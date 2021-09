TORONTO, le 27 sept. 2021 /CNW/ - En avril, le conseil d'administration du Barreau de l'Ontario (appelé Conseil) a approuvé un projet pilote quinquennal - désormais appelé Accès à l'innovation (Accès-innovation) - qui permettra aux fournisseurs de services juridiques technologiques novateurs (SJTN) de servir les consommateurs dans le respect de normes visant à protéger le public.

« Les SJTN peuvent aider les Ontariens et les Ontariennes à comprendre et à régler leurs problèmes juridiques à l'aide de sites Web, d'applis ou de logiciels, a affirmé la chef de la direction du Barreau, Diana Miles. Les consommateurs devraient pouvoir faire un choix éclairé lorsqu'ils décident d'utiliser des SJTN. Ils doivent être assurés qu'il s'agit d'un service compétent et éthique. Notre nouveau projet donnera l'assurance à ceux qui créent de nouveaux produits et à ceux qui utilisent ces produits que ces activités améliorent la protection du public et facilitent l'accès aux services juridiques. Accès-innovation stimulera et favorisera l'innovation. »

Le projet profitera du soutien du conseil consultatif composé d'experts indépendants issus d'une grande diversité professionnelle et de leurs perspectives variées.

Le conseil consultatif fournit des conseils stratégiques, examine les demandes des participants potentiels à Accès-innovation et formule des recommandations d'approbation. Les membres du conseil jouent également un rôle permanent dans le suivi des résultats. Les membres du conseil sont des bénévoles qui travaillent dans le cadre d'obligations strictes pour garantir la confidentialité et éviter les conflits d'intérêts.

Les membres du conseil sont :

Lynne Vicars (présidente) - Directrice, Lynne Vicars Legal Consulting

(présidente) - Directrice, Lynne Vicars Legal Consulting Carla Swansburg (vice-présidente) - Chef de la direction, Cleary X

(vice-présidente) - Chef de la direction, Cleary X Andrew Arruda - Chef de la direction, Automate Medical

- Chef de la direction, Automate Medical Rui Chen - Directeur de la technologie, TalentLift

- Directeur de la technologie, TalentLift Jennifer Gold - Associée, Wood Gold LLP

- Associée, Wood Gold LLP Kingsley Jesuorobo - Directeur, Kingsley Jesuorobo & Associates

- Directeur, & Associates Neelam Jolly - Consultante en gouvernance des données et en lutte contre la fraude, Paiements Canada

- Consultante en gouvernance des données et en lutte contre la fraude, Paiements Canada P. Bradley Limpert - Directeur, Limpert & Associates

- Directeur, Limpert & Associates Ghayda Nassar - Responsable et consultante en matière de protection de la vie privée, de technologie et de cybersécurité, Liberty Cybersecurity

- Responsable et consultante en matière de protection de la vie privée, de technologie et de cybersécurité, Liberty Cybersecurity Amy Salyzyn - Professeur agrégée, faculté de droit de l'Université d' Ottawa

- Professeur agrégée, faculté de droit de l'Université d' Nye Thomas - Directeur exécutif, Commission du droit de l' Ontario

Thomas Wardman - Directeur de la technologie, Comptables professionnels agréés Canada

Le projet sera dirigé par Will Morrison. M. Morrison, un avocat expérimenté et créatif en matière de politique règlementaire, a précédemment occupé le poste de conseiller en politique stratégique au sein du Barreau et a joué un rôle déterminant dans l'élaboration de la proposition du projet Accès-innovation. Une petite équipe d'employés du Barreau dédiée au projet Accès-innovation sera intégrée dans les semaines à venir.

Accès-innovation commencera à accepter des demandes de participation des fournisseurs de SJTN dans le courant de l'année. D'autres renseignements et une FAQ sont disponibles en ligne.

Le Barreau règlemente les avocats, les avocates et les parajuristes de l'Ontario dans l'intérêt public. Le Barreau a pour rôle de protéger l'intérêt public, de maintenir et de faire avancer la cause de la justice et la primauté du droit, de faciliter l'accès à la justice pour toute la population de l'Ontario et d'agir de façon opportune, ouverte et efficiente.

