilité de tous les taxis en service. « Sans changer les modèles d'affaires actuels, il permet de dresser un portrait global de l'offre et la demande. C'est l'étape indispensable à l'intégration des services de transport par taxi aux solutions de mobilité intégrée », explique M. Poisson. « Grâce à notre partenariat avec Polytechnique Montréal, qui analyse les données du Registre des taxis, nous pourrons proposer de nouvelles solutions de mobilité urbaine avantageuses pour les travailleurs du taxi, pour leur clientèle et même, pour l'environnement », précise-t-il.

En plus de favoriser l'émergence de nouveaux services, les données fournies par le Registre faciliteront la prise de décision des administrations publiques en matière de gestion de la mobilité. « Nous entrons dans une nouvelle ère technologique, et les citoyens et visiteurs de la métropole, les travailleurs de l'industrie ainsi que leurs partenaires tireront tous profit des nombreuses possibilités qu'elle offre », indique M. Poisson.

Après avoir lancé les travaux de développement au printemps 2017, c'est entre mai et novembre 2018 que le Bureau du taxi a procédé à la connexion au Registre des 4400 véhicules de taxi en service régulier de la Ville de Montréal. « L'étape de l'intégration de la fonctionnalité de hélage électronique ayant été complétée ces dernières semaines, nos équipes de développement technologique travaillent à finaliser la normalisation de l'API de la plateforme », fait valoir le directeur général du BTM, M. André Poisson.

Le Bureau du taxi de Montréal souhaite profiter de l'occasion pour remercier tous les membres du comité d'Innovation technologique, qui a piloté le projet depuis les deux dernières années, sous la présidence de Mme Renée Amilcar, directrice exécutive bus à la Société de transport de Montréal (STM).

À propos de Jalon

Jalon est un organisme à but non lucratif destiné à accélérer le déploiement de solutions innovantes en mobilité durable et intelligente. À travers différents projets, il met en place les conditions requises pour faire émerger les innovations et mettre à l'essai de nouvelles solutions adaptées afin de créer la mobilité urbaine de demain.

Bureau du taxi de Montréal

Le Bureau du taxi de Montréal (BTM) est une société para municipale de la Ville de Montréal. Sa mission est de développer l'industrie du transport par taxi et par limousine, d'offrir des services à cette industrie, d'encadrer et d'améliorer ce service, la sécurité des chauffeurs et des usagers ainsi que les compétences des chauffeurs. Le BTM offre des services de renouvellement des permis de conduire et d'immatriculation des véhicules dans le cadre d'une entente avec la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ).

SOURCE Ville de Montréal - Bureau du taxi de Montréal

Renseignements: Marie-Hélène Giguère, chargée de communication, téléphone : 514 280-3788, cellulaire : 514 708-6161, courriel : marie-helene.giguere@ville.montreal.qc.ca

Related Links

http://www.ville.montreal.qc.ca