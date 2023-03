Le budget 2023 propose de réduire l'ajustement à l'inflation de la taxe fédérale sur la bière de 6,3% à 2% en 2023

OTTAWA, ON, le 28 mars 2023 /CNW/ - Le budget fédéral 2023 « Un plan canadien » présenté aujourd'hui répond aux conséquences imprévues de l'indexation des taxes fédérales annuelles sur la bière à l'IPC alors que nous subissons un pic d'inflation en réduisant l'augmentation des droits sur les boissons alcooliques de 6,3% à 2,0% le 1er avril 2023.

« Nous sommes reconnaissants à la ministre Freeland d'avoir réagi aux circonstances commerciales uniques d'aujourd'hui, à un secteur de l'accueil en difficulté et à un consommateur fragile, et d'avoir réduit l'augmentation des droits d'accise fédéraux de cette année de 6,3% à 2% », a déclaré CJ Hélie, Président de Bière Canada.

Le Canada a déjà les taux d'imposition sur la bière les plus élevés du G7 et l'augmentation prévue pour 2023 aurait été la plus importante hausse de taxe sur la bière imposée aux Canadiens en 40 ans.

Les brasseurs canadiens et les entreprises du secteur de l'accueil et du tourisme ont encore du mal à se remettre de la pandémie, les ventes de bière pour consommation hors domicile, « taprooms », les bars et les restaurants, les festivals et les sites sportifs étant encore inférieures de 15 à 20% aux niveaux d'avant la pandémie.

« Face à des taux d'imposition déjà très élevés, à des coûts d'exploitation accrus et à des volumes de vente de bière en baisse, une augmentation de 6,3% de la taxe fédérale sur la bière cette année aurait été dévastatrice pour les brasseurs, les travailleurs des brasseries, le secteur de l'accueil et du tourisme et les consommateurs canadiens qui travaillent fort, et nous sommes reconnaissants à la ministre Freeland d'avoir pris des mesures pour donner au secteur une certaine marge de manœuvre qui leur permet de respirer un peu », a ajouté M. Hélie.

Une large coalition représentant la nature unique de l'industrie brassicole domestique au Canada, du grain au verre, comprenant des brasseurs de toutes tailles et de toutes régions, des syndicats de travailleurs de brasseries, des agriculteurs, des malteurs, des restaurateurs, des chambres de commerce, des organisations touristiques et de consommateurs, avait conjointement demandé au budget 2023 d'inclure un allègement significatif des droits d'accise sur la bière dans le budget de cette année.

