Alors que les soins de santé font face à une demande croissante de thérapies, Stämm permet la commercialisation de produits biosimilaires et de différents produits biologiques pour des maladies chroniques et complexes comme les maladies liées à l'oncologie, l'inflammation et l'immunologie. Le processus de biofabrication des thérapies cellulaires et géniques profite également d'un rapport surface/volume élevé, d'une faible contrainte de cisaillement et de capacités d'automatisation.

La conception du système fermé de Stämm tire parti des cartouches imprimées en 3D à usage unique, favorisant une évolutivité transparente et la rentabilité. Propulsé par des mises en œuvre pilotes réussies réalisées en moins de trois mois, le bioréacteur est prêt pour le déploiement mondial et dans les marchés mal desservis. Son amélioration de la productivité découle d'un environnement homogène et sans contrainte qui assure des conditions optimales constantes, y compris un échange de gaz élevé.

Alors que l'industrie approche d'un contexte d'expiration de brevets, Stämm se positionne comme un partenaire idéal pour faciliter l'adoption de solutions de biofabrication accessibles et évolutives. Grâce aux partenariats en cours avec les premiers utilisateurs, l'approche de Stämm est sur le point à redéfinir les normes de biofabrication et de favoriser la production de médicaments de prochaine génération, stimulant ainsi l'innovation dans la production de produits biologiques dans le monde entier.

À propos de Stämm

Fondée en 2016, Stämm est une entreprise de biofabrication qui développe de nouveaux processeurs biologiques entièrement automatisés pour transformer la production de produits biologiques. Sa plateforme de fabrication continue sans bulles avec un nouveau bioréacteur imprimé en 3D améliore les rendements, réduit les coûts et minimise l'empreinte et la consommation d'énergie. L'approche de Stämm favorise une solution évolutive et écoénergétique pour la fabrication complexe de produits biologiques et de thérapie cellulaire.

Destinées à rendre la biofabrication facile, évolutive et reproductible, les solutions de Stämm décentralisent les bioprocédés, libérant ainsi leurs partenaires qui peuvent maintenant se concentrer sur les découvertes révolutionnaires qui ont un impact sur la vie des gens. Pour en savoir plus, consultez le site https://www.stamm.bio/.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2597989/Stamm.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1767252/5115190/Stamm_Logo.jpg

SOURCE Stämm

PERSONNE-RESSOURCE : Martina Casas, +549 116 480-3043, [email protected]