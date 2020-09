QUÉBEC, Québec, le 2 sept. 2020 /CNW/ - TandoMD, une marque de Produits de Construction Derby, annonce que le Bardeau Beach House Atlantica a été nommé parmi les 100 meilleurs produits de 2020 par le magazine Professional Remodeler. Cette liste annuelle reflète l'intérêt des lecteurs pour les matériaux de construction, les outils, les équipements et les accessoires présentés dans le magazine au cours des 12 derniers mois.

En tête de la catégorie « Extérieur », le bardeau Atlantica arbore le gris pâle et argenté typique des régions côtières, rappelant ainsi les chalets pittoresques de la Nouvelle-Angleterre. Toutefois, contrairement aux bardeaux de cèdre traditionnels qui tendent à se décolorer et à vieillir, le Bardeau Beach House conservera le même aspect que le jour de son installation. Il résiste également à l'humidité et aux insectes, ne pourrit pas et ne se décompose pas, n'exige que peu d'entretien - voire aucun - et ne subit pas les effets du sel, des orages, de l'humidité, de la neige ni du soleil.

« Nous sommes ravis d'avoir été récompensés par les professionnels du secteur, qui ont nommé le Bardeau Beach House Atlantica parmi les 100 meilleurs produits du magazine Professional Remodeler », a déclaré Ralph Bruno, président et chef de la direction de Produits de Construction Derby. « Non seulement le bardeau Atlantica offre aux propriétaires l'aspect emblématique des planchettes de cèdre "blanchies" typiques des régions côtières, qui demeurera le même que le jour de son installation, et ce, sans entretien, il procure également aux entrepreneurs un produit rentable qui s'installe en un rien de temps comparé aux bardeaux de cèdre. »

La légèreté des panneaux permet une installation rapide et facile par une seule personne en n'exigeant qu'un marteau ou une cloueuse, ce qui permet aux entrepreneurs d'observer une distanciation physique sécuritaire. De plus, le bardeau Beach House a été conçu pour les zones d'ouragans de forte puissance et son utilisation a été autorisée par le comté de Miami-Dade. Il résiste donc aux vents forts et aux chocs violents et a satisfait à l'ensemble des rigoureux critères de résistance aux conditions météorologiques extrêmes.

Outre le modèle Atlantica, le Bardeau Beach House se décline dans les couleurs suivantes : Château de sable, qui restitue l'aspect du cèdre blanc fraîchement coupé, Hatteras, un gris intense et vieilli, et Pacifica, qui ressemble à du cèdre rouge de l'Ouest.

Pour en savoir plus, rendez-vous au www.BeachHouseShake.com et consultez la liste des 100 meilleurs produits de Professional Remodeler au http://www.proremodeler.com/top-100-products-2020-exteriors .

À propos de Tando

La marque de produits de construction pour l'extérieur Tando défis du marché consommateurs, qui désirent des extérieurs en matériaux mixtes et un entretien minime. Tando a fait ses preuves dans la création de nouvelles catégories, dont TandoStoneMD, le Bardeau Beach HouseMD et TandoShakeMD. Tando est une société de Produits de Construction Derby. Pour plus d'informations, rendez-vous au www.tandobp.com ou au www.beachhouseshake.com.

