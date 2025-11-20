Vidéo démontrant le non-respect de la personne décédée

QUÉBEC, le 20 nov. 2025 /CNW/ - Le réseau des professionnels en rituels funéraires (PRF) regroupant une dizaine d'entreprises certifiées professionnelles par le Bureau de normalisation du Québec (BNQ), demande au bureau du coroner de changer son style de gestion quant au transport des personnes décédées.

« Nous croyons que le bureau du coroner doit prendre sa part de responsabilité quant à la négligence d'une entreprise funéraire démontrée dans une vidéo qui traîne par terre une personne décédée comme un vulgaire sac de déchet » affirme Monsieur Patrice Chavegros, vice-président du Réseau Signature PRF.

Un drame évitable

La vidéo qui circule dans les médias démontre hors de tout doute le laisser-faire où tout semble permis pour le transport des personnes décédées. Mentionnons le manque de respect de la personne, dû à l'absence de formation, le sous-équipement pour le transport et surtout des tarifs faméliques qui ne couvrent même pas le déplacement de deux transporteurs.

« Ce qui devait arriver, arriva! Malgré les demandes insistantes du milieu funéraire, ce drame pourrait être évitable si le bureau du coroner prenait sa part de responsabilités face à cette négligence et investirait davantage dans la prévention. Comment ? En augmentant ses tarifs, en obligeant les transporteurs à suivre des formations et avoir des équipements requis comme c'est le cas pour les transporteurs ambulanciers. Nous espérons que ce drame servira de leçon pour le bureau du coroner et qu'une telle situation éthiquement et socialement inacceptable ne se reproduira plus » conclut Monsieur Chavegros.

