TORONTO, le 28 juin 2022 /CNW/ - À chaque cérémonie d'admission au barreau qui a eu lieu plus tôt ce mois-ci, le Barreau de l'Ontario a décerné des doctorats en droit, honoris causa (LLD) à une personne qui s'est distinguée par ses réalisations exceptionnelles dans la profession juridique, la primauté du droit ou la cause de la justice.

Professeure Elaine Craig, une défenseure de l'amélioration du traitement des survivants et des survivantes de la violence sexuelle dans la société, et en particulier par les systèmes juridiques et leurs intervenants. La Cour suprême du Canada a identifié l'élimination des mythes, des stéréotypes et de la violence sexuelle à l'égard des femmes comme l'un des défis les plus pressants auxquels nous devons faire face en tant que société. Mme Craig est à l'avant-garde pour remédier à ce problème.

En tant que professeure de droit à l'Université Dalhousie, Mme Craig enseigne et fait des recherches dans les domaines du droit constitutionnel, du droit de la preuve, du droit et de la sexualité, de la théorie juridique féministe et de la théorie juridique queer. Elle a effectué des recherches et publié de nombreux articles sur le droit relatif aux agressions sexuelles au Canada et a figuré sur la liste des 25 personnes les plus influentes du magazine Canadian Lawyer en 2019. Lire l'article.

L'honorable Michelle K. Fuerst, une visionnaire en perfectionnement juridique continu, qui, en tant qu'avocate, a fait preuve de compétences supérieures en matière de plaidoyer et d'une profonde éthique professionnelle. La juge Fuerst a été nommée à la Cour supérieure de justice de l'Ontario en 2002 et affectée à la région du Centre-Est, où elle préside principalement des affaires de droit pénal.

Avant d'être nommée à la magistrature, la juge Fuerst était associée du cabinet d'avocats Gold & Fuerst de Toronto, où sa pratique se limitait aux procès et aux appels en matière criminelle et quasi-criminelle. En tant qu'avocate, elle a été décrite par ses pairs comme une avocate plaidante redoutable, impressionnant à la fois les juges et ses collègues de la Couronne et de la défense par sa maitrise consommée du droit, son dévouement envers ses clients, ses plaidoiries intrépides en salle d'audience et sa civilité inébranlable. Lire l'article.

Doyen Ian Holloway, un leader en éducation juridique et un vétéran de la marine. M. Holloway est doyen de la faculté de droit de l'Université de Calgary depuis 2011. Auparavant, il a été doyen de la faculté de droit de l'Université de Western Ontario (2000-2011) et doyen associé de l'Université nationale australienne. Il est actuellement le doyen de la faculté de droit qui a occupé ce poste le plus longtemps au Canada et le deuxième doyen de la faculté de droit qui a occupé ce poste le plus longtemps en Amérique du Nord.

Au fil des ans, il a occupé des postes à Cambridge et à l'Université nationale de Singapour. Il est diplômé de l'Université Dalhousie, de l'Université de Californie à Berkeley et de l'Université nationale australienne. Il est largement publié, tant au Canada qu'à l'étranger. Lire l'article.

L'honorable Andromache Karakatsanis, une fonctionnaire de longue date, autrice de décisions majeures dans tous les domaines du droit, et défenseure des droits constitutionnels et de l'accès à la justice. La juge Karakatsanis a été nommée à la Cour suprême du Canada en octobre 2011. Elle avait été nommée juge à la Cour d'appel de l'Ontario en mars 2010 et à la Cour supérieure de justice de l'Ontario en décembre 2002.

Après son admission au barreau en 1982, Mme Karakatsanis a été auxiliaire juridique à la Cour d'appel de l'Ontario. Elle a exercé le droit pendant plusieurs années dans le secteur privé, à Toronto, dans le domaine du droit criminel, du droit civil et du droit de la famille. Elle a ensuite travaillé pendant 15 ans à la fonction publique de l'Ontario, où elle a occupé différents postes de haut niveau. Lire l'article.

Audrey Loeb, l'une des premières personnes à avoir plaidé en faveur d'une réforme du droit des condominiums. Me Loeb est associée au cabinet Shibley Righton LLP à Toronto et codirectrice du groupe de pratique sur les condominiums, qui conseille des sociétés de condominiums et des promoteurs de condominiums en Ontario.

Respectueusement surnommée « la reine des condos », Me Loeb est avocate, éducatrice, auteure et défenseure des consommateurs. Elle travaille avec passion à améliorer l'expérience des personnes qui achètent et vivent dans des condominiums en Ontario. Lire l'article.

David C. Nahwegahbow, un défenseur des droits des peuples des Premières Nations qui a plaidé et négocié certaines des affaires les plus importantes en droit autochtone au Canada. M. Nahwegahbow est l'un des principaux avocats autochtones du Canada et il s'est donné pour mission de s'attaquer aux désavantages et aux obstacles systémiques auxquels sont confrontés les peuples autochtones du Canada. Il a représenté les Premières Nations dans des affaires de revendications territoriales, de droits ancestraux et de droits issus de traités, ainsi que dans des affaires de titres. Il a comparu devant des tribunaux de tous les niveaux sur un large éventail de questions juridiques autochtones, y compris devant la Cour suprême du Canada dans des affaires de droit autochtone marquantes telles que Tsilhqot'in.

M. Nahwegahbow a été actif comme avocat -- plus récemment dans le cadre d'une procédure devant le Tribunal canadien des droits de la personne sur la discrimination à l'égard des enfants des Premières Nations dans les services de garde. Lire l'article.

L'honorable Paul S. Rouleau, un leader de la communauté juridique francophone et défenseur du perfectionnement juridique continu des membres du secteur de la justice et des professions juridiques. Il a été nommé juge à la Cour supérieure de justice de l'Ontario en 2002, puis à la Cour d'appel de l'Ontario en 2005. Il a aussi été nommé juge adjoint à la Cour suprême du Yukon en 2014 ainsi qu'à la Cour de justice du Nunavut et à la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest en 2017.

Depuis ses nominations, le juge Rouleau est actif dans le domaine du perfectionnement professionnel des juges du Canada et de l'étranger ainsi que des membres du barreau. Il était membre fondateur de l'Association des juristes d'expression française de l'Ontario, une communauté juridique et un centre d'expertise en français dans la province, et en a été le président de 1985 à 1987. Lire l'article.

L'honorable Michael H. Tulloch, un vrai pionnier juridique qui a fait avancer les droits à la justice et à l'égalité non seulement par son travail d'avocat et de juge, mais aussi par son parcours personnel pour abattre les barrières systémiques. Le juge Tulloch a une longue et brillante carrière en tant que membre de la magistrature canadienne, procureur de la Couronne, avocat en pratique privée et auteur, conférencier et professeur renommé.

Il a dirigé des examens systémiques du système de justice à divers niveaux, assuré le leadership de comités juridiques et judiciaires, conçu et mis en œuvre des programmes internationaux de réforme du secteur de la justice et contribué à une myriade d'initiatives civiques, caritatives et de développement communautaire. Lire l'article.

