Le budget du Québec renforce la confiance du milieu des affaires face à la relance

MONTRÉAL, le 25 mars 2021 /CNW Telbec/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain accueille favorablement le budget du Québec 2021-2022 présenté aujourd'hui par le ministre des Finances, Eric Girard. Ce budget revêt une importance cruciale alors que s'amorce une relance décisive pour notre prospérité collective.

« Le test le plus important pour ce premier budget de sortie de pandémie était de renforcer la confiance des citoyens et des entreprises, tout en maintenant le contrôle des finances publiques sans hausser le fardeau fiscal. Le ministre Girard a réussi », a déclaré d'entrée de jeu Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

« Le budget 2021-2022 investit dans les secteurs encore vulnérables comme le tourisme et la culture, incluant des sommes dédiées pour les festivals. Il octroie des budgets additionnels pour les centres-villes, l'une des plus grandes préoccupations dans la région métropolitaine. Il maintient les programmes d'aide d'urgence durant les prochains mois. Il soutient l'investissement dans nos secteurs d'avenir tels que l'aérospatiale ou la filière des batteries. Il augmente le financement de l'enseignement supérieur. Ce sont toutes des annonces qui renforcent l'économie de la métropole », a précisé M. Leblanc.

« Relançons MTL nous a permis de constater que l'enjeu de la disponibilité de la main-d'œuvre constitue l'un des principaux défis de la relance. La Chambre salue l'octroi de montants significatifs pour soutenir la diplomation des jeunes, la requalification des travailleurs et l'intégration des immigrants. La solution passe par une action immédiate sur tous les fronts alors que la pandémie a fragilisé le parcours de centaines de milliers d'étudiants, a mis en évidence les besoins en formation continue et a stoppé net le flot d'immigrants qualifiés », a ajouté Michel Leblanc.

« La Chambre appuie la décision de poursuivre les investissements massifs dans les infrastructures, ainsi que ceux qui faciliteront la numérisation des entreprises. La Chambre déplore néanmoins que le budget ne confirme pas précisément les investissements qui sont requis pour l'agrandissement du Palais des congrès de Montréal, la reconversion du Royal Victoria ou la construction de la station du REM à l'aéroport Montréal-Trudeau. Ces projets sont prêts à démarrer et auront une incidence majeure sur l'économie de la métropole », a poursuivi M. Leblanc.

« Le ministre Girard a pris la bonne décision de ne pas hausser le fardeau fiscal des entreprises. La baisse du taux d'imposition pour les PME est une très bonne nouvelle. Par ailleurs, le report de deux ans du rétablissement de l'équilibre budgétaire n'est pas inquiétant, d'autant plus que le ministre conserve les transferts au Fonds des générations et qu'il se montre prudent dans ses prévisions de croissance du PIB durant la prochaine année. Les entreprises peuvent s'appuyer sur un environnement fiscal prévisible pour prendre leurs décisions d'investissement », a conclu Michel Leblanc.

À propos de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM)

Forte d'un réseau de plus de 8 000 membres, la CCMM agit sur deux fronts : porter la voix du milieu des affaires montréalais et offrir des services spécialisés aux entreprises et à leurs représentants. Toujours au fait de l'actualité, elle intervient dans des dossiers déterminants pour la prospérité des entreprises et de la métropole. Avec l'appui de ses experts Acclr, la CCMM vise à accélérer la création et la croissance des entreprises de toutes tailles, ici et à l'international.

