LE BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL, LA PRIORITÉ DE CRAKMEDIA

Si on questionne Nicolas Chretien, Président et fondateur de Crakmedia, sur les raisons qui l'ont poussé à investir dans le réaménagement et la bonification de ses espaces de travail en pleine pandémie mondiale, avec des circonstances économiques aussi changeantes et incertaines, la réponse vient rapidement. « Chez Crakmedia l'innovation fait partie de notre ADN, c'est une de nos valeurs, mais c'est aussi un état d'esprit. Il faut voir les changements comme une opportunité. Nous vivions un grand bouleversement avec cette crise mondiale, mais il y a eu un après et c'est la suite des choses que nous voulions préparer. Avec ce projet notre objectif était d'être prêts pour le retour à la normale et les nouvelles réalités du marché du travail. Il était important pour nous que chacun puisse avoir sa place et soit heureux de revenir au bureau et surtout se sente attendu ».

C'est un environnement de travail à aire ouverte qui est privilégié par la compagnie et avec ce projet d'envergure celui-ci est passé de 16 000 à 25 000 pieds carrés. Dans cet environnement, rien n'a été laissé au hasard pour maximiser les conditions de travail des employés de l'entreprise spécialisée en marketing de performance.

Des salles de rencontres offrant diverses ambiances, des aires de confidentialité, et plusieurs stations confort invitant le partage de connaissances et la coopération. Une nouveauté originale a aussi fait son apparition: Un système de vox pop automatisé. Cet ajout donne l'opportunité au personnel de donner leurs opinions, laisser des commentaires, soumettre des idées, féliciter un collègue, encourager son équipe ou encore souligner de bons coups. Du côté de la direction, cet outil permet de recevoir de la rétroaction directement et de faire vivre à ses employés une expérience corporative enrichissante favorisant une communication ouverte et transparente.

Un mur digital à la fine pointe de la technologie à l'accueil diffuse les prix reçus, les certifications, mais aussi des images inspirantes de souvenirs importants mettant de l'avant les membres de l'équipe. Au total plus de 30 écrans et téléviseurs diffusant des informations importantes, des données et des statistiques concernant leurs champs d'expertise sont disposés d'une façon optimale sur les murs et au plafond de l'entreprise.

Ces améliorations locatives viennent avec l'acquisition de nouveaux équipements, dont des tables de travail permettant les positions assises/debout, des chaises et tabourets ergonomiques ainsi que des écrans de travail à positions réglables. D'autres éléments importants comme l'optimisation de l'éclairage, l'abondance de lumière naturelle et des centaines de plantes contribuent également à la vitalité, le mieux-être et la bonne humeur.

Dans cet environnement invitant, plusieurs haltes de ravitaillement et un espace lounge pour favoriser l'esprit d'équipe et la communication sont disponibles en tout temps .

Le siège social de Crakmedia occupe maintenant la totalité du 5e étage d'un bâtiment situé en plein centre-ville de Québec, face du Jardin Jean-Paul L'allier. Pour Nicolas Chrétien, Président et fondateur de Crakmedia, il est primordial d'y demeurer. « Je suis un entrepreneur d'ici, Crakmedia est une compagnie de Québec qui est reconnue mondialement et nous sommes fiers de pouvoir faire croître notre expertise dans notre ville. Investir dans notre région et établir notre permanence dans la ville qui nous a vu naître nous permet du même coup de participer à la santé et au développement économique de notre région », explique M. Chrétien.

Le nouvel environnement permettra également la tenue d'activités en collaboration avec diverses entreprises locales et provenant de la même industrie. Crakmedia était d'ailleurs l'hôte, le 22 septembre dernier, de l'édition 2022 du HackerX un des plus grands événements de réseautage et de recrutement au monde pour les développeurs.

À propos de CRAKMEDIA

Leader mondial en matière de marketing web, de marketing de performance, de développement web et de monétisation de trafic, CRAKMEDIA est une société internationale basée à Québec. Leurs domaines d'activité vont de la conception de contenus numériques, la personnalisation de campagnes, l'analyse de sites web et de données, la gestion de marques, l'optimisation pour les moteurs de recherche, l'achat média, le courtage publicitaire au développement web et à la création de technologies de pointe.

