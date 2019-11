Le Bermuda College et Global Knowledge misent sur une technologie de pointe pour offrir des formations spécialisées aux professionnels des technologies des Bermudes

CARY, Caroline du Nord, 19 novembre 2019 /CNW/ - Global Knowledge, chef de file mondiale de la formation en TI, et le Bermuda College sont emballés d'annoncer un nouveau partenariat qui leur permettra d'offrir des formations professionnelles spécialisées aux étudiants et aux professionnels des technologies des Bermudes.

Dès le printemps 2020, les étudiants auront la possibilité de suivre une formation reconnue par l'industrie au moyen de la technologie de pointe de classe virtuelle de Global Knowledge. L'offre initiale de cours comprendra la certification de professionnel de la gestion de projet (PMP), la norme internationale en gestion de projet.

Todd Johnstone, chef de la direction de Global Knowledge, a déclaré : « Je suis emballé de collaborer avec le Bermuda College à cette nouvelle initiative fantastique et audacieuse qui permettra à une nouvelle génération de professionnels des technologies des Bermudes d'acquérir les compétences qui leur permettront de réussir. »

« Global Knowledge emploie les meilleurs enseignants et offre le portefeuille le plus vaste et le plus complet de programmes de formation en TI au monde. Notre technologie de classe virtuelle, sans pareille dans l'industrie, nous permet d'offrir cette excellente expérience partout dans le monde. Je suis impatient de voir nos étudiants réussir et de développer notre relation avec le Bermuda College. »

Mme Duranda Greene, présidente du Bermuda College, a déclaré : « Le Bermuda College se réjouit d'avoir le privilège d'établir un partenariat avec Global Knowledge, un partenaire bien connu qui offre des formations agréées à bon nombre des entreprises technologiques les plus connues. Nous sommes ravis de pouvoir offrir aux professionnels de l'industrie qui souhaitent se perfectionner et aux étudiants en technologies de l'information du Bermuda College la possibilité d'utiliser toutes les ressources de la vaste collection de ressources et de formations en ligne de Global Knowledge. »

« Ce partenariat est une autre illustration des moyens que nous mettons en œuvre pour réaliser notre mission : offrir à la collectivité des programmes innovateurs, de la formation, des services de soutien et l'accès à des partenariats qui ouvrent les portes du succès dans la collectivité et partout dans le monde. J'invite tout le monde à saisir cette occasion d'avoir accès à une formation en TI de niveau mondial et d'acquérir des diplômes reconnus à l'échelle internationale. »

Cours offerts :

Pour obtenir des renseignements sur l'inscription : Bermuda College, +1-441-239-4099, padmin@college.bm ou www.college.bm/.

Pour en savoir davantage sur Global Knowledge, visitez le www.globalknowledge.com.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/602946/Global_Knowledge_Logo.jpg

