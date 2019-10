Le Bloc Québécois se prononce en faveur d'un moratoire sur la 5G au Canada

DRUMMONDVILLE, QC, le 16 oct. 2019 /CNW Telbec/ - Dans le cadre de ses différentes actions pour amener à l'attention du grand public et des partis politiques les principaux enjeux entourant le projet d'un éventuel déploiement de la 5G au Canada, la campagne Stoppons la 5 - Vivons sans danG qui, comme son nom l'indique, vise notamment à faire connaître l'opposition grandissante à la 5G au Québec et ailleurs, a demandé aux cinq principaux partis politiques canadiens de répondre à un questionnaire ciblant en 10 questions les éléments centraux de ses principales revendications, afin que ses préoccupations fassent partie des enjeux débattus sur la place publique dans le cadre de la campagne électorale qui s'achèvera le 21 octobre.

Un seul parti politique, le Bloc Québécois, a bien voulu se prêter à l'exercice souhaité, et ce, de brillante façon. Les autres - le Parti Libéral, le Parti Conservateur, le Nouveau Parti Démocratique et le Parti Vert - sollicités également le 26 septembre dernier à répondre à notre questionnaire, n'ont pas jugé bon de nous faire connaître leur position ou n'ont pu en formuler une en temps utile. Nous ne souhaitons pas tirer de conclusions à l'égard de cette absence de réponse, mais nous tenons à souligner le sens des responsabilités dont le Bloc Québécois a fait preuve en trouvant le temps, malgré un horaire certainement chargé, pour réfléchir à ce que nous lui soumettions, et formuler des réponses détaillées témoignant de sa volonté manifeste de prendre en compte les inquiétudes et le bien-être des nombreux Québécois soucieux des conséquences que l'arrivée de la 5G pourrait avoir sur leur santé, leur vie privée et leur cybersécurité, entre autres préoccupations.

Points saillants à retenir : Le Bloc Québécois se dit « favorable à un moratoire sur l'implantation du réseau 5G … à ce que les études scientifiques soient confiées à une commission indépendante et autonome… au respect du principe de précaution. »

Pour consulter la mise en contexte préparée pour cadrer les divers aspects abordés dans notre questionnaire, ainsi que les réponses fournies par le Bloc Québécois, veuillez aller sur notre blog à www.stopponsla5g.ca/blog.

Pour en savoir davantage sur notre campagne, veuillez visiter www.stopponsla5G.ca.

