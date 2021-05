Le BAC lance la Semaine de la sécurité civile avec ses 10 conseils - Protégez-vous et protégez vos biens contre les phénomènes météorologiques extrêmes

« Les changements climatiques causent déjà des événements météorologiques extrêmes de plus en plus graves et fréquents au Canada », a déclaré Craig Stewart, vice-président, Affaires fédérales, Bureau d'assurance du Canada (BAC). « Les tempêtes de grêle et de vent, les crues éclairs et les feux de forêt peuvent survenir sans avertissement. C'est pourquoi il est si important de bien se préparer à faire face aux pires situations. Le BAC encourage les Canadiens à prendre les mesures nécessaires pour se protéger et protéger leurs familles et leurs biens des répercussions des événements météorologiques extrêmes. »

Alors que débute la Semaine de la sécurité civile, le BAC vous offre 10 conseils pour vous protéger et protéger votre maison et votre entreprise des répercussions des phénomènes météorologiques extrêmes.

Créez un plan d'urgence pour votre famille. Sécurisez les barbecues et sécurisez ou rangez les meubles de patio à l'intérieur lorsque le bulletin météo prévoit un événement météorologique extrême. Garez votre véhicule dans une aire couverte pour empêcher les dommages. Éloignez-vous des fenêtres, des portes et des puits de lumière durant une tempête. Ne conduisez pas dans les intersections inondées ou de grosses flaques d'eau. Assurez-vous que le nivellement du terrain entourant votre maison est approprié. Mettez à jour l'inventaire de votre maison et désignez une personne qui vérifiera votre propriété en votre absence. Installez une pompe de puisard, une soupape de refoulement d'égout ou un clapet antirefoulement. Songez à utiliser des matériaux de construction résilients lorsque vous faites des réparations. Connaissez les risques auxquels vous êtes exposés et revoyez votre contrat d'assurance avec un représentant d'assurance chevronné.

Sachez comment faire face à une catastrophe et prévenir les dommages causés par l'eau à votre maison.

« Les dommages assurés attribuables aux catastrophes naturelles ont atteint en moyenne 2 milliards de dollars par année entre 2009 et 2020, comparativement à une moyenne de 422 millions de dollars par année entre 1983 et 2008. L'an dernier seulement, ces sinistres ont atteint 2,4 milliards de dollars. C'est une augmentation de plus de quatre fois le montant des sinistres reliés à des événements météorologiques extrêmes qui sont de plus en plus attribuables aux changements climatiques », a ajouté M. Stewart.

Les contribuables et les assureurs se partagent le coût des dommages attribuables aux événements météorologiques extrêmes. Pour chaque dollar versé en indemnités d'assurance pour les habitations et les entreprises endommagées, tous les ordres de gouvernement et les contribuables paient beaucoup plus pour réparer l'infrastructure publique. Malgré cela, le Canada n'a toujours pas de stratégie nationale d'adaptation au changement climatique dotée d'objectifs mesurables et accompagnée des investissements nécessaires pour protéger les habitations et les entreprises canadiennes contre les catastrophes naturelles.

Les Canadiens continuent d'assumer des pertes financières de plus en plus importantes en raison du climat changeant. En 2020, le gouvernement fédéral a créé un groupe de travail sur l'assurance contre les inondations des résidences à haut risque et la relocalisation stratégique. Par l'entremise de ce groupe de travail, les assureurs collaboreront avec les gouvernements du pays afin de mieux protéger les propriétés résidentielles contre les inondations et faire en sorte que les Canadiens aient accès à une assurance inondation abordable. À l'heure actuelle, il s'agit d'une initiative indépendante. Le BAC est d'avis qu'elle devrait faire partie d'un plan d'adaptation au climat plus étendu qui coordonnerait les mesures prises par les gouvernements et le secteur privé pour traiter des risques physiques croissants des changements climatiques.

