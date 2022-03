TORONTO, le 21 mars 2022 /CNW/ - Des membres des professions juridiques de l'Ontario seront reconnus pour leurs réalisations et leurs contributions exceptionnelles à leurs communautés lors de la cérémonie annuelle des prix du Barreau, qui sera tenue le 25 mai 2022.

La trésorière Teresa Donnelly présidera la cérémonie en personne à laquelle se joindront les récipiendaires et leurs invités. Une webdiffusion sera offerte aux personnes qui désirent y assister virtuellement au LSO.ca/Remise-de-Prix-2022.

« Les prix du Barreau reconnaissent l'excellence, a déclaré la trésorière du Barreau Teresa Donnelly. Le travail, l'engagement et le dévouement des récipiendaires exceptionnels de cette année améliorent la perception du public à l'égard des professions juridiques, promeuvent l'intérêt public et nous inspirent tous et toutes ».

Les prix suivants seront présentés en mai : le Prix des parajuristes remarquables William J. Simpson, le Prix Lincoln Alexander, le Prix Laura Legge, le Prix J. Shirley Denison et la Médaille du Barreau.

Voici les points saillants des accomplissements des récipiendaires de 2022 :

Prix des parajuristes remarquables William J. Simpson

Paula Callaghan Titulaire de permis depuis 2011, Paula Callaghan a fait preuve de professionnalisme et de réalisations exceptionnelles dans sa pratique privée, ainsi que de dévouement à son domaine. Mme Callaghan est l'ancienne présidente du comité des parajuristes de l'Association du Barreau du Comté de Carleton (ABCC) et membre parajuriste nouvellement élue au conseil d'administration. En 2021, elle a reçu le prix parajuriste de l'ABCC et a contribué à faire des parajuristes des membres précieux de l'association.

Prix Lincoln Alexander

Lawrence Greenspon Admis au barreau en 1980, Lawrence Greenspon est très respecté dans la communauté juridique d'Ottawa. Décrit comme « un champion des opprimés », il travaille sans relâche pour défendre ses clients. Malgré sa pratique juridique très active, Me Greenspon est l'un des philanthropes les plus connus à Ottawa. Il participe à d'innombrables organismes de bienfaisance et programmes communautaires, qu'il s'agisse d'initiatives locales ou mondiales.

Prix Laura Legge

Marian Jacko Admise au barreau en 1998, Marian Jacko a apporté une contribution importante aux professions juridiques en favorisant l'accès à la justice pour les enfants, les jeunes, les communautés autochtones, les victimes de crimes et les survivants de la traite des personnes. Première personne autochtone à être nommée avocate des enfants en Ontario, Me Jacko est une pionnière qui ouvre une grande porte aux jeunes autochtones et aux jeunes avocats.

Prix J. Shirley Denison

Professeur François Larocque Admis au barreau en 2002, François Larocque est avocat-conseil (Juristes Power) et professeur à la faculté de droit de l'Université d'Ottawa. En tant que titulaire de la Chaire de recherche sur la francophonie canadienne en droits et enjeux linguistiques, le professeur Larocque entreprend des recherches, témoigne et présente des rapports devant des comités parlementaires provinciaux et fédéraux et s'engage directement auprès d'organismes communautaires pour développer et améliorer la jurisprudence et la législation canadiennes qui protègent les droits linguistiques.

Médaille du Barreau

Beth Beattie Admise au barreau en 1994, Beth Beattie est devenue un agent de changement dans le domaine de la santé mentale au sein des professions juridiques. Elle a aidé des milliers de personnes en partageant son expérience de la santé mentale et continue de mener des discussions sur la façon d'opérer un changement culturel dans la communauté juridique en matière de santé mentale. Par son action, Me Beattie a eu un impact incommensurable en favorisant la sensibilisation, la compassion et l'inclusion dans la communauté juridique et au-delà.

Christopher Bredt Admis au barreau en 1984, Christopher Bredt a apporté une contribution exceptionnelle à la profession juridique de l'Ontario par son travail au sein du Barreau, du gouvernement, de l'information juridique, de son travail bénévole et caritatif, et en tant qu'avocat praticien et mentor. Il est un défenseur compétent et intrépide, qui incarne les valeurs de la profession, soit l'intégrité, la collégialité et la civilité.

Brian Gover Admis au barreau en 1983, Brian Gover est largement reconnu comme l'un des meilleurs avocats du Canada. Il a commencé sa carrière dans la fonction publique et est passé à la pratique privée en 1994. Me Gover se consacre à l'éducation et au mentorat, et il a une profonde appréciation du fonctionnement de la loi -- sa curiosité saine le maintient à l'avant-garde du changement.

Lorin MacDonald (Elle) Admise au barreau en 2010, Lorin MacDonald est une avocate renommée dans le domaine des droits de la personne, une experte en matière de handicap et une pionnière de l'accessibilité et de l'inclusion. Parmi ses réalisations notables, elle a introduit le sous-titrage à l'Université Western, dans plusieurs cours et tribunaux, et au Barreau de l'Ontario. Bénévole dévouée, Me MacDonald a mis son expertise au service du Comité d'accessibilité des tribunaux de l'Ontario pour les personnes handicapées et du Groupe consultatif sur l'équité du Barreau, entre autres.

Deepa Mattoo Admise aux barreaux de l'Ontario en 2011 et de l'Inde en 1998, Deepa Mattoo est décrite comme une « avocate féministe » -- une leader dans le domaine des questions féminines. Elle est actuellement directrice générale de la clinique Barbra Schlifer, un organisme multiservice de Toronto qui fournit des services juridiques, du counseling et de l'interprétation en matière de traumatismes aux populations de femmes racialisées et marginalisées.

Professeur Albert Oosterhoff Admis au barreau en 1966, le professeur Albert Oosterhoff (professeur émérite, Université de Western Ontario) est reconnu comme un juriste et un auteur de premier plan dans le domaine des fiducies et des successions au Canada. Ses publications couvrent une période de 50 ans et ses travaux sont régulièrement cités par les tribunaux, les universitaires, les avocats, les étudiants et les décideurs politiques, tant au niveau national qu'international.

Stuart Wuttke Admis au barreau du Manitoba en 1996 et de l'Ontario en 2006, Stuart Wuttke est un leader dans le domaine des droits des Autochtones et de la réforme des politiques. C'est un défenseur acharné mais humble, dévoué au service public. L'expertise de Me Wuttke et son engagement sur la scène nationale dans le domaine du droit des Premières Nations ont permis de réaliser des progrès importants pour les Premières Nations et de faire avancer la réconciliation au Canada.

Le Barreau règlemente les avocats, les avocates et les parajuristes de l'Ontario dans l'intérêt public. Le Barreau a pour rôle de protéger l'intérêt public, de maintenir et de faire avancer la cause de la justice et la primauté du droit, de faciliter l'accès à la justice pour toute la population de l'Ontario et d'agir de façon opportune, ouverte et efficiente.

SOURCE Le Barreau de l'Ontario

