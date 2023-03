TORONTO, le 10 mars 2023 /CNW/ - Des membres des professions juridiques de l'Ontario seront reconnus pour leurs réalisations et leurs contributions exceptionnelles à leurs communautés lors de la cérémonie annuelle des prix du Barreau, qui sera tenue le 24 mai 2023.

La trésorière Jacqueline Horvat présidera la cérémonie en personne à laquelle se joindront les récipiendaires et leurs invités. Un lien à une webdiffusion sera offert aux personnes qui désirent y assister virtuellement au : LSO.ca/Remise-de-Prix-2023.

« Les prix du Barreau reconnaissent l'excellence dans plusieurs formes, a déclaré la trésorière du Barreau Jacqueline Horvat. Je suis très heureuse de reconnaitre ce groupe exceptionnel de professionnels du droit qui servent d'excellents rôles pour leurs collègues titulaires de permis. Vous représentez beaucoup pour les professions ».

Les prix suivants seront présentés en mai : le Prix des parajuristes remarquables William J. Simpson, le Prix Lincoln Alexander, le Prix Laura Legge, le Prix J. Shirley Denison et la Médaille du Barreau.

Voici les points saillants des accomplissements des récipiendaires de 2023 :

Prix des parajuristes remarquables William J. Simpson

Paul Cappa Titulaire de permis depuis 2008, Paul Cappa a d'abord été employé en tant que stagiaire au sein du cabinet Cohen Highley LLP en 1990. M. Cappa est devenu associé en 2012 et, de 2017 à 2019, il a occupé le poste d'associé directeur. Il a été mentor et a fourni un aperçu et une formation sur les pratiques exemplaires et les procédures à la Commission de la location immobilière et a guidé des titulaires de permis et des stagiaires dans les nuances de la négociation, de la médiation et de la résolution d'une législation règlementaire complexe.

Il est conférencier et présentateur pour de nombreux programmes et organisations, notamment le Barreau de l'Ontario, la London Property Management Association et la Federation of Rental-housing Providers of Ontario (Fédération des fournisseurs de logements locatifs de l'Ontario). Il a été membre de l'exécutif de la London Property Management Association, dont il a été président, et membre actif d'un comité de la Greater Toronto Apartment Association et de la Federation of Rental Housing Providers of Ontario.

M. Cappa est reconnu pour sa compétence professionnelle exceptionnelle, son service à la clientèle hors pair, ses réalisations professionnelles et ses contributions à la profession, au secteur du logement multi-résidentiel et à la communauté dans son ensemble.

Prix Lincoln Alexander

Selwyn J. Hicks Admis au barreau en 2003, Selwyn Hicks est un avocat respecté qui a servi la communauté pendant plus de 40 ans. Avant d'être admis au barreau en 2003, M. Hicks a été travailleur social pendant 13 ans et a également travaillé au service juridique de la Société d'aide à l'enfance de Windsor.

Après avoir ouvert un cabinet d'avocats à Hanover en 2004, il s'est engagé à rendre service à la communauté. Il a une longue expérience du bénévolat au sein de nombreuses organisations, notamment : Big Brothers Big Sisters, la chambre de commerce de Hanover et le comité de recrutement et de maintien des médecins.

M. Hicks a été élu pour la première fois au conseil municipal de Hanover en 2006 et y a siégé jusqu'en 2022. Il a également été préfet du comté de Grey pendant trois mandats, devenant ainsi la première personne issue d'une minorité visible à occuper cette fonction. Il siège au conseil d'administration des services à l'enfance et à la famille de Bruce Grey depuis 2010 et a présidé ce conseil. Il a joué un rôle important au sein du groupe de travail sur la pauvreté de Bruce Grey et du groupe de travail sur le logement abordable du comté de Grey. Il a également participé à la mise en place du groupe de travail sur la santé mentale et les toxicomanies du comté de Grey.

M. Hicks continue de faire du bénévolat auprès d'un certain nombre d'organisations et de groupes communautaires.

Prix Laura Legge

Courtney Harris Admise au barreau en 2003, Courtney Harris est un exemple de leadership au sein de la profession. Elle est l'un des membres fondateurs et la dirigeante de facto de Voices for Mental Health - un groupe d'employés du ministère du Procureur général qui a fondamentalement changé le paysage de la santé mentale au sein de la fonction publique de l'Ontario (FPO). La santé mentale est désormais une priorité pour la fonction publique de l'Ontario et elle a contribué à en faire une réalité. Plus généralement, dans la profession juridique, elle a joué un rôle essentiel dans la création et le développement des sommets sur la santé mentale du Barreau, qui touchent chaque année des milliers de membres dans toute la province.

En outre, elle est une avocate compétente et très respectée qui promeut la civilité et l'empathie comme des attributs tout aussi essentiels à la pratique du droit que les connaissances de fond et l'excellence analytique. Mme Harris a un don pour le mentorat, l'enseignement et le rassemblement de personnes pour s'attaquer à des questions difficiles. Elle a créé un programme de mentorat pour aider les stagiaires du ministère du Procureur général de toute la province à surmonter l'isolement et le stress de la pandémie. Elle a une capacité extraordinaire à responsabiliser les gens, ce qui a conduit beaucoup d'autres personnes à prendre des initiatives pour rendre la profession juridique plus inclusive, ouvrant la voie à un changement culturel.

Prix J. Shirley Denison

Tami Moscoe Admise au barreau en 1998, Tami Moscoe a été incroyablement efficace dans l'apport d'améliorations réelles et concrètes au profit des familles ontariennes.

Avocate en droit de la famille, qui a travaillé pendant 10 ans comme avocate principale en droit de la famille à la Cour supérieure de justice et qui est actuellement détachée au Bureau de l'avocat des enfants, Mme Moscoe a joué un rôle déterminant dans de nombreuses améliorations importantes de la justice familiale, notamment l'expansion récente du programme du tribunal unifié de la famille et de l'agent de règlement des différends, l'introduction d'ordonnances de divulgation automatique et les projets ontariens de services juridiques dégroupés et de règlement judiciaire obligatoire des différends.

Mme Moscoe a fait ses preuves en réunissant des personnes ayant la capacité et la volonté d'apporter des solutions rapides et adaptées à des défis complexes et urgents.

Son leadership, son énergie illimitée et son engagement zélé ont eu un impact significatif sur la défense des intérêts des familles séparées en Ontario et sur l'accès des familles vulnérables aux services de justice dont elles ont besoin. Elle a notamment veillé à ce que des services juridiques d'urgence soient disponibles dès les premiers stades de la pandémie et n'a cessé de plaider en faveur d'un meilleur accès à la technologie avec l'adoption de davantage de procédures et de comparutions virtuelles devant les tribunaux.

Médaille du Barreau

François Baril Admis au barreau en 1998, François Baril est bien connu de la communauté juridique francophone de l'Ontario pour être un allié indéfectible dans l'avancement de l'accès à la justice en français.

Il a siégé au conseil d'administration de l'Association des juristes d'expression française de l'Ontario (AJEFO) pendant plus de dix ans. Au fil des ans, il s'est engagé dans la mission de l'AJEFO et dans la formation de la prochaine génération de juristes francophones par le biais du mentorat, de programmes de formation juridique continue et en tant que professeur à temps partiel à l'Université d'Ottawa. Sous sa présidence (2014 à 2016), l'AJEFO a lancé le premier centre d'information juridique à Ottawa, qui est maintenant le Centre d'information juridique de l'Ontario.

M. Baril a également siégé au conseil d'administration du Centre des services communautaires Vanier pendant plus d'une décennie, où il a aidé à diriger la Clinique juridique francophone d'Ottawa. En tant que leader communautaire, il a été l'une des forces motrices du mouvement Ottawa Ville Bilingue, qui a abouti en 2017 à la reconnaissance législative du caractère bilingue de la ville.

M. Baril a mené une carrière juridique exemplaire. Associé d'un cabinet national, il a plaidé devant toutes les instances, y compris la Cour suprême du Canada. Il est un expert reconnu en matière de droit de la santé et de droits linguistiques. Il continue à utiliser sa position privilégiée pour rendre service à sa communauté et à la profession.

Ena Chadha Admise au barreau en 1994, Ena Chadha a été avocate, conférencière, arbitre, médiatrice et responsable du service public. Elle a commencé sa carrière à la Commission ontarienne des droits de la personne (CODP) en 1994 et est ensuite devenue directrice du contentieux de ARCH : Disability Law Centre en 1999.

De 2007 à 2015, Mme Chadha a été vice-présidente du Tribunal des droits de la personne de l'Ontario. En 2018, elle a été nommée présidente du Centre de soutien juridique en matière de droits de la personne. De juillet 2020 à aout 2021, Mme Chadha a occupé le poste de commissaire en chef de la Commission ontarienne des droits de la personne, devenant ainsi l'une des rares personnes à avoir occupé les postes de direction les plus élevés dans les trois piliers du système de protection des droits de la personne de l'Ontario.

Mme Chadha a dirigé la CODP dans une période difficile, confrontée non seulement à l'impact disproportionné de la pandémie sur les communautés vulnérables, mais aussi à l'escalade du sectarisme et de l'extrémisme dans la tourmente sociale ambiante. Avec passion et dévouement, elle a aidé la province à traverser un paysage en constante évolution en renforçant les relations avec le gouvernement et en défendant les droits des communautés marginalisées. Grâce à son activisme juridique et à ses études approfondies, Mme Chadha a été une fervente défenseure de la réforme de la justice sociale et de la lutte contre les inégalités systémiques afin d'améliorer la vie de tous les Ontariens et Ontariennes.

Reva Devins Admise au barreau en 1985, Reva Devins est un chef de file dans le domaine de la médiation, de l'arbitrage et de l'administration des règlements de recours collectifs. Sa pratique se concentre sur les questions relatives au travail, à l'emploi et aux droits de la personne. Elle a également été désignée par des tribunaux de surveillance pour statuer sur des demandes dans le cadre de nombreux règlements de recours collectifs, couvrant un large éventail de préjudices corporels, d'actions en matière de consommation et d'actions commerciales. Elle s'est prononcée avec tact sur des plaintes déposées dans le cadre de nombreux règlements fondés sur la justice sociale, notamment pour des abus historiques dans des pensionnats indiens fédéraux, des infections dues à des produits sanguins dans le cadre du règlement relatif à l'hépatite C (1986-1990) et des blessures causées par de l'eau contaminée à Walkerton. Plus récemment, elle a été nommée pour superviser l'évaluation des plaintes pour inconduite sexuelle au sein des Forces armées canadiennes et du ministère de la Défense nationale.

Mme Devins est également une mentore dévouée. Ses collègues citent son mélange particulier d'expertise et de générosité qui fait qu'elle est si appréciée. Malgré une lourde charge de travail, elle n'est jamais trop occupée à encourager les nouveaux arbitres, offrant des commentaires précieux et un soutien inspirant à une génération de nouveaux venus. Elle a également siégé au comité exécutif de l'Ontario Labour Management Arbitrators Association et a enseigné l'éthique juridique et le professionnalisme en tant que professeur auxiliaire à la faculté de droit Osgoode Hall.

Igor Ellyn, c.r. Admis au barreau en 1973, Igor Ellyn a été nommé conseiller de la reine en 1984. Au cours des 50 dernières années, M. Ellyn a été un avocat exceptionnel, un médiateur et un arbitre respecté, un mentor extraordinaire et un modèle. En tant qu'avocat multilingue, il a représenté des clients de cultures et d'origines différentes. Il est véritablement un avocat intrépide qui ne se contente jamais de ce qui est dans le meilleur intérêt de son client.

M. Ellyn a fait preuve de leadership professionnel tout au long de sa carrière, notamment en tant que président de l'Association du Barreau de l'Ontario au milieu des années 1990. Il a participé activement aux affaires de l'Association du Barreau canadien et a également été vice-président de l'Association internationale des avocats et juristes juifs.

M. Ellyn est un mentor généreux qui s'engage sans relâche à encadrer et à enseigner à la prochaine génération d'avocats. Il a eu une longue et brillante carrière juridique qui se poursuit encore aujourd'hui. Il a contribué à la profession juridique et à la communauté grâce à sa passion pour l'égalité et les droits de la personne et à son engagement dans le bénévolat. Son expérience et ses histoires personnelles des cinquante dernières années devraient être partagées pour inspirer les nouveaux juristes et démontrer tout ce qui peut être accompli au cours d'une carrière et d'une vie.

Ian Hull Admis au barreau en 1990, Ian Hull est l'un des principaux avocats dans les successions et les fiducies au Canada. Il est l'auteur, le coauteur et l'auteur collaborateur de nombreuses publications sur les successions et les fiducies, y compris le principal texte sur la pratique en matière d'homologation. Il a donné des conférences sur les questions successorales en Ontario, au Canada et dans d'autres instances étrangères.

Son leadership a été déterminant pendant la crise de la COVID-19, en travaillant avec le ministère du Procureur général et les tribunaux pour moderniser les éléments clés afin que les Ontariens puissent s'occuper de leurs affaires importantes pendant la pandémie. Ses efforts ont abouti à des modifications de la législation provinciale et ont été d'une aide inestimable, en particulier pour les personnes les plus vulnérables, qui n'avaient pas facilement accès au système judiciaire de l'Ontario.

M. Hull est décrit comme un « innovateur du barreau ». Il a été le fer de lance de la création de eState Planner, un logiciel de planification successorale conçu pour aider la communauté des planificateurs successoraux et des rédacteurs de testaments, ainsi que leurs clients. Ses contributions à la communauté sont également remarquables, en particulier sa contribution à la Fondation du Barreau et son dévouement inlassable au programme Les juristes nourrissent ceux qui ont faim).

W. Randall Seller Admis au barreau en 1977, Randy Seller Randy Seller pratique le droit à Kenora depuis 45 ans avec une passion et un engagement inébranlables. Il est un praticien de première ligne et est connu pour être l'avocat de référence auprès de ses collègues et des citoyens de la communauté.

M. Seller s'est engagé à former et à encadrer la prochaine génération d'avocats, en montrant toujours l'exemple et en faisant preuve de leadership, de professionnalisme, d'excellence et d'intégrité. Il a encadré et formé une génération d'avocats dans les domaines complexes du développement immobilier et des questions transactionnelles, tout en veillant à ce que l'objectif ultime soit de fournir des services centrés sur le client.

Malgré une pratique exigeante, pendant 45 ans, il a toujours consacré du temps, de la créativité et de l'expertise à l'amélioration de la vie des membres de sa communauté en tant que conseiller juridique, procureur de la Couronne à temps partiel et juge adjoint de la Cour des petites créances pendant plus de 20 ans, ainsi que dans le cadre de son bénévolat personnel.

Il a fait preuve de leadership en tant qu'ancien président des clubs locaux de Rotary, de curling et de golf, et a joué un rôle déterminant dans la création de la Kenora and Lake of the Woods Regional Community Foundation. Ses actions caritatives désintéressées et son influence ont contribué à l'essor de la communauté par d'innombrables moyens positifs.

Le Barreau règlemente les avocats, les avocates et les parajuristes de l'Ontario dans l'intérêt public. Le Barreau a pour rôle de protéger l'intérêt public, de maintenir et de faire avancer la cause de la justice et la primauté du droit, de faciliter l'accès à la justice pour toute la population de l'Ontario et d'agir de façon opportune, ouverte et efficiente.

Suivez-nous sur LinkedIn, Instagram, Twitter et Facebook.

SOURCE Le Barreau de l'Ontario

Renseignements: Jennifer Wing, agente principale des communications, Relations externes et communications, [email protected]