Une étude du BBB démontre une forte augmentation des recherches effectuées par les consommateurs auprès des détaillants en ligne, ainsi qu'une augmentation du nombre d'escroqueries lors d'achats en ligne

ARLINGTON, Virginie, 24 novembre 2020 /CNW/ - En raison de la pandémie de COVID-19, on s'attend à ce que les consommateurs magasinent encore plus en ligne pendant la période des Fêtes, et presque tous les détaillants prévoient une augmentation des ventes en ligne par rapport aux résultats de l'an dernier. En gardant cela à l'esprit, Better Business Bureau et Facebook lancent la campagne « Shop Safe, Shop Smart » visant à offrir aux consommateurs des conseils pratiques sur la façon de repérer les arnaques et de magasiner en ligne en toute confiance.

« Les escroqueries lors d'achats en ligne figurent parmi les trois arnaques les plus fréquentes au cours des trois dernières années, selon notre plus récente recherche , affirme Melissa Lanning Trumpower, directrice générale du BBB Institute for Marketplace Trust, la fondation du BBB. Jusqu'ici en 2020, les escroqueries lors d'achats en ligne représentent plus des deux tiers des signalements que nous recevons des consommateurs par l'entremise du BBB Scam Tracker. Grâce à ce partenariat avec Facebook, nous serons en mesure de communiquer à un nombre beaucoup plus élevé de consommateurs des renseignements importants sur la façon d'assurer leur sécurité en ligne. »

« Assurer la sécurité des gens sur Facebook est au cœur de notre mission, qui comprend la création d'une expérience de magasinage dont tout le monde peut profiter en toute confiance, a déclaré Rob Leathern, chef Intégrité des affaires et gestion des produits chez Facebook. En collaborant avec le BBB dans le cadre de ce programme, nous faisons en sorte que ce sujet soit une priorité pour tous ceux qui interagissent avec des êtres chers et des entreprises en ligne pendant la période des Fêtes. »

La campagne « Shop Safe, Shop Smart » attirera l'attention des consommateurs par le biais de publicités numériques originales sur Facebook, Instagram et d'autres plateformes de médias sociaux. Elle proposera également des conseils utiles pour aider les consommateurs à faire leurs achats en ligne en toute sécurité auprès des détaillants qu'ils connaissent déjà et en lesquels ils ont confiance, et aussi pour que ceux-ci se sentent à l'aise de découvrir de nouvelles entreprises qui se sont tournées vers les canaux en ligne en raison de la pandémie.

À compter d'aujourd'hui et jusqu'à la fin de décembre, la campagne « Shop Safe, Shop Smart » diffusera chaque semaine une série différente de conseils sur les achats en ligne à l'intention des consommateurs. L'information portera sur des sujets tels que les façons de détecter une escroquerie en ligne, les produits contrefaits, le paiement sécuritaire en ligne, et plus encore.

En plus de la campagne « Shop Safe, Shop Smart », Facebook deviendra également un membre fondateur du BBB Corporate Trust Council, une coalition d'entreprises triées sur le volet qui s'associent au BBB Institute pour offrir leur expertise, leurs ressources et leur soutien financier afin de bâtir un marché digne de confiance. Le mandat du conseil est de collaborer avec les intervenants du secteur pour cerner et résoudre les problèmes particuliers qui touchent les consommateurs et les entreprises. Il mise aussi sur l'échange de renseignements au moyen de campagnes et de programmes éducatifs qui permettent aux consommateurs de se protéger et qui aident les entreprises à établir des liens de confiance avec leurs clients et la collectivité.

Tendances et conseils de magasinage pendant la période des Fêtes

La National Retail Federation estime que les consommateurs devraient dépenser un peu moins de 1 000 $ chacun pendant la période des Fêtes pour des cadeaux destinés à leurs amis et à leurs proches, et que la majorité de ces achats seront effectués en ligne. L'organisme commercial indique que 96 % des détaillants s'attendent à une augmentation des ventes en ligne cette année. Cela correspond aux observations de BBB, soit une augmentation de plus de 300 % du nombre de consommateurs qui font des recherches sur des détaillants en ligne sur le site BBB.org par rapport à la même période l'an dernier. Vous trouverez d'autres tendances intéressantes au sujet de la vente au détail en ligne dans le rapport BBB Business Impact Report publié plus tôt ce mois-ci.

BBB et Facebook vous invitent à suivre les conseils suivants lors de votre magasinage en ligne :

Faites des recherches avant d'acheter. Selon le récent Online Purchase Scams Report de BBB, sur 57 % des répondants qui ont fait un achat sans faire de recherche préalable sur le site Web ou sur l'entreprise par l'entremise d'une source indépendante comme BBB.org, 81 % d'entre eux ont perdu de l'argent.

Selon le récent Online Purchase Scams Report de BBB, sur 57 % des répondants qui ont fait un achat sans faire de recherche préalable sur le site Web ou sur l'entreprise par l'entremise d'une source indépendante comme BBB.org, 81 % d'entre eux ont perdu de l'argent. Si l'offre semble trop belle pour être vraie, c'est probablement le cas. Selon l'étude du BBB, le prix était le principal facteur reliant les gens qui ont fait un achat et qui ont perdu de l'argent. N'achetez pas uniquement en fonction du prix.

Selon l'étude du BBB, le prix était le principal facteur reliant les gens qui ont fait un achat et qui ont perdu de l'argent. N'achetez pas uniquement en fonction du prix. Méfiez-vous des faux sites Web : Vérifiez l'adresse URL, surveillez les fautes de grammaire, recherchez l'âge du nom de domaine, cherchez les coordonnées et consultez les critiques en ligne.

: Vérifiez l'adresse URL, surveillez les fautes de grammaire, recherchez l'âge du nom de domaine, cherchez les coordonnées et consultez les critiques en ligne. Des photos professionnelles n'impliquent pas qu'il s'agit d'une offre légitime. Les répondants à l'étude du BBB ont déclaré que les photos du site Web les avaient motivés à s'engager auprès d'escrocs, en particulier en ce qui a trait aux produits pour animaux de compagnie, aux vêtements et accessoires et aux véhicules. Veillez à vérifier la description du produit et à demander des renseignements détaillés pour vous assurer que ce que vous voyez correspond à ce que vous obtiendrez.

Les répondants à l'étude du BBB ont déclaré que les photos du site Web les avaient motivés à s'engager auprès d'escrocs, en particulier en ce qui a trait aux produits pour animaux de compagnie, aux vêtements et accessoires et aux véhicules. Veillez à vérifier la description du produit et à demander des renseignements détaillés pour vous assurer que ce que vous voyez correspond à ce que vous obtiendrez. Assurez-vous que le site Web est sécurisé . Recherchez le « https » de l'adresse URL (la lettre « s » supplémentaire indique que le site est sécurisé) ainsi qu'une petite icône de verrouillage dans la barre d'adresse. Ne faites jamais de paiement et n'entrez jamais de renseignements personnels sur un site Web qui ne présente que le « http » - ce n'est PAS sécuritaire.

. Recherchez le « https » de l'adresse URL (la lettre « s » supplémentaire indique que le site est sécurisé) ainsi qu'une petite icône de verrouillage dans la barre d'adresse. Ne faites jamais de paiement et n'entrez jamais de renseignements personnels sur un site Web qui ne présente que le « http » - ce n'est PAS sécuritaire. Soyez prudent lors de l'achat de produits très recherchés, surtout pendant la période des Fêtes. Méfiez-vous lorsqu'un détaillant prétend avoir de grandes quantités de ce produit à la mode qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Les escrocs proposent souvent les produits les plus populaires pour la saison à très bon prix pour attirer les consommateurs.

Méfiez-vous lorsqu'un détaillant prétend avoir de grandes quantités de ce produit à la mode qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Les escrocs proposent souvent les produits les plus populaires pour la saison à très bon prix pour attirer les consommateurs. Recherchez le sceau du BBB . Les entreprises accréditées auprès du BBB s'engagent à respecter les normes de confiance du BBB et à traiter équitablement les consommateurs. Si une entreprise affiche le sceau du BBB, vérifiez son authenticité en vous rendant au BBB.org.

. Les entreprises accréditées auprès du BBB s'engagent à respecter les normes de confiance du BBB et à traiter équitablement les consommateurs. Si une entreprise affiche le sceau du BBB, vérifiez son authenticité en vous rendant au BBB.org. Utilisez des méthodes de paiement et de transactions sécurisées et traçables . Selon l'étude du BBB, les consommateurs qui ont payé avec une carte de crédit étaient moins susceptibles de perdre de l'argent. Soyez prudent lorsque vous payez par le biais d'applications de transfert de fonds, de cartes prépayées ou d'autres méthodes de paiement non conventionnelles.

. Selon l'étude du BBB, les consommateurs qui ont payé avec une carte de crédit étaient moins susceptibles de perdre de l'argent. Soyez prudent lorsque vous payez par le biais d'applications de transfert de fonds, de cartes prépayées ou d'autres méthodes de paiement non conventionnelles. Les renseignements sur le suivi des envois peuvent être faux . Assurez-vous que les renseignements sur le suivi proviennent d'une véritable entreprise d'expédition. Si les renseignements semblent douteux, évitez de cliquer sur le lien de suivi; rendez-vous sur le site Web de l'expéditeur et saisissez le code pour voir s'il est réel.

. Assurez-vous que les renseignements sur le suivi proviennent d'une véritable entreprise d'expédition. Si les renseignements semblent douteux, évitez de cliquer sur le lien de suivi; rendez-vous sur le site Web de l'expéditeur et saisissez le code pour voir s'il est réel. Signalez vos expériences d'achats insatisfaisantes au BBB. Si vous êtes insatisfait d'un achat, portez plainte à BBB.org/complaint. Si vous n'avez jamais obtenu ce que vous avez payé, pensez à le signaler au BBB Scam Tracker (BBB.org/ScamTracker) afin d'aider d'autres consommateurs à éviter l'escroquerie.

