HALIFAX, NS, le 22 nov. 2021 /CNW/ - Environnement Canada prévoyant de fortes pluies et des vents violents dans les provinces de l'Atlantique cette semaine, le Bureau d'assurance du Canada (BAC) vous propose les tuyaux et conseils suivants pour assurer la sécurité de votre famille et de vos biens.

« Comme nous l'avons vu dans les années précédentes, de fortes pluies peuvent causer des dommages considérables. Il est important, tant pour votre sécurité personnelle que financière, d'être prêt à faire face à tout événement météorologique extrême », a déclaré Amanda Dean, vice-présidente, région Atlantique, BAC. « Nous voulons nous assurer que les résidents du Canada atlantique sont prêts à affronter les vents violents et les pluies intenses qui sont prévues actuellement pour la région. »

Les 10 conseils du BAC pour être prêt à faire face aux intempéries:

Créez un plan d'urgence pour votre famille. Déplacez les objets de valeur qui se trouvent dans votre sous-sol vers les étages supérieurs de votre maison. Préparez des trousses d'urgence pour la maison, la voiture et le bureau. Préparez un inventaire détaillé de la maison. Protégez ou déplacez les biens qui peuvent être endommagés par la projection de débris. Demandez à quelqu'un de vérifier votre propriété pendant votre absence. Veillez à ce que les gouttières ne contiennent pas de débris et dirigent l'eau loin de votre maison. Rechargez vos appareils électroniques mobiles et ayez des sources d'alimentation de secours à votre disposition. Sécurisez tous les meubles de patio et les barbecues, à l'approche d'une tempête. Vérifiez auprès de votre représentant d'assurance que vous avez la protection appropriée.

Ayez l'esprit tranquille. Sachez ce qui est couvert.

Parlez à votre représentant d'assurance pour vous assurer d'avoir la protection appropriée.

Les dégâts d'eau dans un sous-sol, causés par un refoulement d'égout, sont couverts seulement si vous avez ajouté à votre police une protection facultative contre les refoulements d'égout.

Les dommages causés par les inondations terrestres, qui surviennent lorsque des étendues d'eau, comme les rivières et les fleuves, débordent sur la terre sèche, ne sont couverts que si vous avez souscrit une protection facultative spécifique contre de telles inondations. Toutefois, si vous habitez dans une plaine inondable connue, cette couverture pourrait ne pas être offerte.

Les dommages causés aux habitations par le vent sont habituellement couverts. Cela comprend les dommages causés par la projection de débris ou les branches ou les arbres qui tombent, ou les dommages causés par les eaux qui se sont infiltrées par les ouvertures causées par ce qui précède.

Si vous avez souscrit une assurance automobile sans collision ni versement ou une assurance automobile tous risques, les dommages causés aux véhicules par le vent, ou l'eau sont habituellement couverts. Cette assurance n'est pas obligatoire, alors vérifiez votre contrat.

Dans certaines circonstances, les propriétaires qui ne peuvent pas retourner chez eux en raison de dommages assurables ont droit à une indemnité pour frais de subsistance supplémentaires.

Ressources

Toute personne qui a des questions au sujet de son contrat d'assurance individuel devrait contacter son représentant d'assurance.

Pour obtenir des renseignements généraux sur l'assurance, contactez le Centre d'information aux consommateurs du BAC au 1-844-227-5422, poste 228, ou parcourez le siteibc.ca/fr/nb/catastrophe.

