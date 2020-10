Le Bac alimentaire : un outil de lutte contre la précarité financière étudiante

MONTRÉAL, le 27 oct. 2020 /CNW Telbec/ - L'association étudiante de l'École des sciences de la gestion de l'UQAM dévoile son tout nouveau projet pour contrer la précarité financière étudiante : Le Bac alimentaire. Cette nouvelle banque de dépannage alimentaire a pour but de soutenir sans délai la communauté uqamienne en cette période de pandémie, tout en ayant pour ambition de faire perdurer le projet à long terme. Il s'agit d'une première pour les quelques 40 000 étudiants.es de l'UQAM.

« Le but est non seulement d'offrir une aide alimentaire aux étudiants et étudiantes, mais aussi de permettre une alimentation variée et nutritive, malgré leur situation financière qui est souvent difficile et qui peut même être une cause de décrochage scolaire. » exprime Madame Thalie Monette, présidente de l'Association des étudiants de l'ESG. Les données qui démontrent la précarité de la situation étudiante sont malheureusement trop criantes et la situation actuelle n'a fait qu'exacerber cet état de fait.

Le Bac alimentaire

L'Association étudiante de l'École des sciences de la gestion a développé un service qui saura donner un coup de pouce pour contrer l'insécurité alimentaire des étudiants.es. Le Bac alimentaire débutera officiellement le 29 octobre prochain via l'adresse https://epicerie-aeesg.ca/ et il permettra aux étudiants.es de l'UQAM de repartir hebdomadairement avec l'équivalent de deux 2 sacs contenant des denrées d'une valeur d'environ 100$. Celles-ci proviennent principalement de Moisson Montréal. L'objectif est de nourrir 200 étudiants.es par semaine jusqu'à la fin avril 2021, soit quelques 5000 étudiants.es.

Nos partenaires

Ce projet est rendu possible grâce à la générosité et l'engagement de nos partenaires qui ont su reconnaître l'urgence de la situation. Nous remercions d'abord l'UQAM pour leur appui, de même que le Gouvernement du Canada et la Croix-Rouge. Une mention spéciale à Desjardins 360d et la COOP-UQAM qui engagent étroitement leurs valeurs de coopératives impliquées dans ce grand projet. Enfin, les Producteurs d'œufs du Québec permettront le succès de cette aventure en offrant un appui nutritif important.

À propos de L'AéESG

L'AéESG qui existe depuis 1989 a pour mission de représenter ses 12 500 membres et de promouvoir leurs intérêts académiques, politiques, sociaux, économiques, culturels et professionnels. Elle favorise leur rayonnement et offre une multitude de services facilitant la vie étudiante.

