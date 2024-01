Le BAC félicite le gouvernement fédéral pour la tenue d'un Sommet national pour lutter contre le vol de véhicules

OTTAWA, ON, le 22 janv. 2024 /CNW/ - À la suite de l'annonce du gouvernement du Canada concernant la tenue d'un Sommet national pour lutter contre le vol de véhicules, Craig Stewart, vice-président, Changements climatiques et Enjeux fédéraux, Bureau d'assurance du Canada (BAC), a fait la déclaration suivante :

« Le BAC félicite le gouvernement fédéral à la suite de l'annonce de la tenue d'un Sommet national pour lutter contre le vol de véhicules. Le vol d'automobiles est un fléau national qui touche les collectivités et fait d'innocentes victimes, partout au pays. Le seul moyen de mettre fin à cette menace sociale compromettant la sécurité publique est une initiative pansociétale concertée. La tenue d'un sommet national rassemblant des représentants de tous les ordres de gouvernement, des forces de l'ordre et des partenaires des secteurs clés, est un pas dans la bonne direction pour mettre fin à la crise du vol d'automobiles au Canada.

Les assureurs de dommages du Canada qui avaient demandé au gouvernement fédéral de jouer un rôle prépondérant dans la coordination d'une approche pansociétale pour lutter contre le vol d'automobiles appuient entièrement le sommet à venir. Nous avons bon espoir que le sommet rassemblera les principaux experts et intervenants nécessaires à l'organisation et à la mise en œuvre d'une réponse efficace pour lutter contre le vol d'automobiles au pays.

Le BAC est encouragé par le leadership dont fait preuve le gouvernement fédéral quant à l'organisation d'une initiative coordonnée dans la lutte contre le vol de véhicules. L'industrie de l'assurance de dommages figure aux premiers rangs de l'épidémie du vol de véhicules depuis des années et est heureuse de participer au sommet afin d'offrir une perspective importante et de proposer une gamme de solutions.

Félicitations au gouvernement fédéral et aux ministres responsables de l'annonce et de la tenue de ce sommet crucial. »

Contexte :

Les assureurs ont versé 1,2 milliard $ en réclamations pour des véhicules volés l'an dernier. Pour la première fois de l'histoire, ce montant excédait 1 milliard de dollars. En Ontario seulement, les coûts de réclamation pour vols d'automobiles ont atteint environ 700 millions de dollars en 2022, soit une hausse vertigineuse d'environ 160 millions de dollars, ou 329 %, par rapport à 2018.

Récemment, le BAC et Équité Association ont lancé la campagne Mettre fin au vol d'automobiles pour informer la population des coûts inhérents au vol de véhicules et sensibiliser davantage le public au fléau du vol d'automobiles.

À propos du Bureau d'assurance du Canada

Le Bureau d'assurance du Canada est l'association sectorielle nationale qui représente les sociétés privées d'assurance habitation, automobile et entreprise du Canada. Ses sociétés membres représentent la vaste majorité du marché de l'assurance de dommages au Canada. Depuis plus de 50 ans, le BAC travaille avec les gouvernements de tout le pays pour veiller à ce que l'assurance habitation, automobile et entreprise soit à la portée de tous les Canadiens. Le BAC appuie la vision des consommateurs et des gouvernements, lesquels ont confiance en l'industrie de l'assurance de dommages et lui accordent leur soutien et leur estime. Il se fait le champion des enjeux importants et informe les consommateurs sur les façons de protéger leurs maisons, leurs véhicules et leurs biens.

Pour lire les communiqués de presse et obtenir plus d'information, visitez le Centre des médias du BAC à l'adresse www.ibc.ca. Suivez le BAC sur Twitter @InsuranceBureau et aimez-nous sur Facebook. Si vous avez des questions au sujet de l'assurance habitation, automobile ou entreprise, n'hésitez pas à communiquer avec le Centre d'information aux consommateurs du BAC, au 1 844 227­5422.

SOURCE Bureau d'assurance du Canada

Renseignements: Contact pour les médias : Brett Weltman, Directeur, Relations avec les médias, BAC, [email protected]