Tout en réaffirmant l'engagement indéfectible de Théodore TOO, qui consiste à faire connaître le secteur maritime du Canada, monsieur Blair McKeil, propriétaire du bateau remorqueur, annonçait aujourd'hui une collaboration avec Swim Drink Fish , un des principaux défenseurs dans le domaine de l'éducation sur l'eau et de la conservation de l'eau au Canada, alors que Théodore TOO jouera un rôle plus prépondérant dans la promotion de plusieurs des initiatives de l'organisation, dont son Great Lakes Guide . On prévoit aussi faire appel à Théodore TOO pour défendre activement l'emploi dans l'industrie maritime et dans le secteur de la construction navale au Canada, compte tenu de la pénurie de main-d'œuvre critique dans le cadre des initiatives de revitalisation auxquelles participent le fédéral et l'industrie.

Le partenariat avec Swim Drink Fish verra Théodore TOO connecter les Canadien(ne)s de tous âges et de tous horizons à l'eau, profiter du plein air, des Grands Lacs et des voies navigables partout au pays. Il jouera un rôle actif et visible en s'intégrant à leurs programmes existants visant à aider tous les Canadien(ne)s, y compris les nouveaux arrivant(e)s au pays et dans les centres urbains, à adopter des programmes d'intendance visant à des stratégies responsables de conservation et de restauration de l'eau pour nos Grands Lacs.

« Nous devons assurer l'accès à une eau propre et promouvoir l'emploi dans un des secteurs les plus vitaux et axés sur les compétences de notre pays, » déclare Blair McKeil, président et chef de la direction de Breakwater Investments. « Nous sommes incroyablement honorés de prêter main-forte aux chefs autochtones et aux leaders d'opinion dans leurs efforts essentiels à la mission de durabilité et d'impliquer Théodore TOO dans les efforts qui visent à rallier les Canadiens autour d'une stratégie sur l'eau propre basée sur la conservation, la restauration et la protection de nos voies navigables et des Grands Lacs. Les remorqueurs effectuent un travail difficile sur l'eau, et le mandat de Théodore TOO est encore plus crucial. Nous sommes excités de le voir jouer un rôle en aidant à transmettre aux générations futures les connaissances sur la richesse terrestre et maritime. »

« En tant que gardiens et intendants de 20 pour cent de l'eau douce du monde, nous avons une énorme responsabilité pour nous assurer qu'elle est baignable, potable et pêchable », Mark Mattson, président de Swim Drink Fish. « Construire des liens avec l'eau est une étape cruciale pour nous engager tous en tant que gardiens. Théodore TOO aime l'eau autant que nous. Il est le parfait ambassadeur de notre guide des Grands Lacs, qui vise à aider les Canadien(ne)s de tous âges et de tous horizons, des villes urbaines aux collectivités rurales, à se rendre au bord de l'eau. Cette collaboration est une excellente nouvelle alors que nous nous penchons sur le 50e anniversaire de l'Accord sur la qualité de l'eau dans les Grands Lacs et les efforts visant à renforcer notre gérance environnementale, tout en excitant les jeunes Canadiens au sujet des opportunités que le secteur et l'économie bleue, ancrées dans des océans durables, ouvriront. »

L'engagement de Théodore TOO dans les efforts visant à propulser le secteur maritime canadien au pays et sur la scène mondiale fait partie des futurs plans du remorqueur. Il défendra également activement les opportunités d'emploi dans l'industrie et les compétences vitales nécessaires pour construire, entretenir et équiper des navires qui maintiennent le Canada compétitif et sûr.

« Il y a une grande histoire à raconter, des logiciels, de l'électronique et des systèmes nécessaires à la marine commerciale, civile et de défense à la propulsion, aux architectes navals et à la construction navale » explique monsieur McKeil. « Notre espoir est que Théodore TOO fasse connaître les possibilités d'emploi à la fois dans la voile et à terre, en mettant en lumière les industries qui soutiennent la chaîne d'approvisionnement du Canada, notamment les ports, les terminaux de fret, les chantiers navals, les bases d'approvisionnement offshore et la fabrication à terre. La famille McKeil est incroyablement humble et fière de faire partie de l'héritage et de l'avenir passionnant de Théodore TOO en aidant tout un secteur et des voies navigables à continuer de prospérer grâce à ce que nous espérons être une marée durable et compétitive tout en aidant à transmettre les riches connaissances terrestres et maritimes du Canada, l'histoire et les compétences aux générations futures. »

Un équipage de 4 personnes décollera d'Halifax le 10 juin prochain. Théodore TOO doit arriver dans le port de Hamilton où il sera converti au biodiesel, signalant ainsi ses efforts futurs en tant que champion de la durabilité.

Dans l'intérêt de la sécurité publique et compte tenu de la COVID-19 et de divers mandats provinciaux, Théodore TOO n'invitera pas de personnes à monter à bord du navire à divers ports d'escale au cours de son voyage. Cependant, les photographies sont les bienvenues lorsqu'il est en eaux libres et amarré dans les ports autorisés, en fonction du respect des restrictions et des directives COVID-19 spécifiques à la province. De plus, Vessel Finder peut être téléchargé gratuitement, ce qui permet aux fans de suivre Théodore TOO et son équipage, tout au long de leur voyage et leurs coordonnées en temps réel. Les fans peuvent également suivre #TheosGreatLakesAdventure pour plus d'histoires de Théodore TOO et de son équipe.

Théodore TOO a été construit au chantier naval Snyder à Dayspring, en Nouvelle-Écosse, et sa mise à l'eau s'est déroulée le 19 avril 2000, alors que son anniversaire officiel (journée d'émission du certificat) tombe le 5 mai 2020. Théodore TOO, un remorqueur d'une longueur de 65 pieds, est une reproduction du remorqueur Théodore original qu'on a pu voir à la télé dans cette série bien appréciée à l'antenne de CBC intitulée « Theodore Tugboat ». Théodore TOO appartient à Blair McKeil. Théodore TOO a déjà joué le rôle d'ambassadeur du U.S. National Safe Boating Council et de mascotte pour la Garde côtière américaine alors qu'il a pris part à de nombreux événements pour grands voiliers. En plus d'être un fier ambassadeur des Maritimes, Théodore TOO assume des tâches qui l'aideront à devenir un champion de l'industrie maritime canadienne, un rôle qui consiste à sensibiliser les gens aux possibilités d'emploi variées et inclusives qui s'offrent aux Canadiens et qui sont vitales afin de propulser l'industrie vers l'avant au Canada et partout sur la planète. Théodore TOO joue également un rôle d'ambassadeur pour rallier les Canadien(ne)s autour d'une stratégie sur l'eau propre, y compris la restauration des voies navigables et des Grands Lacs. www.theodoretugboat.ca.

Les images, le B-Roll et les fiches d'information de Théodore TOO sont accessibles via https://theodoretugboat.ca/press-materials-fr/



Le positionnement en temps réel est disponible via le Vessel Finder en entrant Theodore TOO.

