RICHMOND HILL, ON, le 29 avril 2021 /CNW/ - Le Bureau de la sécurité des transports du Canada (BST) envoie une équipe d'enquêteurs à la suite d'un accident mortel mettant en cause un Airbus Helicopter AS 350 B2, survenu près de Resolute Bay (NU), le 25 avril dernier. Le BST ira recueillir des informations et évaluer l'événement.

Le BST est un organisme indépendant qui mène des enquêtes sur des événements de transport aérien, ferroviaire, maritime et pipelinier. Son seul but est de promouvoir la sécurité des transports. Le Bureau n'est pas habilité à attribuer ni à déterminer les responsabilités civiles ou pénales.

