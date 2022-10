Le bulletin Connaissances mondiales de Gestion de placements Manuvie évalue les risques et les occasions en cette période historique de changements mondiaux et de facteurs défavorables

Examiner les risques croissants des facteurs de placement

BOSTON et TORONTO, le 24 oct. 2022 /CNW/ - Gestion de placements Manuvie a publié aujourd'hui son tout dernier bulletin Connaissances mondiales, qui met en évidence de nouvelles recherches effectuées par les équipes de placement de la Société dans l'ensemble des catégories d'actifs publics et privés. Le bulletin, intitulé « Des vents contraires historiques », explore des sujets liés à certains des plus grands défis de 2022, de l'invasion de l'Ukraine par la Russie à la flambée de l'inflation en passant par les déserts bancaires en milieu rural et les changements structurels liés à la pandémie. Les thèmes clés comprennent la sécurité alimentaire mondiale, l'instabilité politique, les crédits carbone compensatoires, les solutions climatiques face à la crise énergétique mondiale et l'incidence plus large sur les marchés obligataires souverains, ainsi que le rôle que les gouvernements et les gestionnaires d'actifs peuvent jouer pour aider à combler l'écart grandissant entre le revenu à la retraite des hommes et celui des femmes en Asie.

« Les marchés des capitaux font face à plusieurs vents contraires cette année, ce qui ne s'est pas vu depuis une génération », affirme Paul Lorentz, chef de la direction, Gestion de placements Manuvie. « Bien que nous continuerons de chercher des occasions de constituer des portefeuilles résilients pour nos clients, nous sommes heureux de vous faire part de nos recherches sur les placements, qui visent à explorer les répercussions potentielles à long terme des événements d'aujourd'hui. »

Parmi les thèmes abordés par Connaissances mondiales, notons les articles suivants :

Pénurie alimentaire et insécurité énergétique : évaluation des risques associés aux facteurs ESG des dettes souveraines dans le cadre du conflit entre la Russie et l' Ukraine - Cet article examine les risques associés aux facteurs ESG des dettes souveraines, y compris les bouleversements économiques et sociopolitiques de second ordre en Europe , déclenchés par l'invasion de l' Ukraine par la Russie.

- Cet article examine les risques associés aux facteurs ESG des dettes souveraines, y compris les bouleversements économiques et sociopolitiques de second ordre en , déclenchés par l'invasion de l' par la Russie. L'utilisation des crédits carbone transforme les investissements dans les terrains forestiers - Les spécialistes mondiaux du secteur forestier expliquent comment l'accélération de l'évolution des marchés du carbone et la nécessité subséquente d'intégrer des valeurs du carbone modifient l'analyse traditionnelle pour les propriétaires de terrains forestiers.

- Les spécialistes mondiaux du secteur forestier expliquent comment l'accélération de l'évolution des marchés du carbone et la nécessité subséquente d'intégrer des valeurs du carbone modifient l'analyse traditionnelle pour les propriétaires de terrains forestiers. Inflation alimentaire : dix conséquences - Nous examinons les répercussions de l'inflation des denrées alimentaires sur les économies du monde entier. L'article explique pourquoi la sécurité alimentaire doit être reconnue comme un risque de placement considérable aux incidences économiques, sociales et géopolitiques étendues. Ses effets comprennent l'écart croissant de la richesse et l'intensification des tensions géopolitiques entre les pays développés et les pays émergents.

- Nous examinons les répercussions de l'inflation des denrées alimentaires sur les économies du monde entier. L'article explique pourquoi la sécurité alimentaire doit être reconnue comme un risque de placement considérable aux incidences économiques, sociales et géopolitiques étendues. Ses effets comprennent l'écart croissant de la richesse et l'intensification des tensions géopolitiques entre les pays développés et les pays émergents. Bâtir une communauté : regard neuf sur le rôle des banques régionales aux États-Unis - Nous évaluons l'écart entre la réputation des banques régionales aux États-Unis et les besoins qu'elles comblent. Nous expliquons en détail comment les services qu'elles fournissent améliorent les conditions de vie des consommateurs et de la société en facilitant le financement des petites entreprises, servant d'oasis dans les « déserts bancaires » dans les milieux principalement ruraux et répondant à un besoin critique dans les milieux traditionnellement mal desservis.

- Nous évaluons l'écart entre la réputation des banques régionales aux États-Unis et les besoins qu'elles comblent. Nous expliquons en détail comment les services qu'elles fournissent améliorent les conditions de vie des consommateurs et de la société en facilitant le financement des petites entreprises, servant d'oasis dans les « déserts bancaires » dans les milieux principalement ruraux et répondant à un besoin critique dans les milieux traditionnellement mal desservis. Les disparités entre les rentes attribuées aux hommes et aux femmes en Asie - Cet article explore les défis et les occasions que l'on retrouve à Hong Kong , à Taïwan, en Indonésie et en Malaisie en lien avec l'inégalité entre les sexes à la retraite, et conclut que les déséquilibres structurels à chaque étape de la vie des femmes sont responsables des défis financiers plus tard dans leur vie.

De plus amples renseignements et le bulletin complet sont accessibles ici.

