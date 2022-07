Le Blanc Médecine Esthétique se joint au Groupe Dermapure

MONTRÉAL, le 12 juill. 2022 /CNW/ - Groupe Dermapure (« Dermapure ») est heureux d'annoncer son partenariat avec les cliniques Le Blanc Médecine Esthétique situées à Blainville et Mont-Tremblant. Fondée par Dre Marie Andrée LeBlanc, la clinique Esthétique de Blainville a ouvert ses portes en 2017, puis ce fut la clinique de Mont-Tremblant qui ouvra les siennes en 2021. Cette association porte maintenant à 29 le nombre de cliniques du Groupe Dermapure, leader en soins médico-esthétiques au Canada.

Souhaitant continuer de faire rayonner ses cliniques grâce au support de l'équipe multidisciplinaire de Dermapure, Dre Marie Andrée LeBlanc joint le groupe en toute confiance et pleine d'ambitieux objectifs pour ses cliniques et ses équipes.

« Cette entente me permet de bénéficier de l'expérience, de la notoriété et de l'expertise de Dermapure, une expertise que je ne pourrais bâtir seule » mentionne Dre LeBlanc.

« Nous accueillons non seulement une femme passionnée et très active dans son milieu, mais aussi toute une équipe d'experts chevronnés qui partagent tous les mêmes valeurs et la même volonté d'élever l'expérience de nos patients et d'atteindre les plus hauts niveaux en matière de qualité de soins. Nous sommes ravis d'accueillir une telle équipe parmi nous!» ajoute Marilyne Gagné, présidente de Dermapure.

« Ce partenariat permet de renforcer notre position dans la couronne nord de Montréal, les Laurentides et au Québec en général. Il confirme une fois de plus que nous sommes un partenaire de choix pour les cliniques avec un fort potentiel de croissance », ajoute Francis Maheu, PDG et cofondateur du Groupe Functionalab.

À propos de Dermapure

Le Groupe Dermapure est un réseau de cliniques médico-esthétiques spécialisées dans le rajeunissement qui offre des plans de traitements complets combinant des technologies de pointe, des soins cosméceutiques et des suppléments nutritionnels afin de prévenir les signes du vieillissement. Avec son processus de consultation unique, Dermapure propose des solutions ciblées afin d'améliorer tous les aspects de la peau du visage et du corps. Un « Gym de la peau » où les patients ont la confiance d'obtenir des résultats naturels. Dermapure fait partie du Groupe Functionalab.

À propos du Groupe Functionalab

Le Groupe Functionalab est un développeur de marques dans le secteur de la beauté qui se concentre sur deux segments des plus prometteurs : la médecine esthétique avec son réseau établit sous les bannières Dermapure et Project Skin MD ainsi que sa ligne de soins professionnels Functionalab, et le secteur dermo-cosmétique avec sa gamme Jouviance, disponible en pharmacie. Avec son évolution dans deux réseaux de distribution distincts, le Groupe Functionalab apporte l'innovation et le savoir-faire de chacun des marchés professionnels et de détail :

Dermapure et Project Skin MD représentent collectivement un réseau chef de file de cliniques médico-esthétiques offrant une approche de soins alliant des technologies de pointe et des produits cosméceutiques Functionalab et SkinCeuticals.

Développée par un dermatologue, Jouviance est une marque canadienne de soins dermo-cosmétiques distribuée dans plus de 3 500 points de vente au Canada , chez CVS Pharmacies aux États-Unis et en Asie.

Le Groupe Functionalab a été classé parmi les meilleures entreprises canadiennes connaissant la croissance la plus rapide selon le classement GROWTH LIST pendant cinq années consécutives, soit en 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020 et a été finaliste au Grand Prix de l'Entrepreneur d'EY en 2016 et en 2021.

Pour plus de renseignements sur le Groupe Functionalab et nos marques, visitez : www.functionalabgroup.com

