OTTAWA, ON, le 19 avril 2021 /CNW/ - Dans son premier budget fédéral présenté aujourd'hui, la ministre Chrystia Freeland a proposé des investissements considérables pour protéger les Canadiens contre les événements météorologiques violents qui s'intensifient déjà en raison des changements climatiques.

Le Bureau d'assurance du Canada (BAC) félicite la ministre Freeland et le gouvernement du Canada d'avoir alloué les ressources appropriées aux mesures d'adaptation au climat, alors qu'il poursuit la mise en œuvre du Plan d'action national sur les inondations qu'il a promis. Les postes budgétaires liés à ce plan d'action sont les suivants :

1,4 milliard $ sur 12 ans pour prolonger le Fonds d'atténuation et d'adaptation en matière de catastrophes, dont près de la moitié sera consacrée à des projets de moindre envergure.

63,8 millions $ sur trois ans à Ressources naturelles Canada , à Environnement et Changement climatique Canada et à Sécurité publique Canada pour collaborer avec les provinces et les territoires afin de dresser des cartes de zones inondables pour les régions à risque plus élevé.

, à Environnement et Changement climatique et à Sécurité publique pour collaborer avec les provinces et les territoires afin de dresser des cartes de zones inondables pour les régions à risque plus élevé. 4,4 milliards $ à la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) pour des prêts sans intérêt d'un maximum de 40 000 $ afin d'aider les propriétaires à effectuer des rénovations profondes à leur résidence pour en améliorer l'efficacité énergétique et la résilience climatique.

200 millions $ sur trois ans, à compter de 2021-2022, à Infrastructure Canada pour établir un Fonds pour l'infrastructure naturelle afin de soutenir les projets d'infrastructure naturelle et hybride. Cela contribuerait à améliorer le bien-être, à atténuer les répercussions des changements climatiques et à prévenir les catastrophes naturelles coûteuses.

De plus, Finances Canada a alloué des fonds pour d'autres mesures d'adaptation au climat, notamment :

28,7 millions $ pour améliorer la cartographie des risques de feux de forêt dans le Nord du Canada .

. 1,9 milliard $ pour soutenir la gestion des urgences provinciales et territoriales par le biais des Accords d'aide financière en cas de catastrophe.

11,7 millions $ sur cinq ans afin que le Conseil canadien des normes puisse continuer de mettre à jour les normes et les directives dans des domaines prioritaires comme la cartographie des zones inondables et les normes de construction dans le Nord. Cela aiderait les communautés à planifier et à bâtir des routes, des bâtiments et d'autres infrastructures plus durables et résilients au climat changeant.

22,6 millions $ sur quatre ans, à compter de 2021-2022, à Infrastructure Canada pour effectuer la toute première évaluation nationale des infrastructures du Canada . L'évaluation aidera à déterminer les besoins et les priorités en matière d'environnement bâti du Canada .

. L'évaluation aidera à déterminer les besoins et les priorités en matière d'environnement bâti du . 36,2 millions $ sur cinq ans, à compter de 2021-2022, à Environnement et Changement climatique Canada pour développer et appliquer une optique climatique qui tient compte de l'adaptation au climat et de l'atténuation des pertes attribuables aux catastrophes naturelles dans le processus décisionnel du gouvernement fédéral.

Dans le budget, le gouvernement s'engage également à mettre en œuvre les recommandations du groupe de travail sur la divulgation financière relative au risque climatique en engageant toutes les sociétés de la Couronne à divulguer les risques de transition, de responsabilité et les risques physiques d'ici 2024.

« Le budget fédéral propose d'investir dans un large éventail de mesures d'adaptation au climat qui protégeront les Canadiens contre l'augmentation des inondations, des feux de forêt, et des tempêtes de vent et de grêle qui se produisent déjà en raison des changements climatiques. Nous félicitions tout particulièrement le gouvernement pour les investissements de premier plan qui renforceront la résilience aux inondations - notre plus grande menace climatique », a déclaré Craig Stewart, vice-président, Affaires fédérales, Bureau d'assurance du Canada.

Les pertes liées à des catastrophes naturelles (c'est-à-dire, des événements entraînant des pertes assurées de 25 millions $ ou plus) ont atteint en moyenne 2 milliards $ par année entre 2009 et 2020, comparativement à une moyenne de 422 millions $ par année pour la période de 1983 à 2008, selon les données du BAC. Ce qui veut dire que les indemnités d'assurance liées aux intempéries, et de plus en plus imputables à des événements climatiques, ont plus que quadruplées.

