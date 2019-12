Le bassin de talents internationaux en IA passe à 80 au Canada

Dans le cadre de la Stratégie pancanadienne en matière d'IA du CIFAR, 86,5 millions de dollars ont été octroyés au recrutement et au maintien en poste d'experts en IA de renommée mondiale.

VANCOUVER, le 9 déc. 2019 /CNW/ - Le programme de chaires en IA Canada-CIFAR, l'un des fondements de la Stratégie pancanadienne en matière d'IA du CIFAR, offre à des chercheurs un financement à long terme afin de soutenir leurs programmes de recherche et de les aider à former la prochaine génération de chefs de file de l'IA. Chacune des chaires reçoit un financement spécial de cinq ans pour appuyer l'excellence en recherche dans le domaine de l'apprentissage automatique. Ce programme est l'un des piliers de la Stratégie pancanadienne en matière d'IA du CIFAR, qui a bénéficié d'un octroi de 125 millions de dollars du gouvernement du Canada.

Les 34 nouveaux titulaires de chaires sont des pionniers en recherche dans des domaines qui auront une incidence sociétale à l'échelle du globe. Leurs recherches portent notamment sur le développement de l'IA et de l'apprentissage automatique afin d'analyser des images médicales, d'améliorer notre compréhension et la cartographie du cerveau, de développer des technologies d'IA responsables et éthiques, d'exploiter l'IA en robotique pour réaliser des tâches liées à la sécurité ou à la chirurgie, de perfectionner la vision 3D par ordinateur et le traitement du langage naturel, et bien plus encore.

L'objectif : attirer les meilleurs talents internationaux

Treize des titulaires de chaires de cette cohorte ont décidé de demeurer au Canada, ce qui témoigne du leadership du pays en matière d'IA. Vingt et un autres occupent leur premier poste de professeur au Canada ou ont été recrutés aux États-Unis et ailleurs dans le monde pour poursuivre des recherches novatrices au Canada.

Avec l'annonce d'aujourd'hui, 80 titulaires de chaires en IA CIFAR-Canada ont été nommés depuis le lancement du programme en décembre 2018, ce qui consolide le bassin de talents et l'expertise en IA du Canada. La communauté d'experts en IA attire des étudiants talentueux qui souhaitent étudier au Canada, incite de grandes multinationales à mettre sur pied des laboratoires de R-D au Canada et inspire de nombreuses nouvelles entreprises en IA.

Deux chercheurs obtiennent une chaire en IA Facebook-CIFAR

En septembre 2017, le CIFAR et Facebook ont annoncé un nouveau partenariat assorti d'un financement de 2,625 millions de $US. Marquant une étape importante de ce partenariat, le CIFAR est heureux d'annoncer que deux des titulaires nommés aujourd'hui seront responsables de chaires en IA Facebook-CIFAR. Dans le cadre de ces chaires, les titulaires Siva Reddy (Mila, Université McGill) et Pierre-Luc Bacon (Mila, Université de Montréal) exerceront tous deux des activités de recherche totalement indépendantes dans des laboratoires universitaires.

Leadership pancanadien en IA

Le CIFAR travaille en étroite collaboration avec les trois instituts d'IA nationaux - l'Amii à Edmonton, Mila à Montréal et l'Institut Vecteur à Toronto - pour nommer les titulaires de chaires du programme. Les instituts d'IA nomment les chercheurs au programme, et les nominations sont revues par un groupe d'éminents examinateurs internationaux.

Les chercheurs de cette cohorte de titulaires sont rattachés à Polytechnique Montréal, Google Brain, l'Université McGill, Microsoft Research, l'Université Laval, l'Université de Montréal, l'Université de Sherbrooke, l'Université de l'Alberta, l'Université de Toronto et l'Université de Waterloo.

Citations

« Le programme de chaires en IA Canada-CIFAR attire les meilleurs chercheurs et étudiants du monde au Canada. Grâce à ce programme, nous renforçons notre leadership dans les domaines de la recherche en IA et de la création de technologies novatrices afin de faire croître notre économie, de créer des emplois hautement qualifiés et d'améliorer la qualité de vie des Canadiens et Canadiennes », a déclaré Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie.

« Félicitations aux chercheurs exceptionnels qui se joignent au prestigieux programme de chaires en IA Canada-CIFAR », a déclaré Alan Bernstein, président et chef de la direction du CIFAR. « Le Canada et le CIFAR appuient depuis longtemps la recherche et le talent en IA, et ce programme consolidera notre position de leader mondial dans ce domaine. »

« L'IA a le potentiel de procurer d'immenses avantages sociaux, économiques et environnementaux », a indiqué Elissa Strome, directrice exécutive de la Stratégie pancanadienne en matière d'IA du CIFAR. « Les chaires en IA Canada-CIFAR annoncées aujourd'hui apportent des points de vue et une expertise diversifiés. Les recherches permettront de faire progresser l'IA avec des technologies novatrices, responsables, équitables et bénéfiques pour la société. »

« Nous sommes fiers de nous associer au CIFAR et de continuer à investir dans l'écosystème florissant de l'intelligence artificielle au Canada », a déclaré Kevin Chan, chef des politiques publiques chez Facebook Canada. « Attirer et retenir les talents du monde entier est un moyen essentiel pour le Canada de maintenir son leadership mondial en intelligence artificielle. »

À propos de la Stratégie pancanadienne en matière d'IA du CIFAR

En 2017, le gouvernement du Canada a chargé le CIFAR d'élaborer et de diriger la Stratégie pancanadienne en matière d'intelligence artificielle assortie d'un octroi de 125 millions de dollars. Il s'agit de la première stratégie nationale en matière d'IA au monde. Le CIFAR travaille en étroite collaboration avec les trois instituts d'IA nationaux du Canada - l'Amii à Edmonton, Mila à Montréal et l'Institut Vecteur à Toronto - ainsi qu'avec des universités, des hôpitaux et diverses organisations aux quatre coins du pays.

Le programme de chaires en IA Canada-CIFAR constitue le programme clé de la Stratégie pancanadienne en matière d'IA du CIFAR. Au total, 86,5 millions de dollars sur 5 ans ont été attribués à ce programme afin de recruter et de maintenir en poste au Canada certains des plus éminents chercheurs en IA du monde.

About

CIFAR

CIFAR is a Canadian-based global charitable organization that convenes extraordinary minds to address the most important questions facing science and humanity.

By supporting long-term interdisciplinary collaboration, CIFAR provides researchers with an unparalleled environment of trust, transparency and knowledge sharing. Our time-tested model inspires new directions of inquiry, accelerates discovery and yields breakthroughs across borders and academic disciplines. Through knowledge mobilization, we are catalysts for change in industry, government and society. CIFAR's community of fellows includes 20 Nobel laureates and more than 400 researchers from 22 countries. In 2017, the Government of Canada appointed CIFAR to develop and lead the Pan-Canadian Artificial Intelligence Strategy, the world's first national AI strategy.

Amii

L'un des plus grands instituts d'IA du Canada, l'Alberta Machine Intelligence Institute (Amii) est le moteur de recherches avancées en intelligence artificielle à l'Université de l'Alberta et dans d'autres établissements universitaires. L'Amii tire profit de l'expertise scientifique pour accélérer le progrès de recherches de pointe en industrie, permettre à des entreprises de bâtir leur capacité interne en apprentissage automatique et favoriser la croissance de la main-d'œuvre en IA en Alberta. Pour de plus amples renseignements, visitez amii.ca .

Mila

Fondé en 1993 par le professeur Yoshua Bengio de l'Université de Montréal, Mila rassemble des chercheurs spécialisés dans le domaine de l'apprentissage profond et par renforcement. Reconnu mondialement pour ses importantes contributions au domaine de l'apprentissage profond, Mila s'est particulièrement distingué dans les domaines de la modélisation du langage, de la traduction automatique, de la reconnaissance d'objets et des modèles génératifs.

Vector Institute

The Vector Institute will drive excellence and leadership in Canada's knowledge, creation, and use of artificial intelligence (AI) to foster economic growth and improve the lives of Canadians. Vector strives to attract the best global talent focused on research excellence in deep learning and machine learning. Our researchers and academic partners are part of a vibrant community of innovative problem-solvers, working across disciplines on both curiosity-driven and applied research.

Les 34 titulaires de chaires en IA Canada-CIFAR nommés à l'IACan 2019 :

Amii (Edmonton, Alberta)

Rupam Mahmood , département d'informatique, Université de l' Alberta

Recruté

département d'informatique, Université de l' Recruté Lili Mou , département d'informatique, Université de l' Alberta

Recruté

département d'informatique, Université de l' Recruté Nathan Sturtevant , département d'informatique, Université de l' Alberta

Recruté

département d'informatique, Université de l' Recruté Csaba Szepesvári, département d'informatique, Université de l' Alberta et DeepMind

Maintenu en poste

département d'informatique, Université de l' et DeepMind Maintenu en poste Adam White , département d'informatique, Université de l' Alberta et DeepMind

Recruté

Mila (Montréal, Québec)

Aishwarya Agrawal , département d'informatique et de recherche opérationnelle, Université de Montréal (à partir de 2020)

Recrutée

département d'informatique et de recherche opérationnelle, Université de Montréal (à partir de 2020) Recrutée Tal Arbel , génie électrique et informatique, Université McGill

Maintenue en poste

génie électrique et informatique, Université McGill Maintenue en poste Pierre-Luc Bacon (chaire en IA Facebook-CIFAR), département d'informatique et de recherche opérationnelle, Université de Montréal

Recruté

(chaire en IA Facebook-CIFAR), département d'informatique et de recherche opérationnelle, Université de Montréal Recruté Danilo Bzdok , département de génie biomédical, Université McGill

Recruté

département de génie biomédical, Université McGill Recruté Sarath Chandar , Polytechnique Montréal

Recruté

Polytechnique Montréal Recruté Fernando Diaz , école d'informatique, Université McGill et Microsoft Research

Recruté

école d'informatique, Université McGill et Microsoft Research Recruté Marc-Antoine Dilhac, département de philosophie, Université de Montréal

Maintenu en poste

département de philosophie, Université de Montréal Maintenu en poste Christophe Dubach , école d'informatique et département de génie électrique et informatique, Université McGill

Recruté

école d'informatique et département de génie électrique et informatique, Université McGill Recruté Audrey Durand , département d'informatique et de génie logiciel, département de génie électrique et de génie informatique, Université Laval

Recrutée

département d'informatique et de génie logiciel, département de génie électrique et de génie informatique, Université Recrutée Christian Gagné, département de génie électrique et de génie informatique, Université Laval

Maintenu en poste

département de génie électrique et de génie informatique, Université Maintenu en poste Pascal Germain , département d'informatique et de génie logiciel, Université Laval

Recruté

département d'informatique et de génie logiciel, Université Recruté François Laviolette , département d'informatique et de génie logiciel, Université Laval

Maintenu en poste

, département d'informatique et de génie logiciel, Université Maintenu en poste Nicolas Le Roux , école d'informatique, Université McGill et Google Brain

Recruté

école d'informatique, Université McGill et Google Brain Recruté Tim O'Donnell , département de linguistique, Université McGill

Maintenu en poste

département de linguistique, Université McGill Maintenu en poste Courtney Paquette , département de mathématiques et statistiques, Université McGill

Recrutée

département de mathématiques et statistiques, Université McGill Recrutée Siamak Ravanbakhsh , école d'informatique, Université McGill

Maintenu en poste

école d'informatique, Université McGill Maintenu en poste Siva Reddy (chaire en IA Facebook-CIFAR), école d'informatique et département de linguistique, Université McGill

Recruté

(chaire en IA Facebook-CIFAR), école d'informatique et département de linguistique, Université McGill Recruté Irina Rish , département d'informatique et de recherche opérationnelle, Université de Montréal

Recrutée

département d'informatique et de recherche opérationnelle, Université de Montréal Recrutée Martin Vallières, département d'informatique, Université de Sherbrooke

Recruté

Institut Vector (Toronto, Ontario)

Shai Ben-David , école d'informatique, Université de Waterloo

Maintenu en poste

, école d'informatique, Université de Waterloo Maintenu en poste Jakob Foerster , département d'informatique et de mathématiques, Université de Toronto , Scarborough

Recruté

, département d'informatique et de mathématiques, Université de , Recruté Animesh Garg , département d'informatique, Université de Toronto

Recruté

, département d'informatique, Université de Recruté Anna Goldenberg , département d'informatique, Université de Toronto et Hospital for Sick Children

Maintenue en poste

, département d'informatique, Université de et Hospital for Sick Children Maintenue en poste Chris Maddison , département d'informatique et département de statistiques, Université de Toronto

Recruté

, département d'informatique et département de statistiques, Université de Recruté Sheila McIlraith , département d'informatique, Université de Toronto

Maintenue en poste

, département d'informatique, Université de Maintenue en poste Gennady Pekhimenko , département d'informatique et département de génie électrique et informatique, Université de Toronto

Recruté

, département d'informatique et département de génie électrique et informatique, Université de Recruté Toniann Pitassi , département d'informatique et département de mathématique, Université de Toronto

Maintenue en poste

, département d'informatique et département de mathématique, Université de Maintenue en poste Angela Schoellig , Institut d'études aérospatiales de l'Université de Toronto

Maintenue en poste

, Institut d'études aérospatiales de l'Université de Maintenue en poste Yaoliang Yu , école d'informatique David R. Cheriton , Université de Waterloo

Maintenu en poste

SOURCE CIFAR

Renseignements: Responsible de communications de l'IA (Vancouver, NeurIPS), krista.davidson@cifar.ca, 647-383-7218 (mobile); Jon Farrow (Toronto), Spécialiste des Relations avec les Médias et Écrivain, jon.farrow@cifar.ca, 416-971-4884; Spencer Murray, Directeur, Communications et Relations publiques, spencer.murray@amii.ca; Vincent Martineau, Chef, communications et relations médias; Andrea Arbuthnot, responsable des communications et de l'engagement, media@vectorinstitute.ai

Related Links

http://www.cifar.ca