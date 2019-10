Le budget du Barreau pour 2020 diminue les cotisations annuelles des avocats et des parajuristes

TORONTO, le 24 oct. 2019 /CNW/ - Aujourd'hui, l'organe directeur du Barreau de l'Ontario a approuvé le budget de 2020 de l'organisation, qui réduit les cotisations annuelles que les avocats et les parajuristes paieront. L'an prochain, les avocats verront une diminution de 135 $ pour une cotisation annuelle de 2 066 $, tandis que les parajuristes verront une diminution de 109 $ pour une cotisation annuelle 1 006 $.

De plus, les frais actuels du processus d'accès à la profession pour les candidats avocats demeurent les mêmes qu'au cours des six dernières années, soit 4 710 $ par candidat. Les frais du processus d'accès à la profession pour les candidats parajuristes demeurent également inchangés à 1 400 $ par candidat.

Bien que les budgets antérieurs du Barreau comprenaient généralement des provisions pour des projets de politiques et la mise en œuvre de programmes devant être approuvés au cours de l'année budgétaire suivante, le budget de 2020 ne contient aucune estimation budgétaire connexe.

« Ce budget représente une nouvelle approche de gestion et reflète plus fidèlement les dépenses réelles prévues de l'organisation pour 2020, a affirmé Diana Miles, chef de la direction du Barreau. Nous sommes heureux de réduire les cotisations annuelles pour l'an prochain, tout en continuant d'assurer la viabilité opérationnelle et le soutien continu de nos programmes de règlementation et des priorités du Conseil. »

Cette nouvelle approche en matière de gestion opérationnelle et budgétaire aidera le Barreau à prendre de meilleures décisions quant aux conclusions des nouveaux groupes de travail qui étudient la portée du travail de l'organisation - le Groupe de travail sur la règlementation proportionnée et le Groupe de travail sur l'examen des programmes.

« Le budget de 2020 nous donne les ressources nécessaires dans l'année qui vient pour règlementer les professions juridiques dans l'intérêt public, et pour leur donner un précieux soutien », a indiqué le trésorier Malcolm Mercer.

Les titulaires de permis peuvent s'inscrire au régime de prélèvement automatique annuel pour bénéficier d'une remise de 50 $ sur leur cotisation annuelle, calculée au prorata selon la catégorie de permis. L'inscription se fait par le Portail du Barreau.

Le rapport sur le budget de 2020 est affiché en ligne.

Le Barreau règlemente les avocats, les avocates et les parajuristes de l'Ontario dans l'intérêt public. Le Barreau a pour rôle de protéger l'intérêt public, de maintenir et de faire avancer la cause de la justice et la primauté du droit, de faciliter l'accès à la justice pour toute la population de l'Ontario et d'agir de façon opportune, ouverte et efficiente.

Suivez-nous sur LinkedIn, Instagram, Twitter et Facebook.

SOURCE Le Barreau de l'Ontario

Renseignements: Source : Geneviève Proulx, conseillère, Services en français, 416 947-5202 ou gproulx@lso.ca.

Related Links

http://www.lsuc.on.ca