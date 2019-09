Le bénéfice net de Skyworth Group au premier semestre (S1) bondit de près de 20 %, alors que la marge bénéficiaire brute atteint 19,7 %

SHENZHEN, Chine, 2 septembre 2019 /CNW/ - Skyworth Group (00751.HK) a publié ses résultats provisoires de 2019 après la fermeture des marchés le 27 août. Le groupe enregistre un chiffre d'affaires de 17,23 milliards de yuans (environ 2,4 milliards $ US) pour la période, tandis que la marge bénéficiaire brute atteint 19,7 % alors qu'elle était de 17,3 % il y a un an. Le bénéfice avant impôt et le bénéfice net s'élèvent à 562 millions de yuans (environ 78,6 millions $ US) et à 348 millions de yuans (environ 48,6 millions $ US) pour les six mois, une hausse de 46 % et de 20,4 % en glissement annuel, respectivement.