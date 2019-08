Le BAPE informe la population le 4 septembre à Bécancour

QUÉBEC, le 20 août 2019 /CNW Telbec/ - Le Bureau d'audiences publiques sur l'environnement (BAPE) annonce le début de la période d'information publique sur le Projet d'aménagement d'un lieu d'enfouissement et d'un centre de traitement de sols contaminés à Bécancour par Gestion 3LB inc. Les citoyens sont invités à une séance publique d'information concernant le projet, la procédure d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement, le processus de consultation du public ainsi que sur le rôle du BAPE.

DATE: Le mercredi 4 septembre 2019 HEURE: 19 h 30 ENDROIT: Église multifonctionnelle 3025, avenue Nicolas-Perrot Bécancour

Jusqu'au 19 septembre 2019, tout citoyen, tout groupe, toute municipalité ou tout organisme peut faire la demande d'une consultation publique ou d'une médiation auprès du ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques.

La séance du 4 septembre 2019 sera diffusée en direct en version audio dans le site Web du BAPE.

Où consulter la documentation sur le projet ?

Les citoyens peuvent se renseigner sur le projet en consultant l'étude d'impact réalisée par l'initiateur et les autres documents décrivant le projet et, entre autres, ses répercussions sur l'environnement. Ces documents peuvent être consultés dans les centres de consultation régionaux suivants :

Bibliothèque de Bécancour, 1295, avenue Nicolas-Perrot ;

Grand Conseil de la Nation Waban-Aki , 10175, rue Kolipaïo, Wôlinak.

L'ensemble du dossier est disponible en format papier au bureau du BAPE à Québec, au 575, rue Jacques‑Parizeau, bureau 2.10. Il est également disponible en format électronique dans le Registre des évaluations environnementales sous la responsabilité du ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques.

Qu'est-ce que le BAPE ?

Le BAPE est un organisme public et impartial qui relève du ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques. Il permet aux citoyens de s'informer et d'exercer leur droit de parole sur des projets qui pourraient avoir des répercussions sur l'environnement et sur leur qualité de vie ainsi que sur toute question relative à l'environnement. Le BAPE permet également aux initiateurs de prendre connaissance des préoccupations des citoyens et d'améliorer leurs projets pour une cohabitation plus harmonieuse avec le milieu.

Plus concrètement, le BAPE a pour mission d'éclairer la prise de décision gouvernementale en transmettant au ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques des analyses et des avis qui prennent en compte les seize principes de la Loi sur le développement durable.

SOURCE Bureau d'audiences publiques sur l'environnement

Renseignements: Alexandra Barbeau, Conseillère en communication, 418 643-7447, poste 532 ou 1 800 463-4732, lesc-becancour@bape.gouv.qc.ca

Related Links

http://www.bape.gouv.qc.ca/