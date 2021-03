Le budget 2021-2022 du Québec sera déposé le 25 mars

QUÉBEC, le 9 mars 2021 /CNW Telbec/ - Le ministre des Finances, M. Eric Girard, a annoncé aujourd'hui que le budget 2021-2022 du gouvernement du Québec sera déposé le 25 mars prochain. Cette même journée, la ministre responsable de l'Administration gouvernementale et présidente du Conseil du trésor, Mme Sonia Lebel, présentera le budget de dépenses 2021-2022 ainsi que le Plan québécois des infrastructures 2021-2031.

Compte tenu de la situation actuelle liée à la pandémie, le traditionnel huis clos sera réservé aux médias et sera tenu dans le respect des consignes sanitaires en vigueur. La formule retenue leur sera communiquée ultérieurement.

Par ailleurs, la liste des organisations rencontrées au cours des consultations prébudgétaires ainsi que les mémoires déposés sont disponibles à : https://consultations.finances.gouv.qc.ca/Consultprebudg/2021-2022/.

Citation :

« Le prochain budget nous permettra de poursuivre le travail amorcé au cours des derniers mois pour gérer la crise sanitaire, offrir un soutien aux citoyens et aux entreprises et relancer l'économie. Nous donnerons également l'heure juste aux Québécois sur l'état des finances publiques et de notre économie dans le contexte de la pandémie. »

Eric Girard, ministre des Finances du Québec

