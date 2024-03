Le budget 2024-2025 manque de vision en matière d'emploi et de développement des compétences, selon AXTRA

QUÉBEC, le 12 mars 2024 /CNW/ - Présente au huis clos budgétaire provincial, AXTRA, l'Alliance des centres-conseils en emploi, se questionne sur l'absence de vision d'avenir du gouvernement Legault en matière d'emploi et de développement des compétences de la main-d'œuvre québécoise.

Miser davantage sur le développement des compétences

Dans son plan budgétaire 2024-2025, le gouvernement s'attarde à la rareté de main-d'œuvre dans un nombre très restreint de secteurs d'activité (notamment l'industrie de la construction), mais sans tenir compte des nombreuses transformations que subit actuellement le marché du travail.

« Les services publics d'emploi destinés aux individus, tout comme les mesures de formation et de requalification de la main-d'œuvre, subissent des coupes importantes. Or, cette logique à court terme basée sur la seule réduction du taux de chômage fait fi des besoins sur le terrain et des bouleversements majeurs que connaît le marché de l'emploi. Sous-estimer l'importance de l'accès à la formation ainsi que l'adéquation nécessaire entre les compétences des individus et les emplois d'aujourd'hui et de demain risque d'entraîner des pertes économiques coûteuses pour la province, compromettant notamment notre capacité à faire face aux transitions environnementales et technologiques », soutient Valérie Roy, directrice générale d'AXTRA.

Il est donc primordial que le Québec se dote d'un plan clair en matière de développement de la main-d'œuvre, afin de bâtir une société inclusive et résiliente tout en maintenant sa compétitivité à l'échelle internationale.

Une entente nécessaire avec le gouvernement fédéral

Le financement de notre écosystème d'emploi et de main-d'œuvre au Québec est largement tributaire des ententes de transferts sur le marché du travail avec le gouvernement canadien.

« Le Québec doit faire sa part pour s'entendre avec les autorités fédérales afin d'assurer l'offre, la qualité et la prévisibilité à long terme des services destinés aux personnes à la recherche d'un emploi, aux travailleuses et travailleurs ainsi qu'aux entreprises de la province », souligne Mme Roy.

