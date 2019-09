Le Brésil adopte l'initiative canadienne Vers le développement minier durable

BELO HORIZONTE, Brésil, le 9 sept. 2019 /CNW/ - L'Instituto Brasileiro de Mineração (IBRAM), soit l'association minière nationale du Brésil, a annoncé aujourd'hui qu'elle adoptait l'initiative Vers le développement minier durable, un programme de responsabilité sociale d'entreprise élaboré par l'Association minière du Canada (AMC) pour améliorer les pratiques environnementales et sociales dans l'industrie minière.

L'IBRAM devient ainsi la septième association minière dans le monde, et la deuxième en Amérique latine, à adopter cette initiative - une norme sur l'exploitation minière responsable de plus en plus reconnue à l'échelle internationale. L'AMC partage librement l'initiative VDMD avec d'autres pays en quête d'outils leur permettant d'améliorer le rendement environnemental et social de leur secteur minier, notamment par la gestion des résidus miniers, un engagement auprès de la société civile, de même qu'une transparence et une responsabilisation accrues. Avec le soutien de l'AMC, l'IBRAM adaptera les domaines de rendement en fonction des aspects uniques du secteur minier brésilien et mettra en œuvre l'initiative au cours des cinq prochaines années.

Selon Flávio Ottoni Penido, président de l'IBRAM, la mise en place de l'initiative VDMD s'est imposée après les défaillances tragiques de digues à résidus miniers qui se sont produites dans les dernières années. De nombreux experts à l'échelle mondiale reconnaissent cette initiative comme intégrant les pratiques exemplaires internationales en matière de gestion des résidus miniers, de santé et sécurité et d'autres domaines prioritaires. « En adoptant l'initiative VDMD, nous nous engageons à resserrer les normes de notre industrie. Cette initiative aidera le secteur minier à faire preuve d'une transparence accrue, à gagner la confiance de la population brésilienne et à réaliser son plein potentiel. »

« Nous sommes honorés que le Brésil ait choisi l'initiative VDMD comme élément moteur en vue d'accroître le rendement environnemental et social de son secteur minier et nous sommes fiers de la portée grandissante de ce programme à l'échelle mondiale, a déclaré Pierre Gratton, président et chef de la direction de l'AMC. Les participants à l'initiative comprennent maintenant des associations minières dans sept pays sur cinq continents. L'ajout de l'IBRAM et de l'important secteur minier du Brésil établit fermement l'initiative VDMD comme une norme mondiale de premier plan. »

L'AMC et ses membres ont lancé l'initiative VDMD en 2004. La participation à l'initiative est obligatoire pour tous les établissements des membres de l'AMC en territoire canadien, mais nombreuses sont les sociétés qui ont volontairement adopté l'initiative pour leurs établissements à l'étranger.

Conformément à l'initiative VDMD, les sociétés minières sont tenues d'évaluer chaque année le rendement de leurs installations dans huit domaines importants, dont la gestion des résidus miniers, les relations avec les Autochtones et les collectivités, la santé et la sécurité, et la gestion du maintien de la biodiversité. Le public peut consulter gratuitement les résultats, lesquels sont vérifiés par un tiers tous les trois ans afin d'en assurer l'exactitude.

Pour que l'initiative VDMD reflète les attentes de la société civile et des intervenants de l'industrie, elle a été conçue et continue d'être perfectionnée par un comité consultatif multilatéral indépendant. Dans le cadre de sa mise en œuvre, l'IBRAM formera également un organisme consultatif similaire qui s'occupera de cette précieuse fonction de surveillance.

À propos de l'IBRAM

L'Instituto Brasileiro de Mineração (IBRAM) est un organisme privé sans but lucratif qui représente les sociétés et les établissements du secteur minier en vue d'établir un environnement favorable aux affaires, à la concurrence et au développement durable. Il a établi sa crédibilité dans les secteurs politique, économique et social grâce à son approche éthique et à son expérience technique. Représentant des grandes sociétés et des principaux établissements du secteur minier, il se concentre sur la promotion du développement durable et la diffusion des pratiques exemplaires en matière de santé et de sécurité au travail. L'IBRAM est considéré comme le porte-parole de l'industrie minière brésilienne : il compte 130 membres qui en font partie directement ou indirectement. Il s'agit notamment de sociétés minières, d'organisations d'employeurs, de sociétés des domaines de l'ingénierie minière, de l'environnement et de la géologie, de fabricants d'équipement, de centres technologiques et de banques d'investissement.

Pour en savoir plus, visitez le www.ibram.org.br.

À propos de l'AMC

L'Association minière du Canada (AMC) est l'organisme national qui représente l'industrie minière canadienne. Ses membres, qui sont responsables de la majeure partie de la production canadienne de métaux de base et précieux, d'uranium, de diamants, de charbon métallurgique et de pétrole extrait des sables bitumineux, sont présents dans les secteurs de l'exploration minérale, de l'exploitation minière, de la fonte, de l'affinage et de la fabrication de produits semi-finis. Pour en savoir plus, visitez le www.mining.ca/fr.

À propos de l'initiative VDMD

L'initiative Vers le développement minier durable (VDMD) est la norme de durabilité élaborée par l'Association minière du Canada. Les sociétés minières doivent régulièrement produire des rapports sur la mise en œuvre de chaque protocole. De plus, leurs activités sont évaluées par un vérificateur externe tous les trois ans. Pour en savoir plus, visitez le www.mining.ca/fr/vdmd.

