OTTAWA, ON, le 19 avril 2021 /CNW/ - Mitacs remercie le gouvernement du Canada pour son annonce dans le cadre du budget 2021 d'aujourd'hui de lui octroyer 708 millions de dollars en financement sur cinq ans pour créer 85 000 stages d'innovation. Cette annonce donnera aux jeunes innovateurs du Canada plus d'occasions de réussir en soutenant des entreprises de toutes tailles à travers le pays en leur fournissant le talent dont elles ont besoin pour progresser dans le marché mondial concurrentiel.

Alors que le Canada émerge de la pandémie de COVID-19, notre écosystème de l'innovation jouera un rôle de premier plan dans la reprise économique et la prospérité de notre pays. En accroissant l'innovation collaborative et en rassemblant des étudiants et des chercheurs postdoctoraux hautement qualifiés avec le secteur privé, nous utilisons nos forces en tant que pays. Des occasions accrues de stage aideront notre économie à croître et à combler les lacunes majeures en fournissant aux entreprises les talents dont elles ont besoin et en s'assurant que nos experts très bien formés sont déployés dans tous les secteurs de l'économie.

Mitacs accueille aussi favorablement l'annonce de stratégies de financement pour les secteurs de l'informatique quantique, de la biofabrication, de l'intelligence artificielle, des technologies propres et de la génomique qui sont des domaines essentiels à cibler afin de développer l'écosystème de l'innovation du Canada. Nous avons hâte de soutenir ces stratégies de toutes les façons que nous le pouvons.

À titre de lien entre notre situation actuelle et notre succès à venir, Mitacs est impatient de continuer son partenariat avec le gouvernement du Canada dans la relance économique suite à la COVID-19.

Citations :

John Hepburn, PDG et directeur scientifique, Mitacs

« Pendant une année sans précédent, Mitacs était fier de collaborer avec le gouvernement fédéral pour créer des occasions afin que des étudiants mènent l'innovation et le développement économique. L'annonce notable d'aujourd'hui nous permettra de continuer cet important travail en donnant à de jeunes innovateurs encore plus d'occasions de réussir tout en soutenant des entreprises en leur fournissant les personnes qualifiées sur lesquelles elles peuvent se fier. Merci au gouvernement fédéral pour votre confiance et votre appui. Nous sommes prêts à répondre présents. »

À propos de Mitacs :

Mitacs est un organisme sans but lucratif qui favorise la croissance et l'innovation au Canada . En partenariat avec des établissements d'enseignement, nous trouvons des solutions basées sur la recherche pour répondre aux défis de nos partenaires.

Les occasions de Mitacs sont des placements d'apprentissage rémunérés d'une durée de quatre mois qui peuvent se dérouler en ligne, sur place ou une combinaison des deux.

Pendant la COVID-19, Mitacs a créé 17 000 stages pour fournir des occasions à des étudiants de mener l'innovation et le développement économique.

Mitacs est un partenaire de confiance du gouvernement du Canada depuis 20 ans.

depuis 20 ans. Mitacs est financé par le gouvernement du Canada ainsi que le gouvernement de l' Alberta , le gouvernement de la Colombie-Britannique, Research Manitoba, le gouvernement du Nouveau-Brunswick, le gouvernement de la Nouvelle-Écosse, le gouvernement de l' Ontario , Innovation PEI, le gouvernement du Québec, le gouvernement de la Saskatchewan , le gouvernement de Terre-Neuve-et- Labrador et le gouvernement du Yukon.

